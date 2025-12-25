Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке
Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке
© Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:04

50 километров впустую: популярная ошибка тренировок годами держит вес на мёртвой точке

Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша

Идея о том, что чем больше кардио, тем быстрее уйдёт вес, по-прежнему остаётся одной из самых живучих в фитнесе. Люди изматывают себя длинными пробежками и ежедневными интенсивными тренировками, но результат часто оказывается разочаровывающим. Фитнес-тренер из Индии предложил взглянуть на процесс похудения под другим углом и объяснил, почему привычная логика не работает. Об этом сообщает The Indian Express.

Почему больше кардио не равно больше результата

Большинство людей, стремящихся сбросить вес, сосредотачиваются на количестве сожжённых калорий. Долгие пробежки, изнурительные кардиосессии и минимальный отдых воспринимаются как обязательная часть пути к стройности. Однако на практике такой подход нередко приводит к хронической усталости, травмам и отсутствию устойчивых изменений. Всё чаще специалисты обращают внимание на то, что кардио низкой интенсивности способно тренировать сердце и обмен веществ без перегрузки, в отличие от постоянных экстремальных нагрузок.

Фитнес-тренер из Пуны Аниш Палеша в одном из видео резко раскритиковал подобную стратегию. По его словам, чрезмерные нагрузки не только не ускоряют похудение, но и могут навредить здоровью.

"Пробеги 50 км, и твой желудок уйдёт внутрь. Чувак, от этого ты не похудеешь, но попадёшь прямиком в больницу. Ты неправильно играешь", — говорит фитнес-тренер Аниш Палеша.

Он подчёркивает, что снижение веса нельзя сводить исключительно к подсчёту калорий, поскольку организм реагирует на нагрузку куда сложнее.

Что на самом деле стоит за устойчивым снижением веса

По мнению Палеши, ключ к долгосрочному результату — это сочетание нескольких факторов.

"Похудение — это не просто сжигание калорий. Оно зависит от гормонального фона, сохранения мышечной массы и энергетического баланса", — объясняет тренер.

Он отмечает, что многие переоценивают роль кардио и недооценивают силовые тренировки. Именно мышцы формируют базовый уровень метаболизма и помогают сохранять ткани даже в условиях дефицита энергии, что подтверждают данные о том, как физические упражнения сохраняют мышцы при похудении. В качестве альтернативы бесконечным пробежкам Палеша предлагает более продуманный подход: кардио в зоне 2, короткие высокоинтенсивные тренировки и регулярную силовую работу.

Почему мышцы важнее бесконечных пробежек

С этим подходом согласна и Садхна Сингх, старший консультант по фитнесу и здоровому образу жизни в HereNow Official.

"Наращивание мышечной массы — один из важнейших компонентов устойчивого снижения веса, поскольку мышечная ткань метаболически активна. Когда вы увеличиваете мышечную массу, ваш метаболизм в состоянии покоя ускоряется, а значит, ваше тело сжигает больше калорий, даже когда вы не тренируетесь", — отмечает Сингх.

Она добавляет, что длительные кардиотренировки дают краткосрочный эффект, но не меняют работу обмена веществ в перспективе.

"Бесконечные кардиотренировки могут сжигать калории в данный момент, но они не приводят к долгосрочным изменениям в обмене веществ. Силовые тренировки улучшают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и способствуют лучшей регуляции гормонов", — поясняет эксперт.

Кардио в зоне 2 и интервалы: с чего начинать

Для новичков Сингх рекомендует начинать с кардио в зоне 2 — умеренной интенсивности, при которой нагрузку легко контролировать. Такие тренировки улучшают работу сердца, развивают выносливость и стимулируют окисление жиров без избыточного давления на суставы.

Короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки тоже могут быть полезны, но только при соблюдении техники и достаточного восстановления. При наличии хронических заболеваний, проблем с давлением или суставами специалист советует сначала пройти медицинское обследование.

