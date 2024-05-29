Вокруг супруги депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова возник скандал. В телеграм-канале "Любить Новосибирск" появилась критика поведения Марии Тарасовой в социальной сети, а также отрицательная оценка деятельности ее сына.



Редакция канала опубликовала информацию о том, что сын депутата Александра учится в "неприязненной" Франции, а сама Мария Тарасова назвала Новосибирск Мухосранском. Корреспондент портала НГС беседовал с Марией, которая объяснила ситуацию и ответила недоброжелателям.

По словам Марии Тарасовой, она действительно дала оскорбительную характеристику своему родному городу, однако, во-первых, сделала это на своей личной странице, которую могли видеть только ее знакомые, а во-вторых, считала, что у нее были веские причины для этого:



— У меня аллергия на пыль, и когда начали сыпать отсев в городе, я начала задыхаться. Казалось, что ситуация с воздухом у нас уже не могла ухудшиться, но год от года все становилось только хуже. И вот в тот день, когда был оставлен тот комментарий про Мухосранск, я сделала забег в Академгородке, села в машину и начала плакать, пыль была такая густая, что я просто не могла дышать. Это, безусловно, было выражено слишком резко, некрасиво, но я делилась своим состоянием с друзьями и столкнулась с преследованием, — пояснила Мария Тарасова.



Также Мария Тарасова подтвердила, что ее сын Александр действительно учится во Франции, но, как утверждает женщина, молодой человек добился этого исключительно своими учебными успехами:



— Мой сын поступил [в École Polytechnique] в 21-ом году, в Новосибирском государственном университете была программа с двойными дипломами. Он окончил мехмат с красным дипломом — это очень престижная математическая школа — и поступил во Францию на общих основаниях бесплатно. Мы не оплачивали за это ни копейки. Сейчас он заканчивает учебу в университете там, а также магистратуру в Новосибирске, и при этом сам зарабатывает — в области искусственного интеллекта, — сообщила Мария Тарасова.



Особенно возмутила супругу депутата часть поста (по ее словам, сейчас исправленная), где утверждалось в телеграм-канале, что ее дочь также находится во Франции и вышла замуж за француза:



— Вы про какую из моих дочерей писали, что она вышла замуж? Про старшую, которой 17 лет, или про младшую, которой 12? Они обе учатся в школе в Новосибирске, а в Европу они посетили впервые нашего прошлого года, когда мы поехали навестить их брата.

Мария Тарасова — Супруга депутата от партии "Единая Россия", по последним открытым данным, зарабатывала значительно больше своего супруга. На сегодняшний день депутаты не публикуют свои декларации, однако известно, что за 2020 год муж и жена заработали 685 тысяч рублей и 16 миллионов рублей соответственно.



По данным сервиса Rusprofile, Мария Тарасова является собственником ИП (управляющим недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе), а также имеет доли в шести действующих компаниях. Большая часть этих компаний занимается недвижимостью или реализацией бытовых товаров.



Она входит в число учредителей ООО "Новая лизинговая компания", которую возглавляет ее отец Александр Осадчий. В совет директоров НЛК также входит ее известный муж, депутат. Фирма владеет девятиэтажным деловым центром НЛК на улице Станционная и показала чистую прибыль в 2023 году в размере 109 миллионов рублей (выручка составила 578 миллионов рублей).



НЛК известна как управляющая частного индустриального парка "Новосиб", расположенного на территории бывшего завода низковольтной аппаратуры, который обанкротился в 90-е годы. В 2018 году НЛК в качестве управляющего промышленного парка совместно с предприятиями "Сибсельмаш", "Луч" и Новосибирским металлургическим заводом имени Кузьмина рассматривала возможность создания промышленного мегапарка "Комбинат 179".



Подробности проекта не разглашались, и единственно известным фактом было то, что проект должен был надзирать бывший губернатор Василий Юрченко. В настоящее время о мегапарке нет никакой информации.



Мария Тарасова имеет долю в размере 6,79% в микрофинансовой организации "Капитал Сибирь Финанс". Один из ее партнеров с такой же долей в бизнесе — бывший заместитель председателя Правительства Республики Тыва и уполномоченный представитель Республики Тыва в Москве Александр Пак.



"Капитал Сибирь Финанс" предлагает микрозаймы и, согласно данным компании, действует под брендом "ДоброДеньги". Офис компании находится в деловом центре НЛК на улице Станционная, а чистая прибыль компании в 2023 году составила 1,7 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Eugene-grantsev1993 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)