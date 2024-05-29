Заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов советует России задуматься о нанесении "демонстративного" ядерного удара.
По мнению Суслова Россия может провести "демонстративное" применение ядерного оружия в ответ на потенциальное разрешение Киевскому режиму наносить удары по территории России оружием, переданным Западными странами. Об этом эксперт написал в статье для журнала "Профиль".
Он считает, что политико-психологический эффект от ядерного взрыва и ядерный гриб, который покажут по всем телеканалам мира в прямом эфире, вернет европейским и американским политикам "то единственное", что ранее предотвразало войны между великим державами после 1954 года — страх перед ядерной войной.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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