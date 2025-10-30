Слушайте музыку под наркозом — и забудьте о резком пробуждении: исследование раскрывает секрет

Иногда самые простые и доступные методы оказываются невероятно эффективными в медицине. Новое исследование, опубликованное в журнале Music and Medicine, предлагает удивительно простой способ улучшить результаты хирургических операций — терапевтическую музыку. Оказалось, что специально подобранные мелодии не только помогают пациентам справиться со стрессом, но и реально снижают потребность в анестетиках, делая восстановление после операции более быстрым и комфортным.

Учёные из индийской больницы Лок Найяк и Медицинского колледжа Маулана Азад провели исследование, в ходе которого пациентам во время лапароскопической холецистэктомии включали особую музыку. Результаты превзошли ожидания: этим пациентам требовались значительно меньшие дозы пропофола и фентанила — основных препаратов для анестезии. Но на этом положительные эффекты не заканчивались.

Как музыка влияет на организм во время операции

У пациентов, которые слушали музыку во время хирургического вмешательства, фиксировались более стабильные показатели сердечного ритма и артериального давления. Но что особенно важно — уровень кортизола, гормона стресса, у них был заметно ниже, чем у пациентов из контрольной группы.

Исследователи пришли к выводу, что терапевтическая музыка во время операции — это не просто приятный фон, а полноценный компонент лечебного процесса. Даже состояние наркоза не мешает звуковым стимулам положительно влиять на нервную систему и снижать нейроэндокринный ответ организма на хирургический стресс.

"Терапевтическая музыка во время операции не только формирует фон, но и становится важным компонентом лечебного процесса", — считают авторы работы.

Музыкальное сопровождение делает и пробуждение от наркоза более мягким, без резких скачков давления и мучительной тошноты, которые часто сопровождают этот процесс. Пациенты чувствуют себя спокойнее и увереннее, что в конечном счёте способствует более быстрому восстановлению.

А что если…

Если музыка действительно так эффективно снижает потребность в анестетиках, это открывает новые горизонты для пациентов с противопоказаниями к стандартным дозам наркоза? Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями или те, у кого ранее отмечались осложнения от анестезии, могли бы получить существенную пользу от такого немедикаментозного подхода.

Сравнительная таблица: операция с музыкой и без

Параметр С музыкой Без музыки Доза пропофола Снижена Стандартная Доза фентанила Снижена Стандартная Уровень кортизола Ниже Выше Стабильность сердечного ритма Выше Ниже Пробуждение от наркоза Более плавное Более резкое Восстановление Ускоренное Стандартное

Три факта о влиянии музыки на здоровье

Музыкотерапия официально признана эффективным методом лечения в многих странах мира и используется в кардиологии, неврологии и реабилитации. Темп музыки напрямую влияет на сердечный ритм человека — медленные композиции способны снижать частоту сердечных сокращений. Прослушивание любимой музыки стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия, который естественным образом снижает болевые ощущения.

Практические советы для подготовки к операции

Если вам предстоит плановая операция, вы можете заранее обсудить с врачом возможность использования музыки во время процедуры:

Подготовьте плейлист из спокойных, мелодичных композиций, которые ассоциируются у вас с расслаблением. Избегайте музыки с резкими перепадами громкости, быстрым темпом или тревожными мелодиями. Отдавайте предпочтение инструментальной музыке без слов, чтобы не вызывать ассоциативный ряд, который может спровоцировать тревогу. Обсудите с анестезиологом технические возможности для прослушивания музыки во время операции. Проверьте, чтобы наушники были удобными и не мешали работе медицинского персонала.

Исторический контекст

Использование музыки в лечебных целях имеет многовековую историю. Ещё в Древней Греции Гиппократ рекомендовал музыку для лечения больных, а в древнеегипетских папирусах находили описания музыкальной терапии. В XIX веке появились первые научные работы, изучающие влияние музыки на физиологические параметры человека. Однако настоящий прорыв в музыкотерапии произошёл во второй половине XX века, когда развитие нейронаук позволило понять механизмы воздействия звуков на мозг.

Современное исследование индийских учёных продолжает эту традицию, демонстрируя, что даже в эпоху высоких медицинских технологий простые и естественные методы лечения не теряют своей актуальности, а наоборот, находят новое применение в сочетании с современными хирургическими практиками.