серфинг
серфинг
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:50

Волны только в душе: как добиться океанского рельефа без капли воды

Комплекс упражнений на баланс помогает добиться фигуры серферш — мнение Пегги Холл

Лето — это не только солнце и море, но и повод почувствовать себя уверенно в собственном теле. Даже если ты живёшь далеко от побережья, добиться подтянутой фигуры серферш можно без доски и волн. Специально разработанный комплекс упражнений без оборудования помогает укрепить мышцы, развить баланс и улучшить осанку. Всё, что нужно — немного пространства и желание двигаться.

Секрет тела серферш

Серфинг — это не просто вид спорта, а образ жизни, где тело постоянно работает против сопротивления воды и ветра. Серферы задействуют все группы мышц: от кора до предплечий. Йога-инструктор из Калифорнии Пегги Холл подчёркивает, что упражнения, основанные на собственном весе, позволяют развить такие же рельефные и гибкие мышцы, как у профессионалов.

"Эта программа учит использовать собственный вес как сопротивление — именно так работают серферы", — сказала инструктор йоги Пегги Холл.

Чтобы получить результат, выполняй 2 подхода по 12-15 повторений каждого упражнения через день. Уже через две недели ты заметишь первые изменения.

Основные упражнения

Одноногий стул

Это движение укрепляет пресс, ягодицы и ноги. Встань прямо, слегка согни колени. Подними правую ногу, согнутую под углом 90 градусов, и вытяни руки вверх. Затем вернись в исходное положение и повтори с другой ногой. Важно держать корпус ровно и не сутулиться — так работает больше мышечных волокон кора.

Дельфин-пловец

Укрепляет плечи, руки и спину. Прими позу "собаки мордой вниз", опустив предплечья на пол. Напряги корпус и перемести тело вперёд, пока подбородок не окажется над кистями. Затем вернись назад. Это упражнение делает плечи сильными и выносливыми, а также растягивает спину.

Серф-дивa

Ляг на живот, вытяни руки вдоль тела, ладони вниз. Одновременно подними грудь, руки и ноги, сводя лопатки вместе. Задержись на две секунды и опусти тело. Это простое, но мощное упражнение развивает мышцы спины и ягодиц, улучшая осанку.

Присед песочника

Исходное положение — стоя, ноги на ширине бёдер, пальцы рук сцеплены за спиной. Наклонись вперёд и вытяни одну ногу назад, удерживая равновесие. Затем вернись в исходное положение и повтори на другую ногу. Это тренирует равновесие, укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Море и небо

Присядь на носки, сложи ладони у груди. Медленно выпрямись, не опуская пяток, и подними руки над головой. Это движение активирует мышцы кора, рук и ног, улучшает координацию и баланс. Секрет — удерживать взгляд на одной точке перед собой.

Поп-ап

Самое динамичное упражнение комплекса. Начни в положении планки, опустись в отжимание и резко, одним движением, "встань" на ноги, как будто поднимаешься на доске. Колени чуть согнуты, руки на уровне плеч. Это взрывное упражнение укрепляет всё тело и тренирует скорость реакции.

Хэнг-файв

Балансируй на левой ноге, слегка согнув колено. Правая нога согнута и направлена вперёд, руки разведены в стороны. Поверни корпус влево, дотянись правой рукой до внешней стороны левой стопы. Вернись в исходное положение и повтори на другую сторону. Это упражнение развивает координацию и задействует мышцы всего тела.

Как составить идеальную тренировку

Чтобы добиться максимального эффекта, выполняй упражнения в следующем порядке:

  1. Разминка (3-5 минут): круговые движения плечами, приседания, наклоны.

  2. Основной блок: по два подхода каждого упражнения.

  3. Заминка: растяжка спины, ног и плеч.

Дополняй тренировку короткими кардио-сессиями — например, прыжками со скакалкой или бегом на месте. Это усилит эффект жиросжигания и повысит выносливость.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Выполнять упражнения слишком быстро. Это снижает эффективность и увеличивает риск травм.

  • Прогибать поясницу при отжиманиях и планках — так теряется нагрузка на пресс.

  • Пренебрегать восстановлением. Дай мышцам хотя бы день отдыха между тренировками.

Альтернатива — заменить интенсивные дни йогой или плаванием. Эти виды активности помогут расслабить тело и сохранить прогресс.

А что если нет времени на спортзал?

Комплекс можно выполнять где угодно — дома, в парке, даже в отпуске. Достаточно коврика и нескольких минут в день. Главное — регулярность. Если тренироваться через день, эффект станет заметен уже через две недели: тело станет подтянутым, осанка выпрямится, а движения — увереннее.

Плюсы и минусы домашнего серф-тренинга

У этой программы есть множество преимуществ. Она не требует никакого оборудования и подходит для любого уровня подготовки. Тренировки можно проводить в любом месте, а при регулярных занятиях результат виден уже через пару недель. Упражнения развивают гибкость, баланс и силу, улучшая общее самочувствие.

К минусам можно отнести то, что без зеркала сложно контролировать технику, а тренировки на собственном весе имеют ограниченную нагрузку. Кроме того, без музыкального сопровождения или партнёра занятия могут показаться однообразными. Но всё это компенсируется удобством и свободой — можно заниматься в любое время и в любом месте.

FAQ

Как часто нужно заниматься?
Достаточно 3-4 раз в неделю через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли выполнять утром?
Да, утренние тренировки повышают тонус и настраивают на день, но важно разогреться перед упражнениями.

Что надеть для тренировки?
Удобную эластичную одежду: шорты, топ и кроссовки с гибкой подошвой.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы иметь фигуру серферш, нужно заниматься только серфингом.
    Правда: правильные функциональные упражнения дают аналогичный результат даже без волн и доски.
  • Миф: такие тренировки слишком лёгкие.
    Правда: упражнения на баланс и собственный вес включают глубокие мышцы и дают мощную нагрузку.
  • Миф: серф-тренинг подходит только женщинам.
    Правда: он одинаково полезен мужчинам — улучшает координацию и силу корпуса.

Интересные факты

  • Серферы тратят до 85% времени на греблю, а не на катание по волнам — именно поэтому у них сильная спина и руки.

  • Балансировка на нестабильной поверхности активирует больше мышечных волокон, чем обычные упражнения.

  • Первые "сухопутные" тренировки для серферов появились в 1980-х и стали основой современных функциональных программ.

Регулярные тренировки по этой программе не только придадут телу рельеф и гибкость, но и подарят ощущение лёгкости, энергии и внутреннего равновесия.

