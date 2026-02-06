Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эмоциональный срыв
Привычка сдерживать гнев кажется безопасной, но психика отвечает иначе — последствия приходят позже

Подавленный гнев часто воспринимается как признак сдержанности и силы характера, однако психологи всё чаще говорят об обратном. Эмоциональные вспышки оказываются не сбоем, а индикатором состояния психики и её способности адаптироваться к нагрузкам. Об этом сообщает издание EcoSever со ссылкой на беседу с психологом и писателем Анатолием Некрасовым, которая прошла для жителей Республики Коми.

Почему вспышки гнева неизбежны

По словам Анатолия Некрасова, эмоциональные срывы являются естественной частью человеческой психики. Они возникают как реакция на нестандартные, перегружающие или угрожающие ситуации и выполняют защитную функцию. Полное отсутствие гнева, по его мнению, свидетельствует не о гармонии, а об утрате живой реакции на происходящее.

Психолог подчёркивает, что современная реальность постоянно выводит человека за пределы привычного. Постоянно сохранять спокойное и доброжелательное состояние в таких условиях практически невозможно, а попытки это сделать приводят к внутреннему напряжению.

"Надо понять, что без вспышек гнева человек, в принципе, жить не может. Это получается уже не совсем человек, это амеба, которая не реагирует на окружающий мир", — отметил психолог.

Чем опасно подавление эмоций

Некрасов обращает внимание на то, что подавление гнева может иметь отсроченные негативные последствия. Когда человек запрещает себе эмоциональную разрядку, он снижает способность справляться с более серьёзными стрессовыми ситуациями. Накопленные эмоции не исчезают, а лишь усиливают внутреннее напряжение.

Срывы в этом контексте выступают своеобразной проверкой устойчивости психики. Если такие реакции полностью блокируются, снижается гибкость поведения и способность быстро адаптироваться к кризисам, что отражается как на психологическом состоянии, так и на отношениях с окружающими.

Гнев как критическая ситуация

Специалист подчёркивает, что гнев всегда является критической ситуацией — и для самого человека, и для его окружения. Однако зрелость личности определяется не отсутствием эмоциональных срывов, а тем, насколько быстро человек способен выйти из этого состояния и восстановить внутреннее равновесие.

"Важно не то, что произошло, а важно, как ты из этого выйдешь", — подчеркнул Анатолий Некрасов.

По его словам, практики саморегуляции и работа над собой помогают ускорить выход из состояния гнева, не отрицая при этом сам факт эмоциональной реакции, которая остаётся неотъемлемой частью человеческой природы.

Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

