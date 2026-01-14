Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:01

Разлетаются как горячие пирожки: эти кроссоверы сметают с площадок — спрос зашкаливает

Китайские бренды заняли большинство мест в топ-10 рынка РФ — аналитики авторынка

Российский рынок SUV в 2025 году вновь подтвердил лидерство кроссоверов, несмотря на общее снижение интереса к отдельным моделям. Покупательские предпочтения меняются, но ключевые игроки сегмента продолжают удерживать позиции за счёт узнаваемости и адаптации к местным условиям. Итоги продаж показывают, какие бренды сумели сохранить доверие аудитории, а кто столкнулся с падением спроса. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные АО "ППК".

Лидеры сегмента и динамика продаж

Абсолютным бестселлером среди кроссоверов и внедорожников в России вновь стал китайский Haval Jolion. По итогам 2025 года его продажи достигли 65 757 автомобилей, однако показатель оказался заметно ниже прошлогоднего уровня, сократившись на 21,6%. Несмотря на спад, модель сохранила первое место благодаря широкой дилерской сети и стабильному спросу в массовом сегменте, что ранее уже подтверждали исследования о том, что Haval Jolion вошел в тройку лидеров российского авторынка.

На второй строчке рейтинга закрепился Belgee X50. Этот кроссовер, напротив, продемонстрировал рост интереса со стороны покупателей: за год было реализовано 38 304 экземпляра, что на 25% больше, чем ранее. Тройку лидеров замкнул Geely Monjaro с результатом 37 660 проданных машин, при этом его продажи снизились на 21,4%, что отражает общее охлаждение рынка к более дорогим версиям SUV.

Позиции массовых моделей и отечественных внедорожников

Четвёртое место занял Haval M6, разошедшийся тиражом в 36 093 автомобиля. Снижение на 5,1% оказалось умеренным и позволило модели удержаться в числе самых востребованных предложений. Пятёрку лидеров замкнула LADA Niva Legend — единственный отечественный внедорожник в верхней части рейтинга. За год было продано 34 310 таких автомобилей, что на 26,7% меньше показателя предыдущего периода.

Присутствие классической Niva в топе подчёркивает устойчивый интерес к простым и проверенным решениям, особенно в регионах с тяжёлыми дорожными условиями. При этом снижение продаж говорит о растущей конкуренции со стороны более современных кроссоверов, на фоне которой, как отмечалось ранее, китайские бренды сократили модельные линейки в России.

Итоги ТОП-10 и общие тенденции рынка

В десятку самых популярных SUV также вошли LADA Niva Travel (34 076 шт.; -32,1%), Changan UNI-S / CS55 Plus (30 600 шт.; -20,4%), Belgee X70 (26 146 шт.; рост в 6,5 раза), Haval F7 (23 442 шт.; +6,7%) и OMODA C5 (21 165 шт.; -44,8%). Особенно заметно выделяется Belgee X70, показавший кратный рост, что указывает на активное расширение присутствия марки.

В целом структура продаж демонстрирует доминирование китайских производителей, которые продолжают формировать основу сегмента SUV за счёт ценовой политики и обновлений. Одновременно рынок остаётся чувствительным к экономическим факторам, что отражается в снижении спроса на часть популярных моделей и перераспределении интереса внутри сегмента.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