Гормоны, стресс и энергетический баланс

Отдельное внимание эксперты уделяют гормональной системе. По словам Сингх, даже при регулярных тренировках процесс сжигания жира может замедляться из-за высокого уровня кортизола, нарушений сна, проблем с щитовидной железой или инсулинорезистентности.

Слишком жёсткий и длительный дефицит калорий также может сыграть против человека — организм адаптируется, снижая скорость метаболизма. В результате вес перестаёт уходить, несмотря на усилия. Контроль питания, качественный сон, снижение уровня стресса и силовые тренировки помогают восстановить баланс и сделать процесс похудения более предсказуемым.

В итоге всё больше специалистов сходятся во мнении, что устойчивое снижение веса требует не максимальных нагрузок, а разумной стратегии. Сочетание силовых упражнений, продуманного кардио и внимания к восстановлению позволяет не только улучшить форму, но и сохранить здоровье на дистанции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ от жирной пищи перед тренировкой улучшил переносимость нагрузки — Femina 23.12.2025 в 2:46
Съел вроде правильно, а тело протестует: продукты, которые перед тренировкой включают саботаж

Что не стоит есть перед тренировкой и почему даже полезные продукты могут помешать результату — разбор ошибок питания и рекомендаций специалистов.

Читать полностью » Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры 22.12.2025 в 17:28
Ходьба натощак подвела худеющих: эффект оказался противоположным ожиданиям

Ходьба натощак часто кажется быстрым путём к стройности, но тренер объясняет, почему такой метод может мешать похудению и как сделать его эффективнее.

Читать полностью » Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС 22.12.2025 в 14:19
Не в хвосте и не в элите: какое место заняла сборная России в финальном рейтинге ФИФА

Сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА с 1 524 очками. Узнайте, какие факторы влияют на позицию и ограничения для команды.

Читать полностью » Гусев связал спад Динамо с ростом нагрузки Карпина из-за сборной — ТАСС 22.12.2025 в 12:19
Клуб откатился на 10-е место: "Динамо" показало, чем заканчивается работа тренера на два фронта

Виктор Гусев делится мнением о том, как совместительство Карпина негативно сказалось на успехах "Динамо". Узнайте все детали громкого ухода тренера.

Читать полностью » Жим на наклонной скамье реже включают в тренировки — тренеры 22.12.2025 в 9:51
Скамья пылится в углу, а грудь теряет форму: старое упражнение оказалось полезнее, чем кажется

Жим лёжа на наклонной скамье почти исчез из программ, но не утратил ценность. Разбираемся, почему его забыли и в каких случаях он всё ещё работает.

Читать полностью » Отказ от строгих ограничений в праздники снизил риск переедания — Мокари диетолог 22.12.2025 в 9:29
Праздничные застолья и отдых сбивают баланс: тело реагирует не сразу и совсем не так

Праздники рушат режим, но это не повод отказываться от заботы о себе. Эксперты объясняют, как сохранить баланс без запретов и чувства вины.

Читать полностью » Матч с 22.12.2025 в 9:13
После рекордов наступила пауза: что происходит с Овечкиным в НХЛ

Александр Овечкин вновь ушёл со льда без заброшенной шайбы, продлив самую длинную безголевую серию сезона.

Читать полностью » Физическая форма снижается после 40 лет — фитнес тренеры 22.12.2025 в 1:02
Возраст не щадит никого: эти проверки ломают иллюзию силы, созданную тренировками

После 40 лет тренировки требуют другого подхода. Простые тесты помогут понять, как меняются сила, выносливость, баланс и кардиоформа с возрастом.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Геном первой домашней собаки расшифровали 20 лет назад — PNAS
Дом
Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest
Туризм
Аэрофлот возобновил рейсы в Геленджик и Краснодар после трёх лет – Турпром
Туризм
Туристы стали везти еду на отдых из-за роста цен — эксперты туротрасли
Садоводство
Лунные ночи делают клубнику слаще: проверяем миф — агрономы
Авто и мото
В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ
Экономика
Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов
Экономика
В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet