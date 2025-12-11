Амазония зовёт, но не всех дождётся: Бразилия открыла тропу на 468 километров

От водопадов Игуасу до глубин Амазонии — Бразилия вновь стремится удивить мир, превращая свои природные богатства в основу устойчивого туризма. Об этом сообщает сайт "Турпром".

Новая цифровая витрина природы

Бразильское агентство по туризму Embratur запустило платформу parquesnaturais. visitbrasil. com, объединяющую маршруты и рекомендации для путешественников. Сайт доступен на трёх языках — португальском, испанском и английском, что подчёркивает стремление страны привлечь зарубежных гостей. На первом этапе пользователям предложено семь тщательно разработанных маршрутов, сочетающих экологический туризм, культурное наследие и активный отдых.

Каждый из маршрутов открывает разные природные ландшафты — от прибрежных песчаных дюн до влажных лесов Амазонии. По замыслу организаторов, проект не только помогает туристам планировать поездки, но и формирует новое восприятие Бразилии как страны природного многообразия и экологического лидерства.

Маршрут через сердце Амазонии

Одним из центральных событий стала презентация на климатической конференции COP 30 нового маршрута Trilha Amazônia Atlântica, протянувшегося на 468 километров. Тропа начинается в городе Белем, столице штата Пара, и проходит через 13 охраняемых природных территорий. "Trilha Amazônia Atlântica соединяет Атлантику и Амазонию, позволяя почувствовать масштаб экосистемы", — отмечается на сайте "Турпром".

Путешественники могут выбирать способ передвижения — пешком, на велосипеде или верхом. Разработчики проекта предусмотрели также мобильное приложение Etrilhas, где собраны карты, описание участков и сервисные данные. Ожидается, что только в первый год тропу посетят около десяти тысяч человек.

Туризм как стратегия будущего

Инициатива стала частью национального плана "Бразилия 2025-2027", который ориентирован на развитие устойчивого и инновационного туризма. Власти рассчитывают, что благодаря новым цифровым и инфраструктурным решениям страна укрепит позиции на международном рынке, сохранив при этом природное наследие.

Эксперты подчеркивают, что подобные проекты — это не просто туристический инструмент, а модель взаимодействия человека и природы, где сохранение экосистем становится экономическим приоритетом. Так Бразилия формирует собственный путь в эпоху ответственного путешествия.