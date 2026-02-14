Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила

Цены на автозапчасти продолжают меняться, и рынок постепенно привыкает к новой экономической реальности. Даже стабильный курс рубля уже не гарантирует прежней стоимости комплектующих. Эксперты предупреждают, что впереди автомобилистов ждет очередной этап корректировки прайсов. Об этом сообщает "За рулем".

Как изменился рынок автозапчастей

В 2025 году стоимость автокомпонентов росла неравномерно. В среднем по рынку подорожание составило 10-20%, однако по ряду категорий динамика оказалась значительно выше. Тормозные диски, детали подвески и расходные материалы для автомобилей премиального сегмента прибавляли в цене до 25-30%.

Разница объясняется не только брендом, но и логистикой. Чем сложнее маршрут поставки и чем выше требования к качеству, тем сильнее итоговая цена реагирует на издержки. На этом фоне всё чаще обсуждается, когда ремонт перестаёт быть выгодным, особенно если речь идёт о возрастных автомобилях с дорогими комплектующими.

Ключевым фактором стало структурное удорожание всей цепочки поставок. Даже при стабильном валютном курсе конечная стоимость формируется с учетом выросших расходов на перевозку, хранение и поддержание расширенных складских запасов.

Новая география поставок

К концу 2025 года рынок окончательно адаптировался к изменившейся схеме импорта. Быстрые и относительно дешевые поставки, к которым привыкли участники рынка раньше, фактически остались в прошлом. Компании были вынуждены пересобрать логистику и наладить новые каналы поставок.

"В нашем случае диски и колодки поставляются из США и от европейских брендов. Большинство компонентов привозится из Китая", — отметил руководитель отдела продаж Brannor Кирилл Арзамазов.

По его словам, именно изменившаяся география импорта и дополнительные операционные расходы продолжат определять ценовую политику. Удлиненные маршруты, параллельные поставки и необходимость диверсифицировать риски неизбежно закладываются в стоимость продукции.

Прогноз на 2026 год и далее

По оценкам компании, конец 2025 года и начало 2026-го не принесут снижения цен. Ожидается умеренный, но устойчивый рост в диапазоне 8-15%, особенно заметный в сегменте качественных и премиальных компонентов.

Дополнительное влияние окажет повышение НДС до 22% в 2026 году. Его эффект уже частично проявился: часть позиций прибавила 1-3%, а с учетом цепной реакции рост по отдельным группам может достигать 10-15%. Одновременно аналитики предупреждают, что цены на новые автомобили вырастут в 2026 году, что усиливает общее давление на владельцев машин.

Некоторые поставщики с крупными складскими запасами и налаженной логистикой способны временно сглаживать удорожание за счет внутренних ресурсов. Однако полностью компенсировать общий тренд они не смогут.

В целом рынок автозапчастей входит в фазу предсказуемого, но стабильного роста. Главным фактором остаются supply chain costs, а значит, структура поставок и совокупные издержки будут и дальше определять стратегию ценообразования и расходы автомобилистов.