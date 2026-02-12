Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:02

Suzuki Across второго поколения вышел в Европе — под кузовом снова скрывается Toyota RAV4

Suzuki представила второе поколение кроссовера Across, вновь созданного на базе Toyota RAV4. Модель сохранила статус крупнейшего автомобиля марки в Европе и получила мощную гибридную установку. Внешность почти полностью повторяет версию RAV4 Adventure. Об этом сообщает издание Novinky.

Почти RAV4, но с логотипом Suzuki

Партнёрство Suzuki и Toyota продолжает развиваться на европейском рынке. Новая генерация Suzuki Across, как и предыдущая, основана на подключаемом гибриде Toyota RAV4.

Внешне кроссовер практически не скрывает родство с японским донором. Узнаваемый передний бампер с серебристой накладкой и массивная решётка радиатора отсылают к версии Adventure. Главное визуальное отличие — эмблема на капоте и руле.

Длина автомобиля составляет 4,6 метра, что делает Across самой крупной моделью Suzuki в европейской линейке. Внедорожный характер подчёркивают пластиковые защитные накладки по периметру кузова и 18-дюймовые тёмно-серые легкосплавные диски. Палитра ограничена четырьмя цветами: серым, зелёным, белым и чёрным.

Оснащение и пространство

Салон повторяет архитектуру RAV4. Водителю доступны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый мультимедийный дисплей. При этом сохранены физические кнопки управления, включая элементы на руле с фирменным логотипом Suzuki.

В список оснащения входят проекционный дисплей, беспроводная зарядка смартфона, порты USB-C и многочисленные ниши для хранения. Передние сиденья регулируются электроприводом в восьми направлениях и оснащены подогревом. Обивка выполнена из комбинации синтетической кожи и ткани. Объём багажника составляет 446 литров.

Мощный plug-in гибрид

Suzuki Across нового поколения предлагается исключительно с подключаемой гибридной силовой установкой. В её основе — 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора.

Передняя ось получает тягу от двигателя внутреннего сгорания и электромотора через трансмиссию e-CVT, задняя приводится отдельным электродвигателем. Суммарная мощность достигает 304 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Аккумулятор ёмкостью 22,7 кВт·ч обеспечивает возможность движения на электротяге, однако точный запас хода в полностью электрическом режиме пока не раскрыт. Полный привод E-Four предлагает режимы Normal, Eco, Sport и Trail для движения по сложным покрытиям.

Выход на европейский рынок

Новинка уже представлена в Нидерландах, Испании, Бельгии и Люксембурге. Ожидается, что модель появится и на других рынках Европы. Информация о ценах и сроках начала продаж пока не объявлена.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

