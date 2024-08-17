Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Бой ММА будет сопровождаться сурдопереводом впервые в истории
  1. Главная
  2. Спорт

Впервые у боя ММА будет сурдоперевод

Бой ММА будет сопровождаться сурдопереводом впервые в истории

Впервые поединок ММА будет сопровождаться сурдопереводом. Бой пройдет 16 августа в Москве.

В рамках турнира ACA 178 будут драться бойцы Анатолий Бойко против Узайра Абдуракова. Трансляция их поединка будет сопровождаться сурдопереводом.

Важно, что Анатолий Бойко вырос в семье глухонемых родителей. Перевод происходящего в клетке в перерыве между раундами позволит его родителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья понять, что происходит в октагоне, сообщает "СЭ".

Фото:commons.wikimedia.org/Sven Mandel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

Мир

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к проведению президентских выборов в любой момент, и уже сейчас ведутся определенные организационные и подготовительные мероприятия, как сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Читать полностью
В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

Китайские эксперты предупреждают о возможности жёстких ответных мер со стороны России на действия украинских вооружённых сил в Курской области.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости