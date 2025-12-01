Зимой увидела синиц у кормушки — и челюсть отвисла: они делают то, о чём редко говорят вслух

Во время зимних холодов жизнь мелких птиц превращается в испытание, где выживание зависит от мгновенных решений и запаса энергии. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, передающее наблюдения орнитолога и основателя приюта "Орнитарий" Вадима Мишина, который объясняет, почему синицы в экстремальных условиях способны проявлять поведение, кажущееся жестоким.

Инстинкты выживания и роль питания

Зимой синицы сталкиваются с резким снижением доступной пищи, поэтому используют любую возможность пополнить энергию. Мишин напоминает, что эти птицы всеядны и хорошо адаптируются к суровому климату. Именно поэтому на кормушках для них развешивают сало: высококалорийный продукт помогает поддерживать обмен веществ в морозы. По словам орнитолога, потребность в белковой пище усиливается, когда природные источники корма исчезают.

Он подчёркивает, что при полном отсутствии еды стая может добивать ослабевшую птицу, а затем расклёвывать её начиная с головы. Такое поведение связано с тем, что мозговая ткань — концентрированный источник жиров и быстро высвобождаемой энергии, необходимой для поддержания жизни в экстремальных условиях.

"Синицы — всеядные птицы и не упустят возможности получить белковую пищу. Не зря на кормушках специально для них развешивают сало — они его расклёвывают с удовольствием. Когда наступает холодная зима и полная бескормица, ослабевшую особь синицы безжалостно добивают и расклёвывают, начиная с головы, ведь мозг — это жир и быстрая энергия", — рассказал Мишин.

Жёсткие природные механизмы

Орнитолог подчёркивает, что подобные действия не связаны с агрессией. В природе слабость равносильна гибели, а стая инстинктивно устраняет звено, которое не сможет пережить морозы. Птица, утратившая силы, становится уязвимой перед хищниками и погодой, а её состояние — сигнал для сородичей, что ресурсов на выживание у неё больше нет.

"Природа, особенно в мире птиц, устроена крайне жёстко. Чтобы выжить, птица должна быть абсолютно здорова — у неё должны быть силы, крепкие крылья и хорошее оперение. Если что-то нарушается, она становится обречённой, и товарищи по стае не дадут ей спокойно умереть", — подчеркнул орнитолог.

Мишин добавляет, что синицы могут атаковать и других мелких птиц, если те ранены или слишком слабы, однако для человека они не представляют угрозы: размеры и сила делают людей недосягаемыми объектами для подобного поведения.