Девушка держит яблоко
Александр Соколов Опубликована сегодня в 10:13

Три незаметных приёма заставляют диету работать: лишние килограммы осыпаются, как сухие листья

Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus

Желание похудеть и при этом удержать результат знакомо многим, особенно после лет пандемии, когда привычный ритм жизни изменился, а физическая активность сократилась. Советов о снижении веса стало так много, что они часто противоречат друг другу и вызывают лишь усталость и недоверие. На этом фоне всё чаще возникает вопрос: существуют ли действительно работающие и универсальные принципы питания. Об этом сообщает издание Science Focus.

Почему диеты вызывают столько споров

Современное информационное поле переполнено рекомендациями о питании — от научных публикаций до коротких роликов в социальных сетях. Одни эксперты уверяют, что ключ к стройности — регулярный спорт, другие настаивают на строгом контроле рациона, третьи утверждают, что тренировки почти не влияют на вес.

На практике ситуация оказывается сложнее. Физическая активность действительно помогает расходовать энергию, но для большинства людей её объёма недостаточно, чтобы компенсировать избыток калорий. Именно поэтому споры о "лучшей диете" не утихают годами, а универсального плана питания так и не появилось.

Дефицит калорий без крайностей

Первое и обязательное условие снижения веса — создание дефицита калорий. Классический путь через уменьшение порций часто оказывается неудобным: привычные блюда сложно сократить без остатка, а лишняя еда только усиливает соблазн. По этой причине популярность получили заменители приёмов пищи и готовые коктейли с чётко заданной калорийностью.

Такие решения эффективны на старте, но редко подходят для долгосрочного режима. Альтернативой становятся программы с групповой поддержкой и подходы вроде интервального голодания. Они помогают снизить общее потребление энергии, хотя исследования показывают, что их эффект связан прежде всего с этим фактором. Похожий вывод делают и материалы о том, что степень обработки пищи может играть более значимую роль, чем формальный подсчёт калорий.

Роль белка в снижении веса

Белок отличается от других макронутриентов тем, что требует больше энергии для переработки. Часть калорий расходуется уже в процессе метаболизма, а чувство сытости сохраняется дольше. Именно поэтому рацион с достаточным содержанием белка помогает есть меньше без постоянного чувства голода.

При этом источники белка не ограничиваются мясом. Рыба, бобовые, орехи и растительные продукты позволяют разнообразить питание и снизить долю насыщенных жиров, не теряя эффективности.

Клетчатка как скрытый союзник

Клетчатка влияет на скорость пищеварения и количество энергии, которое организм успевает усвоить. Она замедляет всасывание сахаров, продлевает насыщение и снижает риск переедания. При этом большинство людей получают клетчатки значительно меньше рекомендованной нормы.

Разница заметна на простом примере: сок и цельный фрукт содержат схожее количество сахара, но действуют по-разному. Цельный продукт требует пережёвывания и дольше переваривается, поэтому насыщает лучше. Именно поэтому овощи, фрукты и цельнозерновые продукты редко становятся причиной избытка калорий.

В итоге эффективная диета строится не на модных запретах, а на понятных принципах. Умеренное снижение калорийности, достаточное количество белка и регулярное потребление клетчатки создают условия для устойчивого снижения веса. Такой подход легче адаптировать под индивидуальные привычки и сохранить результат в долгосрочной перспективе.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

