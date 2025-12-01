Жировые ловушки рушат все планы: три лайфхака для похудения, которые тянут вес вверх, а не вниз
Желание привести тело в форму подталкивает людей к поиску простых решений, которые якобы позволяют быстро сбросить вес. Однако далеко не каждый "лайфхак" действительно полезен, предупреждают специалисты. О том, какие популярные советы на самом деле не работают и могут даже навредить, рассказала дипломированный диетолог Рианнон Ламберт. Об этом сообщает издание The Sun.
Почему популярные способы похудения часто не дают результата
Рианнон Ламберт много лет работает с людьми, которые пытаются скорректировать питание и изменить свои привычки. Она отмечает, что культура быстрого похудения создала вокруг себя множество заблуждений, и значительная часть этих "правил" не только бесполезна, но и способна привести к ухудшению самочувствия. Люди стремятся к резким ограничениям, полагаясь на мифы о "чистых" продуктах, подсчёте калорий и жёстком контроле рациона, не задумываясь о том, как эти методы воздействуют на психику.
"Я постоянно борюсь с псевдонаукой о диетах и культурой, которая их окружает", — говорит диетолог Рианнон Ламберт.
По её словам, устойчивый результат зависит не от строгих режимов, а от осознанного подхода к питанию. Важно понимать, что цель — не временная диета, а длительная, мягкая перестройка пищевых привычек. Она подчёркивает, что ограничительные стратегии часто создают обратный эффект: человек теряет мотивацию, испытывает эмоциональное напряжение и в итоге возвращается к прежним привычкам.
Три вредных лайфхака, которых лучше избегать
Нереалистичные цели
Рианнон объясняет, что попытка быстро добиться радикальных изменений в теле почти всегда заканчивается разочарованием. Стремление похудеть за короткий срок заставляет людей ставить перед собой недостижимые задачи. Когда план срывается, возникает чувство вины, растёт тревожность, а многие начинают заедать стресс.
"Хотя постановка целей может быть действительно мотивирующим и позитивным инструментом для людей, желающих похудеть, она также может иметь пагубные психологические последствия", — говорит она.
Диетолог рекомендует делать ставку на небольшие, реалистичные шаги. Даже если день прошёл неидеально, важно не укорять себя, а просто вернуться к сбалансированному питанию. Она напоминает, что никто не способен идеально питаться ежедневно — важно лишь общее направление.
Деление еды на хорошую и плохую
Рианнон подчёркивает, что это одна из самых распространённых ловушек. Многие пытаются полностью исключить продукты, которые считают вредными, но подобный подход формирует ограничительное мышление и усиливает тягу к запретной еде.
"Ни один продукт не следует считать изначально хорошим или плохим, поскольку все продукты могут и должны быть частью сбалансированного, здорового и разнообразного рациона", — поясняет диетолог.
Она отмечает, что категоризация приводит к циклу "строгие ограничения → срыв → чувство вины → новые ограничения". Такой круг легко становится хронической проблемой, и человек начинается относиться к еде как к источнику угрозы, а не удовольствия и энергии.
Полная зависимость от весов
По мнению Рианнон, постоянные взвешивания часто вводят людей в заблуждение. Вес зависит от множества факторов: гидратации, физиологических процессов, даже времени суток. Поэтому цифры на весах не отражают уровень здоровья или реальные изменения состава тела.
"Ещё один важный момент, о котором следует помнить: не стоит постоянно взвешиваться, если вы хотите избавиться от лишнего жира, так как весы не всегда показывают точный результат на 100 %", — отмечает она.
Лучше ориентироваться на самочувствие, одежду, выносливость и собственное восприятие тела.
Что можно делать вместо этого
Рианнон предлагает внимательнее относиться к рациону и строить питание не вокруг ограничений, а вокруг разнообразия. Важно включать полезные жиры, белковые продукты, цельнозерновые углеводы, клетчатку, фрукты, бобовые, орехи и семена. Поддержание водного баланса также играет значительную роль. Она рекомендует вести дневник питания и настроения, чтобы понимать свои привычки и отслеживать, от чего возникают переедания.
"В конце концов, поскольку психология и диетология тесно взаимосвязаны, наше поведение, связанное с едой, — это половина пути к снижению веса (жировых отложений)", — заявила она.
Диетолог подчёркивает: можно продолжать есть менее полезные продукты, просто важно контролировать частоту и порции. Полные запреты часто приводят к обратному результату.
Также она напоминает о значении регулярных физических нагрузок, полноценного сна и снижения уровня стресса. Все эти факторы влияют на гормоны аппетита и метаболизм, а значит — на способность организма избавляться от жировых отложений.
К этим рекомендациям присоединяется диетолог Ванесса Риссетто, которая подчёркивает важность баланса: рацион должен быть реалистичным, не перегружать бюджет и позволять человеку жить полноценной жизнью, включая походы в рестораны. Она напоминает, что белки, жиры и углеводы нужны организму, а их исключение мешает нормальному обмену веществ.
Сравнение: ограничительные диеты vs устойчивые пищевые привычки
Ограничительные диеты обычно обещают быстрый результат, но в действительности приводят к стрессу и замедлению метаболизма. Устойчивые привычки формируются дольше, но дают стабильный эффект.
Ограничительные диеты:
-
вызывают чувство лишений и повышают тягу к еде;
-
создают риск срывов;
-
часто требуют значительных затрат времени и сил;
-
ухудшают психологическое состояние.
Устойчивые привычки:
-
помогают мягко снизить жировые отложения;
-
улучшают отношение к еде;
-
подходят для долгосрочного образа жизни;
-
помогают сохранить результат без истощения организма.
Плюсы и минусы мягкого подхода к похудению
Преимущества:
-
снижает риск переедания;
-
поддерживает эмоциональное равновесие;
-
улучшает пищевое поведение;
-
делает процесс похудения менее стрессовым.
Возможные недостатки:
-
результат может быть медленнее;
-
требуется самонаблюдение и терпение;
-
потребуются изменения образа жизни, а не временные меры.
Советы шаг за шагом: как строить питание без диет
-
Планируйте рацион заранее, включая цельнозерновые продукты, полезные жиры и белки.
-
Оценивайте чувство голода до еды и насыщение после неё.
-
Старайтесь не пропускать приёмы пищи, чтобы избежать переедания вечером.
-
Разрешайте себе любимые продукты в небольших количествах.
-
Поддерживайте водный баланс и следите за качеством сна.
Популярные вопросы о похудении без жёстких ограничений
Как выбрать подходящий способ питания?
Ориентируйтесь на рацион, который можно соблюдать долгое время и который гармонично вписывается в ваш образ жизни.
Что лучше: строгая диета или гибкий подход?
Гибкие привычки помогают избежать срывов и поддерживать психическое здоровье, поэтому они эффективнее в долгосрочной перспективе.
Сколько стоит грамотное питание?
Оно не требует дорогих продуктов. Можно составить сбалансированный рацион из доступных ингредиентов — цельных круп, овощей, бобовых и сезонных фруктов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru