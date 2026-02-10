Здесь нацистские руины соседствуют с дикой природой — место в Германии удивляет контрастом

Регион Эйфель на западе Германии объединяет в себе сразу несколько слоёв сложной истории и живой природы. Здесь рядом существуют тяжёлое наследие XX века, национальный парк и один из самых необычных вулканических ландшафтов Европы. Этот пример устойчивого туризма показывает, как память и экология могут усиливать друг друга.

Фогельзанг: архитектура идеологии и память

Подъём по узкой винтовой лестнице башни Фогельзанг-Турм ощущается почти физически. С высоты открывается панорама озера Урфтзее и национального парка Эйфель, но массивные каменные стены напоминают о другом времени. Фогельзанг был частью одного из крупнейших архитектурных комплексов нацистской эпохи, задуманного как школа для формирования элиты режима.

"Здесь обучали нацистскую элиту", — объясняет экскурсовод Стефан Шик.

Башня выполняла не только практическую, но и символическую функцию. По замыслу архитекторов, ощущение подъёма и доминирования должно было формировать у курсантов чувство неуязвимости и превосходства. Экспозиции комплекса сегодня подробно рассказывают о повседневной жизни этого места, о "фатальном притяжении" национал-социализма и последствиях Второй мировой войны. Весь объект переосмыслен как образовательное пространство, продвигающее идеи мира и критического осмысления прошлого.

От военной зоны к национальному парку

После 1945 года территорию заняли союзные войска, а затем она десятилетиями оставалась закрытой военной зоной под контролем Бельгии. Только в начале XXI века здесь был создан национальный парк Эйфель, который сегодня занимает около 42 квадратных миль вдоль бельгийской границы.

Закрытость территории сыграла неожиданную роль в сохранении природы. Здесь сформировались уникальные экосистемы, а редкие виды животных смогли выжить без вмешательства человека. В парке обитают дикие кошки, благородные олени, змеи и даже волки, вернувшиеся в регион после длительного отсутствия.

"Некоторые редкие виды лягушек смогли выжить именно потому, что территория долгое время была закрыта", — отмечает рейнджер Саша Уайлден.

Особое внимание уделено доступности: маршруты адаптированы для людей с разными возможностями, используются тактильные элементы, аудиогиды и упрощённые тексты.

"Наша цель — чтобы все получали одинаковую информацию", — подчёркивает представитель администрации парка Тобиас Визен.

Вулканайфель: живая геология

Эйфель известен не только историей и лесами, но и активным геологическим прошлым. Регион Вулканайфель входит в сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО и демонстрирует редкое вулканическое наследие.

"Последнее извержение произошло около 10 900 лет назад", — говорит геолог Сабина Куммер.

Хотя угрозы масштабного извержения нет, учёные постоянно отслеживают сейсмическую активность и выбросы газа. Ландшафт здесь формируют конусы скории и маары — вулканические кратеры, возникшие в результате взаимодействия магмы и подземных вод. Лишь часть из них заполнена водой, создавая характерные озёра.

Яркий пример взаимодействия человека и геологии — туннель Ульмен-Маар. Он был прорыт ещё в Средние века для подачи воды к мельницам и сегодня превращён в общественную достопримечательность, позволяющую буквально пройтись по слоям истории Земли.

Устойчивость как диалог прошлого и будущего

Эйфель — это не попытка забыть сложное прошлое, а осознанное сосуществование с ним. Каменные стены Фогельзанга сохраняют память о трагедии, а национальный парк и геопарк Вулканайфель демонстрируют восстановление и силу природы. Минеральные источники, связанные с глубинными процессами Земли, поддерживают местные сообщества и целые отрасли, включая производство минеральной воды.