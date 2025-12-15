Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно
© DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl is licensed under Public Domain Dedication
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 16:38

Мозг отключает страх смерти: как человек решается на невозможное

Инстинкт самосохранения формирует мозг человека — психотерапевт Файнзильберг

Инстинкт самосохранения — один из древнейших механизмов, встроенных в человеческий мозг. Он срабатывает мгновенно, когда возникает угроза жизни, но способен уступать место иным психическим процессам, если на кону оказываются более значимые ценности. Об этом рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с изданием "EcoSever".

Биологическая основа выживания

По словам специалиста, инстинкт самосохранения заложен в каждом человеке на уровне мозга. Именно нервная система управляет всеми процессами, связанными с сохранением жизни и поддержанием работы организма. Этот механизм не только генетически обусловлен, но и формируется под влиянием воспитания и личного опыта. Чем старше становится человек, тем сильнее он осознаёт ценность жизни и развивает внутренние стратегии защиты.

"Этот инстинкт направлен на сохранение жизни. Он "сидит" в нашем мозге, потому что именно мозг определяет всю жизнедеятельность и сохранную жизнедеятельность, то есть сохранение именно жизненных функций. То есть это функция нашего головного мозга", — пояснил психотерапевт.

Исследователи отмечают, что подобная программа поведения универсальна для всех живых существ. На биологическом уровне она проявляется одинаково — будь то бегство от опасности, повышение внимания или мгновенная мобилизация всех сил при угрозе.

Когда разум подавляет страх

Однако, как объясняет Файнзильберг, в экстремальных обстоятельствах этот природный механизм может ослабевать. Человек способен сознательно подавлять страх смерти ради других целей — служебного долга, спасения ближнего или выполнения моральной миссии. В такие моменты на первый план выходит не инстинкт, а сознательный выбор.

Психотерапевт приводит примеры: поступки полицейских, солдат, спасателей, которые ежедневно сталкиваются с опасностью, часто связаны с добровольным риском. Для них риск становится частью профессиональной или этической нормы, а сохранение собственной жизни отходит на второй план. "Не только совершение подвига, а риск при, допустим, работе полицейского, службе солдата, события, связанные с риском для жизни, когда на карту поставлены жизни других людей… таких случаев можно привести очень много", — подчеркнул Файнзильберг.

Подобное поведение не является отказом от инстинкта, а скорее — его сознательным контролем. Человек выбирает риск, когда смысл поступка перевешивает страх. Так природа уступает место морали, а древний механизм выживания — осознанному стремлению защитить других.

