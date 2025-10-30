Слушайте музыку под наркозом — и забудьте о резком пробуждении: исследование раскрывает секрет
Иногда самые простые и доступные методы оказываются невероятно эффективными в медицине. Новое исследование, опубликованное в журнале Music and Medicine, предлагает удивительно простой способ улучшить результаты хирургических операций — терапевтическую музыку. Оказалось, что специально подобранные мелодии не только помогают пациентам справиться со стрессом, но и реально снижают потребность в анестетиках, делая восстановление после операции более быстрым и комфортным.
Учёные из индийской больницы Лок Найяк и Медицинского колледжа Маулана Азад провели исследование, в ходе которого пациентам во время лапароскопической холецистэктомии включали особую музыку. Результаты превзошли ожидания: этим пациентам требовались значительно меньшие дозы пропофола и фентанила — основных препаратов для анестезии. Но на этом положительные эффекты не заканчивались.
Как музыка влияет на организм во время операции
У пациентов, которые слушали музыку во время хирургического вмешательства, фиксировались более стабильные показатели сердечного ритма и артериального давления. Но что особенно важно — уровень кортизола, гормона стресса, у них был заметно ниже, чем у пациентов из контрольной группы.
Исследователи пришли к выводу, что терапевтическая музыка во время операции — это не просто приятный фон, а полноценный компонент лечебного процесса. Даже состояние наркоза не мешает звуковым стимулам положительно влиять на нервную систему и снижать нейроэндокринный ответ организма на хирургический стресс.
"Терапевтическая музыка во время операции не только формирует фон, но и становится важным компонентом лечебного процесса", — считают авторы работы.
Музыкальное сопровождение делает и пробуждение от наркоза более мягким, без резких скачков давления и мучительной тошноты, которые часто сопровождают этот процесс. Пациенты чувствуют себя спокойнее и увереннее, что в конечном счёте способствует более быстрому восстановлению.
А что если…
Если музыка действительно так эффективно снижает потребность в анестетиках, это открывает новые горизонты для пациентов с противопоказаниями к стандартным дозам наркоза? Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями или те, у кого ранее отмечались осложнения от анестезии, могли бы получить существенную пользу от такого немедикаментозного подхода.
Сравнительная таблица: операция с музыкой и без
|Параметр
|С музыкой
|Без музыки
|Доза пропофола
|Снижена
|Стандартная
|Доза фентанила
|Снижена
|Стандартная
|Уровень кортизола
|Ниже
|Выше
|Стабильность сердечного ритма
|Выше
|Ниже
|Пробуждение от наркоза
|Более плавное
|Более резкое
|Восстановление
|Ускоренное
|Стандартное
Три факта о влиянии музыки на здоровье
-
Музыкотерапия официально признана эффективным методом лечения в многих странах мира и используется в кардиологии, неврологии и реабилитации.
-
Темп музыки напрямую влияет на сердечный ритм человека — медленные композиции способны снижать частоту сердечных сокращений.
-
Прослушивание любимой музыки стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия, который естественным образом снижает болевые ощущения.
Практические советы для подготовки к операции
Если вам предстоит плановая операция, вы можете заранее обсудить с врачом возможность использования музыки во время процедуры:
-
Подготовьте плейлист из спокойных, мелодичных композиций, которые ассоциируются у вас с расслаблением.
-
Избегайте музыки с резкими перепадами громкости, быстрым темпом или тревожными мелодиями.
-
Отдавайте предпочтение инструментальной музыке без слов, чтобы не вызывать ассоциативный ряд, который может спровоцировать тревогу.
-
Обсудите с анестезиологом технические возможности для прослушивания музыки во время операции.
-
Проверьте, чтобы наушники были удобными и не мешали работе медицинского персонала.
Исторический контекст
Использование музыки в лечебных целях имеет многовековую историю. Ещё в Древней Греции Гиппократ рекомендовал музыку для лечения больных, а в древнеегипетских папирусах находили описания музыкальной терапии. В XIX веке появились первые научные работы, изучающие влияние музыки на физиологические параметры человека. Однако настоящий прорыв в музыкотерапии произошёл во второй половине XX века, когда развитие нейронаук позволило понять механизмы воздействия звуков на мозг.
Современное исследование индийских учёных продолжает эту традицию, демонстрируя, что даже в эпоху высоких медицинских технологий простые и естественные методы лечения не теряют своей актуальности, а наоборот, находят новое применение в сочетании с современными хирургическими практиками.
