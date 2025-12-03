Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:53

Убрал из жизни пару ежедневных мелочей — и расходы начали таять: причина оказалась совсем не в экономии

Переход на общественный транспорт снижает углеродный след — эколог Менжерицкий

Отказ от вредных привычек способен одновременно снижать расходы и уменьшать экологический след — такая связь становится особенно заметной в повседневных решениях. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий эколога и журналиста Сергея Менжерицкого. По его словам, многие бытовые действия формируют устойчивый образ жизни и помогают экономить без ощутимых лишений.

Как привычки влияют на бюджет и экологию

Менжерицкий подчёркивает, что значительная часть трат формируется из регулярных приобретений, которые можно сократить без ущерба для качества жизни.

"Одна из главных экопривычек это когда человек не курит и не употребляет алкоголь. Если человек не курит, он экономит гигантские деньги на покупку этой отравы, а, потом — на "починку" здоровья", — отметил Менжерицкий.

По его словам, отказ от таких товаров уменьшает не только прямые расходы, но и будущие затраты на восстановление здоровья.

Эксперт добавляет, что экологичный подход часто совпадает с финансовой предусмотрительностью. Чем меньше продуктов и предметов попадает в мусор, тем ниже потребление ресурсов, а значит — меньше нагрузка на окружающую среду.

Вещи, которые служат дольше

По мнению эколога, продление срока службы одежды и обуви остаётся одной из самых доступных и действенных бытовых практик. Он подчёркивает, что бережное обращение и своевременный ремонт позволяют использовать вещи годами.

"Чинить обувь можно очень просто, дешево, при этом она очень долго служит. То же самое с одеждой, не обязательно из-за каждой потертости, каждой маленькой дырочки выбрасывать одежду и бежать покупать новую", — полагает эколог.

Такая стратегия снижает объём бытовых отходов и одновременно ограничивает необязательные покупки. Менжерицкий также напоминает, что отказ от продуктов низкого качества помогает экономить. По его словам, особенно заметны траты на переработанные и вредные продукты.

"Очень дорого тратить огромные деньги на покупку продукции вредной, копченой колбасы например", — привёл пример эксперт.

Транспорт, бытовые решения и разумное потребление

Эколог отмечает, что выбор транспорта тоже влияет на расходы и экологию. Он рассказывает, что отказался от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, что уменьшило его углеродный след и избавило от затрат на обслуживание машины. Этот подход показывает, что экологичные решения нередко оказываются экономичными.

Тему продолжает эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина. Она считает, что использование многоразовых предметов вместо одноразовых и установка энергоэффективной техники дома позволяют постепенно снижать счета и уменьшать объём потребления ресурсов. Такие меры формируют долгосрочный финансовый эффект, сохраняя при этом комфорт.

