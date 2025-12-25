50 километров впустую: популярная ошибка тренировок годами держит вес на мёртвой точке

Идея о том, что чем больше кардио, тем быстрее уйдёт вес, по-прежнему остаётся одной из самых живучих в фитнесе. Люди изматывают себя длинными пробежками и ежедневными интенсивными тренировками, но результат часто оказывается разочаровывающим. Фитнес-тренер из Индии предложил взглянуть на процесс похудения под другим углом и объяснил, почему привычная логика не работает. Об этом сообщает The Indian Express.

Почему больше кардио не равно больше результата

Большинство людей, стремящихся сбросить вес, сосредотачиваются на количестве сожжённых калорий. Долгие пробежки, изнурительные кардиосессии и минимальный отдых воспринимаются как обязательная часть пути к стройности. Однако на практике такой подход нередко приводит к хронической усталости, травмам и отсутствию устойчивых изменений. Всё чаще специалисты обращают внимание на то, что кардио низкой интенсивности способно тренировать сердце и обмен веществ без перегрузки, в отличие от постоянных экстремальных нагрузок.

Фитнес-тренер из Пуны Аниш Палеша в одном из видео резко раскритиковал подобную стратегию. По его словам, чрезмерные нагрузки не только не ускоряют похудение, но и могут навредить здоровью.

"Пробеги 50 км, и твой желудок уйдёт внутрь. Чувак, от этого ты не похудеешь, но попадёшь прямиком в больницу. Ты неправильно играешь", — говорит фитнес-тренер Аниш Палеша.

Он подчёркивает, что снижение веса нельзя сводить исключительно к подсчёту калорий, поскольку организм реагирует на нагрузку куда сложнее.

Что на самом деле стоит за устойчивым снижением веса

По мнению Палеши, ключ к долгосрочному результату — это сочетание нескольких факторов.

"Похудение — это не просто сжигание калорий. Оно зависит от гормонального фона, сохранения мышечной массы и энергетического баланса", — объясняет тренер.

Он отмечает, что многие переоценивают роль кардио и недооценивают силовые тренировки. Именно мышцы формируют базовый уровень метаболизма и помогают сохранять ткани даже в условиях дефицита энергии, что подтверждают данные о том, как физические упражнения сохраняют мышцы при похудении. В качестве альтернативы бесконечным пробежкам Палеша предлагает более продуманный подход: кардио в зоне 2, короткие высокоинтенсивные тренировки и регулярную силовую работу.

Почему мышцы важнее бесконечных пробежек

С этим подходом согласна и Садхна Сингх, старший консультант по фитнесу и здоровому образу жизни в HereNow Official.

"Наращивание мышечной массы — один из важнейших компонентов устойчивого снижения веса, поскольку мышечная ткань метаболически активна. Когда вы увеличиваете мышечную массу, ваш метаболизм в состоянии покоя ускоряется, а значит, ваше тело сжигает больше калорий, даже когда вы не тренируетесь", — отмечает Сингх.

Она добавляет, что длительные кардиотренировки дают краткосрочный эффект, но не меняют работу обмена веществ в перспективе.

"Бесконечные кардиотренировки могут сжигать калории в данный момент, но они не приводят к долгосрочным изменениям в обмене веществ. Силовые тренировки улучшают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и способствуют лучшей регуляции гормонов", — поясняет эксперт.

Кардио в зоне 2 и интервалы: с чего начинать

Для новичков Сингх рекомендует начинать с кардио в зоне 2 — умеренной интенсивности, при которой нагрузку легко контролировать. Такие тренировки улучшают работу сердца, развивают выносливость и стимулируют окисление жиров без избыточного давления на суставы.

Короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки тоже могут быть полезны, но только при соблюдении техники и достаточного восстановления. При наличии хронических заболеваний, проблем с давлением или суставами специалист советует сначала пройти медицинское обследование.

Гормоны, стресс и энергетический баланс

Отдельное внимание эксперты уделяют гормональной системе. По словам Сингх, даже при регулярных тренировках процесс сжигания жира может замедляться из-за высокого уровня кортизола, нарушений сна, проблем с щитовидной железой или инсулинорезистентности.

Слишком жёсткий и длительный дефицит калорий также может сыграть против человека — организм адаптируется, снижая скорость метаболизма. В результате вес перестаёт уходить, несмотря на усилия. Контроль питания, качественный сон, снижение уровня стресса и силовые тренировки помогают восстановить баланс и сделать процесс похудения более предсказуемым.

В итоге всё больше специалистов сходятся во мнении, что устойчивое снижение веса требует не максимальных нагрузок, а разумной стратегии. Сочетание силовых упражнений, продуманного кардио и внимания к восстановлению позволяет не только улучшить форму, но и сохранить здоровье на дистанции.