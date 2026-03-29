Ледяной цунами из ниоткуда: пульсирующие гиганты начали двигаться со скоростью сто метров в день

Представьте: в горах Каракорума, где воздух режет легкие морозом, а под ногами хрустит наст, огромный ледник вдруг оживает. За ночь он продвигается на сотни метров, ломает скалы, затопляет долину мутной водой с обломками. В прошлом году в Пакистане такой прорыв смыл мосты и поля, оставив людей без дорог на недели. Эти пульсации напоминают сердцебиение спящего великана, который просыпается от потепления. Ученые фиксируют все чаще: лед накапливается годами, а потом сбрасывает все разом, меняя рельеф и угрожая селам внизу.

"Пульсирующие ледники — это редкие звери в мире льдов, всего один процент от всех, но занимают почти пятую часть их площади. Они накапливают массу десятилетиями за счет деформации и талой воды под собой, а потом резко сбрасывают, как переполненный резервуар. Изменение климата усиливает эту нестабильность: дожди и жара провоцируют ранние прорывы. Без спутникового слежения предсказать их почти невозможно, особенно в густонаселенных зонах вроде Азии." Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что такое пульсирующие ледники

Большинство ледников тают потихоньку под солнцем, теряя сантиметры в год. Эти же — исключение: они замирают, набирают лед, а потом ускоряются в разы, сползая вниз со скоростью до ста метров в день. Исследование под руководством Портсмутского университета охватило 3100 таких случаев по миру. Физика проста: под ледником скапливается талая вода, смазывая скользкий склон, и лед деформируется внутри, как пластилин под давлением.

Периодичность циклов — от пары лет до десятилетий. После прорыва ледник затихает, восстанавливая силы. Такие всплески меняют долины: в Аргентине Перито-Морено регулярно отгораживает озеро, вызывая потопы. Ученые собрали базу данных, показавшую не случайное, а кластерное распределение этих аномалий.

Причины до конца не ясны, но роль играет антропогенный фактор: потепление ускоряет таяние. В журнале Nature Reviews Earth and Environment вышла карта с климатическими условиями для таких зон.

Где они сосредоточены

Арктика и субарктика дают 48 процентов случаев, Азия в горах — 50. Анды и Каракорум — горячие точки с ледниками над селами. Там густые кластеры, где прорывы бьют по инфраструктуре. Геология этих регионов способствует: крутые склоны и дожди.

В Канаде и России Арктика тоже под угрозой. Исландия видит спад: ледники истончаются, не набирая массу. Потепление сдвинет фокус на новые места, вроде Антарктического полуострова.

Доктор Гарольд Ловелл из Портсмутского университета сравнил их с сберегательным счетом: копят, а потом тратят враз. Они — 1% ледников, но 20% площади.

Шесть ключевых угроз

Первая — продвижение: лед накрывает дома и поля. Речные заторы рождают озера, готовые прорваться. Выбросы воды из-под льда смывают все подряд. Талые потоки несут камни.

Отрывы кусков провоцируют лавины. Трещины множатся, делая тропы смертельными для туристов. В океане — айсберги для кораблей. Выделили 81 самых опасных, в основном в Каракоруме над долинами.

Как климат меняет их ритм

Проливные дожди и жара сдвигают прорывы раньше срока. В Азии частота растет, в Исландии падает. Экстремальная погода усиливает непредсказуемость. Профессор Гвенн Флауэрс отметила: климат меняет правила.

Нужны спутники, модели и полевые данные. Доктор Ловелл подчеркнул: мониторинг спасет жизни в рисковых зонах. Изменения климата требуют новых прогнозов.

"Эти ледники реагируют на потепление острее других: талая вода ускоряет скольжение, а дожди добавляют импульс. В Азии кластеры над городами — бомба замедленного действия, где прорывы уже бьют по экономике. Спутниковые данные показывают сдвиги циклов, и без улучшенных моделей риски вырастут." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Что вызывает прорыв ледника?

Скопление талой воды снизу и деформация льда внутри, плюс дожди или жара. Цикл повторяется годами.

Сколько их опасных?

81 выделены как приоритет, в Каракоруме над селами. Угрожают наводнениями и лавинами.

Климата ли вина?

Да, делает циклы хаотичнее, сдвигает сроки. В новых регионах могут появиться.

