Жизнь ползёт в космос: насекомые берут на себя роль, от которой зависит будущее баз

Будущие базы на Луне и Марсе всё чаще рассматриваются не только как инженерные объекты, но и как живые системы. Учёные НАСА ищут способы встроить в них природные механизмы, способные работать автономно и годами. Неожиданно ключевую роль в этих планах начинают играть насекомые. Об этом сообщает NASA.

Малые организмы с большой космической историей

Насекомые присутствуют в космических исследованиях уже несколько десятилетий, хотя долгое время их воспринимали лишь как удобные модельные организмы. В 1947 году плодовые мушки стали первыми животными, отправленными НАСА за пределы Земли для изучения воздействия радиации и невесомости. Их быстрый жизненный цикл и хорошо изученная генетика позволили получить ценные данные о том, как живые системы реагируют на экстремальные условия.

Позже в экспериментах участвовали муравьи, шелкопряды и личинки бабочек. Однако на борту МКС микрогравитация мешала их естественному поведению: насекомые теряли ориентацию и не могли выполнять привычные функции. Поэтому долгое время их практическое применение в космосе оставалось под вопросом.

Почему Луна и Марс меняют правила

Ситуация принципиально меняется, когда речь заходит о Луне и Марсе. Там присутствует пусть и ослабленная, но стабильная гравитация — около одной шестой земной на Луне и примерно одной трети на Марсе. Исследователи считают, что этого может быть достаточно для восстановления нормальной координации движений у насекомых.

В таких условиях они потенциально способны ходить, летать и питаться почти как на Земле. Это открывает возможность их участия в опылении, переработке отходов и поддержании почвенных процессов в будущих колониях. Интерес к биологическим системам растёт на фоне активных исследований Красной планеты, которые продолжаются благодаря таким миссиям, как марсоход Perseverance.

Насекомые в космических теплицах

Одной из самых сложных задач остаётся производство пищи. Первые теплицы на Луне и Марсе, по расчётам НАСА, будут ориентированы на быстрорастущие культуры — томаты, перец, клубнику и листовую зелень. Ручное опыление в таких условиях практически невозможно в долгосрочной перспективе.

В качестве естественного решения рассматриваются шмели. Эти насекомые хорошо адаптируются к замкнутым пространствам и давно используются в земных теплицах. Их поведение, устойчивость к стрессу и чёткая организация делают их удобными биологическими помощниками, что подтверждают и исследования, посвящённые тому, как шмели защищают гнездо и поддерживают стабильность колонии.

Переработка отходов и почвенные экосистемы

Помимо опыления, насекомые могут решать задачу утилизации органических отходов. Личинки чёрной львинки эффективно перерабатывают пищевые остатки в удобрения и белковую биомассу. Такой подход позволяет замкнуть цикл ресурсов и снизить зависимость от поставок с Земли.

Мучные черви рассматриваются как дополнительный элемент этих систем, способный расщеплять волокнистые материалы. Подпочвенные организмы — ногохвостки и клещи — помогают поддерживать структуру почвы и активность микроорганизмов, предотвращая её деградацию. Все эти виды планируется содержать в изолированных экокапсулах, чтобы исключить неконтролируемое распространение.

Биология как основа внеземной устойчивости

На протяжении миллионов лет насекомые поддерживали устойчивость экосистем Земли, обеспечивая опыление, разложение органики и циркуляцию веществ. В проектах НАСА эта логика переносится за пределы планеты. Вместо полностью искусственных систем предлагается создавать замкнутые биосферы, где отходы превращаются в ресурсы.

Такой подход объединяет инженерные решения и природные механизмы, делая будущие лунные и марсианские базы более автономными. Насекомые, долгое время остававшиеся на периферии космических программ, могут стать незаметным, но важным фундаментом жизни за пределами Земли.