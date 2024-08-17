Впервые у боя ММА будет сурдоперевод

Впервые поединок ММА будет сопровождаться сурдопереводом. Бой пройдет 16 августа в Москве.
В рамках турнира ACA 178 будут драться бойцы Анатолий Бойко против Узайра Абдуракова. Трансляция их поединка будет сопровождаться сурдопереводом.
Важно, что Анатолий Бойко вырос в семье глухонемых родителей. Перевод происходящего в клетке в перерыве между раундами позволит его родителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья понять, что происходит в октагоне, сообщает "СЭ".
Фото:commons.wikimedia.org/Sven Mandel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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