Подарки от правительства: помощь различным категориям семей в Татарстане меняет ситуацию в регионе

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова 13 марта 2026 года в прямом эфире сообщества правительства республики рассказала о региональных мерах поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью. Помимо федеральных выплат малообеспеченным семьям выделяют из бюджета 10 тысяч рублей ежегодно на лекарства детям до трех лет, комплекты принадлежностей для новорожденных и полную компенсацию детского сада многодетным. За двенадцать лет число многодетных семей удвоилось — сейчас их свыше 58 тысяч, с почти 190 тысячами детей. Татарстан не учитывает доходы при помощи таким семьям, как и нескольким другим регионам.

Поддержка семей с детьми

Малообеспеченные семьи получают из республиканского бюджета помощь на лекарства — 10 тысяч рублей в год детям до трех лет. Новорожденным дарят комплект с комбинезоном, гигиеническими средствами и другими вещами первой необходимости, если доход не превышает прожиточный минимум. Эльмира Зарипова уточнила, что участникам специальной военной операции такой подарок выдают без проверки доходов.

Комплект помогает родителям сэкономить на старте, особенно в первые месяцы. Регион активно развивает такие инициативы, чтобы снизить нагрузку на семьи. По словам министра, это часть комплексной системы, где сочетают федеральные и местные ресурсы.

Татарстан входит в число регионов, где многодетным не считают доходы при назначении пособий. Это упрощает доступ к субсидиям на жилье и коммуналку — 30 процентов от расходов. Детям до шести лет бесплатно выдают лекарства, а школьникам до 23 лет субсидируют проезд.

Многодетные семьи и студенты

Число многодетных семей выросло вдвое за 12 лет — теперь их 58 тысяч с 190 тысячами детей. Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил новые меры в рамках нацпроекта "Семья": 30 процентов компенсации на обучение в колледжах для детей из таких семей. Появятся пункты проката вещей для новорожденных, а семьям с десятью и более детьми дадут бесплатный автомобиль.

Студенткам очников на учете по беременности платят единовременные 100 тысяч рублей. Уже воспользовались около 200 женщин. Такие выплаты стимулируют молодых мам продолжать учебу без перерывов.

"Региональные бюджеты играют ключевую роль в социальной защите семей, дополняя федеральные стандарты. В Татарстане видно, как меры вроде подарков новорожденным и компенсаций садиков реально повышают рождаемость и удерживают многодетных. Не учитывать доходы — это умный шаг, он снимает барьеры для нуждающихся. Плюс инициативы для студентов помогают формировать стабильные семьи среди молодежи." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Эти шаги охватывают разные этапы жизни семьи, от рождения до образования детей.

Люди с инвалидностью и рынок труда

Детям-инвалидам до трех лет дают реабилитацию в 11 центрах и негосударственных организациях из реестра. В 2026 году Татарстан запустил пилот с электронными сертификатами — 22 региона участвуют. Курс на 21 день включает до 120 процедур: бытовые, педагогические, психологические занятия, адаптивную физкультуру для старших 14 лет. Родителей учат продолжать дома.

Семьям с детьми-инвалидами до 18 лет, нуждающимися в уходе, доплачивают до прожиточного минимума. То же для многодетных с пятью и более детьми, где есть инвалидность — ребенок или взрослый. Закон стимулирует фирмы брать на работу людей с ограниченными возможностями — сейчас они заняты на 11 тысячах мест.

Рынок труда стабилен, вакансий свыше 48 тысяч. Больше всего требуются строители, ЖКХ, промышленность, медики, учителя. Эльмира Зарипова подчеркнула постоянную нужду в кадрах.