Меган Маркл и Принц Гарри
© gg.govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:30

Фотографии удалены, интрига осталась — что на самом деле скрыли герцог и герцогиня Сассекские

Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six

В начале ноября герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, посетили яркое светское событие — 70-летие Крис Дженнер, звезды реалити-шоу и матери знаменитой династии Кардашьян. Вечеринка привлекла внимание общественности не только своим размахом, но и последующим удалением фотографий с присутствием Сассекских. Представители пары объяснили этот шаг несколькими причинами, связанными с их отношениями с британской королевской семьёй и уважением к памяти павших солдат.

Причины удаления фотографий

По информации Page Six, представитель герцога и герцогини Сассекских обратился к Крис Дженнер и Ким Кардашьян с просьбой удалить снимки, на которых видно участие Гарри и Меган в праздновании.

"Они не хотят злить королевскую семью, пока пытаются примириться", — сообщил источник.

Суть здесь заключается не в попытке скрыться от общественности, а в осторожности относительно реакций членов королевской семьи. В октябре инсайдеры уже отмечали, что Меган активно поддерживает попытки Гарри восстановить отношения с отцом, королём Карлом III.

"Им нужна семья. Меган это знает", — добавил источник.

Помимо этого, удаление фотографий совпало с британским Днём памяти павших солдат. На этом мероприятии Гарри был замечен с красным маком на лацкане — традиционным символом памяти.

Реакция дворца и публичная критика

Несмотря на то, что Сассекские знали о присутствии фотографов снаружи, они, по словам источников, не ожидали, что снимки с закрытой вечеринки окажутся в сети. Инсайдеры подчеркнули, что приглашение на событие содержало строгий запрет на использование телефонов для фотографирования, что должно было обеспечить конфиденциальность мероприятия.

Близкие к дворцу источники выразили недовольство светским выходом Гарри и Меган, назвав его "безвкусным”. Тем не менее, подобные мероприятия остаются частью их жизни в США и элементом общественного присутствия, которое помогает им сохранять популярность и взаимодействовать с известными личностями.

Советы шаг за шагом: как публичным личностям избежать конфликтов

  1. Всегда уточняйте правила конфиденциальности на мероприятии.

  2. Координируйте свои действия с представителями семьи или менеджерами.

  3. Если необходимо, удаляйте публикации, которые могут вызвать нежелательные реакции.

  4. Планируйте участие в светских событиях с учётом важных дат и памятных дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать запреты на фотосъёмку → Утечка фото → Согласовать с организаторами публикации.

  2. Не учитывать праздники или памятные даты → Критика за неуважение → Отметить событие символами уважения, как красный мак на лацкане.

  3. Публиковать всё без оглядки на семью → Напряжение в отношениях → Конфиденциальное согласование снимков.

А что если…

Если бы фотографии не были удалены, возможны были бы:

  • усиление критики со стороны СМИ и королевской семьи.

  • распространение слухов о разрыве между Сассекскими и дворцом.

  • нарушение правил конфиденциальности для гостей и организаторов вечеринки.

FAQ

Как выбрать, какие фото можно публиковать?

Следует согласовывать с представителями семьи и организаторов мероприятия.

Сколько стоит поддерживать конфиденциальность на закрытых вечеринках?

В основном это договоренности и строгие правила, финансовые расходы минимальны.

Что лучше для публичной личности: избегать всех светских мероприятий или участвовать с осторожностью?

Лучше участвовать с четкой стратегией и соблюдением правил конфиденциальности.

Мифы и правда

Миф: Сассекские скрывают всё, чтобы не светиться.
Правда: они управляют своей публичностью в интересах примирения с королевской семьёй и соблюдения традиций.

Миф: красный мак — просто модный аксессуар.
Правда: это символ памяти павших солдат и знак уважения к британской истории.

Интересные факты

  1. Красный мак традиционно носится в Великобритании в День памяти павших солдат.

  2. Крис Дженнер известна тем, что строго контролирует конфиденциальность своих мероприятий.

