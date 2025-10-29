Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бады
Бады
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Krismorozova&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Krismorozova (page does not exist)">Крисморозова</a> is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:19

Что стоит знать о добавках перед сдачей анализов? Как витамины могут повлиять на диагностику

Витамины и БАДы могут влиять на результаты медицинских анализов

Постоянный прием витаминов и БАДов может повлиять на достоверность медицинских анализов, а иногда даже привести к ложным результатам. По словам Ольги Чистик, терапевта Скандинавского Центра Здоровья, неправильная интерпретация показателей может затруднить диагностику заболеваний и ухудшить процесс лечения.

Как добавки могут изменить результаты анализов?

Ольга Чистик объяснила, что витамины и добавки могут существенно исказить результаты анализов. Например, прием железа, витамина D или биотина может временно повысить определенные показатели крови, создавая ложные результаты.

"Показатели чаще всего меняются у тех, кто регулярно принимает железо, витамин D или биотин. Если выпить таблетку железа за день до обследования, уровень железа в крови временно повышается, хотя запасы могут быть низкими. Биотин, известный как витамин красоты, мешает тестам, создавая ложное впечатление, что гормоны щитовидной железы работают неправильно", — предупредила Ольга Чистик.

Кроме того, определенные добавки могут влиять на тесты, показывающие воспалительные процессы в организме или показатели работы печени, что затрудняет диагностику.

Продукты, мешающие точности анализов

  1. Железо - повышает уровень железа в крови, что может создать ложное впечатление о высоких запасах.

  2. Биотин - мешает анализам на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), создавая ложные диагнозы.

  3. Омега-3, куркумин и витамин C - снижают уровень С-реактивного белка (CRP), что может скрыть воспаление.

  4. Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда) - могут повышать уровни печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), создавая ложные данные о проблемах с печенью.

Риски избыточного приема витаминов

Ольга Чистик также предупредила, что избыточное потребление витаминов и БАДов может быть вредным для здоровья. Например, высокие дозы витамина D могут увеличить риск образования камней в почках, а чрезмерное потребление витамина A — вызвать сухость кожи и ломкость волос.

"Высокие дозы витамина D повышают уровень кальция и увеличивают риск образования камней в почках. Витамин A при чрезмерном употреблении вызывает сухость кожи, ломкость волос и боли в костях", — отметила Ольга Чистик.

Людям с заболеваниями почек, щитовидной железы, органов пищеварения и желчнокаменной болезнью следует быть особенно осторожными при приеме добавок. Беременные и пожилые люди также чувствительнее к избыточному потреблению витаминов и их взаимодействию.

Таблица: Витамины и добавки, влияющие на результаты анализов

Продукт Как влияет на анализы Рекомендации
Железо Повышает уровень железа, создавая ложное впечатление о высоких запасах Не принимать за сутки до обследования.
Биотин Мешает тестам на гормоны щитовидной железы и сердечные ферменты Прекратить прием за 8-72 часа до анализа.
Омега-3, куркумин, витамин C Снижают уровень С-реактивного белка, скрывая воспаление Прекратить прием за 1-2 дня до анализа.
Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда) Повышают уровни печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) Отменить за 1-2 недели до обследования.
Витамин D Повышает уровень кальция, увеличивая риск камней в почках Умеренность в дозах, следить за уровнем кальция.
Витамин A При избыточном потреблении вызывает сухость кожи и ломкость волос Не превышать рекомендованные дозы.
Йод Нарушает работу щитовидной железы при избыточном потреблении Следить за дозировкой, особенно при заболеваниях щитовидной железы.

Вывод

Для точности анализов важно учитывать влияние добавок и витаминов на результаты. Если вы принимаете какие-либо добавки, всегда сообщайте об этом врачу и следуйте его рекомендациям по приему перед сдачей анализов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сезонное аффективное расстройство требует дополнительного света и физической активности для улучшения — Зухра Павлова сегодня в 12:29
Когда темнеет рано, а настроение падает: как победить зимнюю депрессию по советам эндокринолога

Когда зимой уходит свет, приходит хандра. Разбираемся, как справиться с сезонным аффективным расстройством и вернуть радость в холодные месяцы.

Читать полностью » Генетик Анастасия Чеботарева рассказала, что вербальный интеллект сильнее других зависит от наследственности сегодня в 12:13
Генетик объяснила, почему интеллект зависит от наследственности не полностью

Почему именно вербальный интеллект больше всего зависит от генов и как среда помогает развить умственные способности — объясняет врач-генетик Анастасия Чеботарева.

Читать полностью » Доктор Хачмафова объяснила, почему стоит избегать фотосессий среди осенних листьев сегодня в 11:44
Осенние листья могут навредить: как избежать рисков для здоровья при фотосессии

Узнайте, почему фотосессия среди осенних листьев может быть опасна для здоровья, и как избежать рисков.

Читать полностью » Жареное мясо с картошкой нарушает обмен веществ, повышая давление и холестерин — Ирина Баранова сегодня в 11:29
Жареная картошка и мясо — главные враги вашего сердца: узнайте, почему это так опасно

Какие продукты угрожают вашему сердцу? Как избежать повышенного холестерина и артериального давления, заменяя вредные привычки здоровыми альтернативами?

Читать полностью » Любовь Ерофеева: рост алкоголизации населения стал одной из причин падения рождаемости сегодня в 11:08
Врач рассказала, почему спиртное разрушает семью и репродуктивное здоровье

Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева напомнила: чем выше уровень потребления алкоголя, тем ниже рождаемость. Почему спиртное разрушает демографию — в материале.

Читать полностью » Доктор Михайлова объяснила, почему добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой не всегда эффективны сегодня в 10:39
Коллаген и гиалуроновая кислота: правда о добавках, которые могут повредить вашей коже

Узнайте, почему добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой могут быть не так полезны, как кажется, и какие способы реально замедляют старение.

Читать полностью » Перед застольем важно съесть белковую пищу, чтобы замедлить всасывание алкоголя — Руслан Исаев сегодня в 10:22
Как не попасть в больницу после праздников: 5 продуктов, которые помогут пережить застолье

Какие продукты помогут организму пережить новогоднее застолье без вреда? Врач-нарколог рассказал, что есть перед праздником и какие мифы о защите от алкоголя стоит забыть.

Читать полностью » Зеленый, черный и травяной чай: когда и какой выбрать для утреннего чаепития сегодня в 9:31
Зеленый, черный или травяной? Узнайте, какой чай принесет вам наибольшую пользу

Узнайте, какой чай лучше пить утром, чтобы не только бодрить, но и поддерживать здоровье.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Замиокулькас теряет листья при температуре ниже +18 °C
Спорт и фитнес
Рынок фитнес-тренеров в России: рост востребованности и дефицит кадров
Садоводство
Удаление старых листьев и подкормка клубники осенью помогает подготовить растения к зиме — Ирина Смирнова
Наука
Медоносные пчелы теряют королев из-за вирусных инфекций репродуктивных органов – Леонард Фостер
Авто и мото
Мошенники создают фальшивые фирмы для продажи автомобилей из-за границы — МВД
Культура и шоу-бизнес
Роман Кэти Перри и Джастина Трюдо развивается стремительно
Красота и здоровье
Продукты для вечернего перекуса: как улучшить сон и избежать вздутия живота
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям может лишить принцесс Беатрис и Евгению титулов — Daily Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet