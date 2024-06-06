Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ждать смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России не следует, есть вероятность повышения ставки.
Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в беседе с NewsInfo.Ru отмечает, что ожидание этого шага Центрального банка вызывает различные чувства у участников финансовых рынков.
По его словам, многие банки уже начали реагировать на эти ожидания, увеличивая доходность по депозитам. В некоторых случаях процентные ставки по депозитам достигли 18%, что является привлекательным условием для вкладчиков.
"Для тех, у кого есть свободные денежные ресурсы, то условия становятся более благоприятные. Они могут разместить средства на более выгодных условиях в банках", - говорит эксперт.
Однако, как отмечает Суверов, для тех, кто берёт кредиты, повышение ставки нес`т негативные последствия. Рост ключевой ставки ведёт к увеличению процентных ставок по ипотеке и другим кредитам. Это, в свою очередь, повышает стоимость заёмных средств для малого и среднего бизнеса, снижая их рентабельность.
"Обычно повышение ставки ведёт к снижению деловой активности, то есть к снижению темпов экономического роста", - считает Суверов.
Тем не менее, текущая экономическая ситуация в России адаптируется благодаря росту бюджетных расходов. Бюджетные стимулы пока помогают поддерживать экономическую активность.
Фото:picasaweb.google.com/Kuba(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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