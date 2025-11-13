Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 3:36

Везде энергокризис, а тут рост акций: что стоит за успехом компании из ХМАО

Рост акций "Сургутнефтегаза" на 3%: причина в рыночной динамике, считают эксперты — Finam

Акции нефтяной компании "Сургутнефтегаз" из Ханты-Мансийского автономного округа выросли почти на 3%. Котировки достигли 21,005 рубля за штуку, сообщается на портале Finam.

В чем причина роста акций?

12 ноября, в среду, акции "Сургутнефтегаза" показали почти 3% роста, несмотря на отсутствие новостей. Сильный подъем начался в 15:50 мск, и в моменте стоимость обыкновенных акций компании поднялась до 21,005 рубля за штуку. Однако, к 16:26 мск акции потеряли часть прироста, и их стоимость составила 20,66 рубля, что все равно означало увеличение на 1,62%.

При этом привилегированные акции компании снизились в цене на 0,96%, упав до 38,21 рубля за бумагу.

Прогнозы экспертов

Аналитики компании "Финам" оценивают перспективы обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" позитивно. Они отмечают, что в последние годы акции компании несколько отстали от рынка и ряда других компаний сектора. В будущем специалисты прогнозируют, что цена обыкновенных акций компании может вырасти до 29,2 рубля.

Кроме того, аналитики подчеркивают, что компания получает высокие процентные доходы, что помогает смягчить влияние укрепившегося рубля и падения цен на нефть.

