Как суши и роллы влияют на здоровье: мифы и правда о популярном фаст-фуде

Суши и роллы стали популярным вариантом быстрого перекуса или даже полноценного обеда для многих. Эти блюда уже давно вышли за рамки традиционной японской кухни и стали настоящим фаст-фудом. Вопрос, можно ли регулярно включать их в рацион и стоит ли заменять ими полноценные обеды или ужины, актуален для многих. Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова поделилась своим мнением о пользе и ограничениях в употреблении суши и роллов.

Состав роллов и их полезные свойства

Если роллы включают такие компоненты, как рис, водоросли, рыбу или овощи с творожным сыром, то их можно отнести к здоровой пище. Наталья Денисова пояснила, что рыба — это источник полноценного легкоусвояемого белка, полезных жирных кислот омега-3, а также множества витаминов, таких как A, D, E и группы B. Морские водоросли также играют важную роль, так как являются отличным источником йода. Это особенно актуально, поскольку многие люди в России испытывают дефицит этого микроэлемента.

Таким образом, суши и роллы с рыбой и водорослями можно считать полезной частью рациона, так как они насыщены важными питательными веществами.

Запеченные роллы: польза или вред?

Однако не все роллы одинаково полезны. Запеченные роллы, например, готовятся в панировке и подвергаются дополнительному обжариванию в масле, что делает их менее полезными. Они содержат больше калорий и жиров, а также могут привести к избыточному потреблению жиров, если их есть слишком часто. Это не означает, что их нужно полностью исключить из рациона, но важно помнить, что их следует употреблять реже, чем роллы с рыбой или овощами.

Роллы как перекус или полноценный прием пищи?

Наталья Денисова объяснила, что не все роллы обеспечивают длительное чувство насыщения. Например, роллы с огурцом — это самые низкокалорийные, но они плохо насыщают и через короткое время снова вызывает чувство голода. Они могут быть хорошим вариантом для перекуса, чтобы немного утолить аппетит, но для полноценного обеда их не хватает. В отличие от них, роллы с рыбой дают более длительное насыщение.

Тем не менее, даже роллы с рыбой не стоит рассматривать как полноценный обед, который должен включать разнообразие блюд, например, первое и второе, как картофельное пюре с котлетой. Роллы не могут заменить разнообразие, необходимое для полноценного питания.

Риски при постоянном употреблении роллов

Регулярное потребление только роллов, без добавления других видов пищи, может привести к дефициту важных питательных веществ, так как такие блюда не обеспечат организм всем необходимым для нормального функционирования. Наталья Денисова советует не включать суши и роллы в рацион каждый день. Постоянное питание только роллами может стать причиной нехватки витаминов, минералов и других важных элементов в организме.

Беременность и роллы

Особое внимание стоит уделить женщинам в период беременности. Наталья Денисова предупредила, что в это время лучше вообще отказаться от суши и роллов. Причина кроется в возможных рисках, связанных с сырыми продуктами, такими как рыба и морепродукты, которые могут быть источниками инфекции и паразитов. Поэтому беременным стоит избегать употребления роллов с сырым содержимым.

Рекомендации по употреблению роллов

Врач-диетолог рекомендует разумное потребление суши и роллов не более одного раза в неделю. Это оптимальное количество, при котором роллы могут быть полезным дополнением к рациону, не принося вреда здоровью.

Таблица "Польза и вред различных типов роллов"

Тип роллов Польза Потенциальный вред Рекомендации Роллы с рыбой и водорослями Источник белка, омега-3 жирных кислот, йода Низкокалорийные, но не всегда насыщают Хороший выбор для регулярного потребления Роллы с овощами и творожным сыром Легкий перекус с клетчаткой и витаминами Могут не обеспечить длительное насыщение Отличный перекус или дополнение к основным блюдам Запеченные роллы Обжаренные в масле, с дополнительными жирами Высокая калорийность, больше жиров и углеводов Рекомендуется есть реже, не каждый день

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть роллы каждый день?

Нет, рекомендуется употреблять роллы не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать дефицита питательных веществ. Что лучше выбрать: роллы с рыбой или с овощами?

Роллы с рыбой более насыщают и обеспечивают организм полезными жирными кислотами и белками, в то время как роллы с овощами — хороший вариант для легкого перекуса. Можно ли беременным есть суши?

Беременным лучше избегать употребления суши и роллов с сырым содержимым из-за риска инфекций и паразитов.

Исторический контекст

Суши и роллы пришли в Россию из Японии в конце 20 века, и с тех пор стали популярным блюдом, доступным в кафе, ресторанах и в виде готовых наборов для домашнего приготовления. Сегодня они воспринимаются как модный фаст-фуд, однако важно помнить о их питательной ценности и возможных рисках при неправильном употреблении.