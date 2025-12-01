Жировые ловушки рушат все планы: три лайфхака для похудения, которые тянут вес вверх, а не вниз

Желание привести тело в форму подталкивает людей к поиску простых решений, которые якобы позволяют быстро сбросить вес. Однако далеко не каждый "лайфхак" действительно полезен, предупреждают специалисты. О том, какие популярные советы на самом деле не работают и могут даже навредить, рассказала дипломированный диетолог Рианнон Ламберт. Об этом сообщает издание The Sun.

Почему популярные способы похудения часто не дают результата

Рианнон Ламберт много лет работает с людьми, которые пытаются скорректировать питание и изменить свои привычки. Она отмечает, что культура быстрого похудения создала вокруг себя множество заблуждений, и значительная часть этих "правил" не только бесполезна, но и способна привести к ухудшению самочувствия. Люди стремятся к резким ограничениям, полагаясь на мифы о "чистых" продуктах, подсчёте калорий и жёстком контроле рациона, не задумываясь о том, как эти методы воздействуют на психику.

"Я постоянно борюсь с псевдонаукой о диетах и культурой, которая их окружает", — говорит диетолог Рианнон Ламберт.

По её словам, устойчивый результат зависит не от строгих режимов, а от осознанного подхода к питанию. Важно понимать, что цель — не временная диета, а длительная, мягкая перестройка пищевых привычек. Она подчёркивает, что ограничительные стратегии часто создают обратный эффект: человек теряет мотивацию, испытывает эмоциональное напряжение и в итоге возвращается к прежним привычкам.

Три вредных лайфхака, которых лучше избегать

Нереалистичные цели

Рианнон объясняет, что попытка быстро добиться радикальных изменений в теле почти всегда заканчивается разочарованием. Стремление похудеть за короткий срок заставляет людей ставить перед собой недостижимые задачи. Когда план срывается, возникает чувство вины, растёт тревожность, а многие начинают заедать стресс.

"Хотя постановка целей может быть действительно мотивирующим и позитивным инструментом для людей, желающих похудеть, она также может иметь пагубные психологические последствия", — говорит она.

Диетолог рекомендует делать ставку на небольшие, реалистичные шаги. Даже если день прошёл неидеально, важно не укорять себя, а просто вернуться к сбалансированному питанию. Она напоминает, что никто не способен идеально питаться ежедневно — важно лишь общее направление.

Деление еды на хорошую и плохую

Рианнон подчёркивает, что это одна из самых распространённых ловушек. Многие пытаются полностью исключить продукты, которые считают вредными, но подобный подход формирует ограничительное мышление и усиливает тягу к запретной еде.

"Ни один продукт не следует считать изначально хорошим или плохим, поскольку все продукты могут и должны быть частью сбалансированного, здорового и разнообразного рациона", — поясняет диетолог.

Она отмечает, что категоризация приводит к циклу "строгие ограничения → срыв → чувство вины → новые ограничения". Такой круг легко становится хронической проблемой, и человек начинается относиться к еде как к источнику угрозы, а не удовольствия и энергии.

Полная зависимость от весов

По мнению Рианнон, постоянные взвешивания часто вводят людей в заблуждение. Вес зависит от множества факторов: гидратации, физиологических процессов, даже времени суток. Поэтому цифры на весах не отражают уровень здоровья или реальные изменения состава тела.

"Ещё один важный момент, о котором следует помнить: не стоит постоянно взвешиваться, если вы хотите избавиться от лишнего жира, так как весы не всегда показывают точный результат на 100 %", — отмечает она.

Лучше ориентироваться на самочувствие, одежду, выносливость и собственное восприятие тела.

Что можно делать вместо этого

Рианнон предлагает внимательнее относиться к рациону и строить питание не вокруг ограничений, а вокруг разнообразия. Важно включать полезные жиры, белковые продукты, цельнозерновые углеводы, клетчатку, фрукты, бобовые, орехи и семена. Поддержание водного баланса также играет значительную роль. Она рекомендует вести дневник питания и настроения, чтобы понимать свои привычки и отслеживать, от чего возникают переедания.

"В конце концов, поскольку психология и диетология тесно взаимосвязаны, наше поведение, связанное с едой, — это половина пути к снижению веса (жировых отложений)", — заявила она.

Диетолог подчёркивает: можно продолжать есть менее полезные продукты, просто важно контролировать частоту и порции. Полные запреты часто приводят к обратному результату.

Также она напоминает о значении регулярных физических нагрузок, полноценного сна и снижения уровня стресса. Все эти факторы влияют на гормоны аппетита и метаболизм, а значит — на способность организма избавляться от жировых отложений.

К этим рекомендациям присоединяется диетолог Ванесса Риссетто, которая подчёркивает важность баланса: рацион должен быть реалистичным, не перегружать бюджет и позволять человеку жить полноценной жизнью, включая походы в рестораны. Она напоминает, что белки, жиры и углеводы нужны организму, а их исключение мешает нормальному обмену веществ.

Сравнение: ограничительные диеты vs устойчивые пищевые привычки

Ограничительные диеты обычно обещают быстрый результат, но в действительности приводят к стрессу и замедлению метаболизма. Устойчивые привычки формируются дольше, но дают стабильный эффект.

Ограничительные диеты:

вызывают чувство лишений и повышают тягу к еде;

создают риск срывов;

часто требуют значительных затрат времени и сил;

ухудшают психологическое состояние.

Устойчивые привычки:

помогают мягко снизить жировые отложения;

улучшают отношение к еде;

подходят для долгосрочного образа жизни;

помогают сохранить результат без истощения организма.

Плюсы и минусы мягкого подхода к похудению

Преимущества:

снижает риск переедания;

поддерживает эмоциональное равновесие;

улучшает пищевое поведение;

делает процесс похудения менее стрессовым.

Возможные недостатки:

результат может быть медленнее;

требуется самонаблюдение и терпение;

потребуются изменения образа жизни, а не временные меры.

Советы шаг за шагом: как строить питание без диет

Планируйте рацион заранее, включая цельнозерновые продукты, полезные жиры и белки. Оценивайте чувство голода до еды и насыщение после неё. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, чтобы избежать переедания вечером. Разрешайте себе любимые продукты в небольших количествах. Поддерживайте водный баланс и следите за качеством сна.

Популярные вопросы о похудении без жёстких ограничений

Как выбрать подходящий способ питания?

Ориентируйтесь на рацион, который можно соблюдать долгое время и который гармонично вписывается в ваш образ жизни.

Что лучше: строгая диета или гибкий подход?

Гибкие привычки помогают избежать срывов и поддерживать психическое здоровье, поэтому они эффективнее в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит грамотное питание?

Оно не требует дорогих продуктов. Можно составить сбалансированный рацион из доступных ингредиентов — цельных круп, овощей, бобовых и сезонных фруктов.