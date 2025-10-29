Что стоит знать о добавках перед сдачей анализов? Как витамины могут повлиять на диагностику
Постоянный прием витаминов и БАДов может повлиять на достоверность медицинских анализов, а иногда даже привести к ложным результатам. По словам Ольги Чистик, терапевта Скандинавского Центра Здоровья, неправильная интерпретация показателей может затруднить диагностику заболеваний и ухудшить процесс лечения.
Как добавки могут изменить результаты анализов?
Ольга Чистик объяснила, что витамины и добавки могут существенно исказить результаты анализов. Например, прием железа, витамина D или биотина может временно повысить определенные показатели крови, создавая ложные результаты.
"Показатели чаще всего меняются у тех, кто регулярно принимает железо, витамин D или биотин. Если выпить таблетку железа за день до обследования, уровень железа в крови временно повышается, хотя запасы могут быть низкими. Биотин, известный как витамин красоты, мешает тестам, создавая ложное впечатление, что гормоны щитовидной железы работают неправильно", — предупредила Ольга Чистик.
Кроме того, определенные добавки могут влиять на тесты, показывающие воспалительные процессы в организме или показатели работы печени, что затрудняет диагностику.
Продукты, мешающие точности анализов
-
Железо - повышает уровень железа в крови, что может создать ложное впечатление о высоких запасах.
-
Биотин - мешает анализам на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), создавая ложные диагнозы.
-
Омега-3, куркумин и витамин C - снижают уровень С-реактивного белка (CRP), что может скрыть воспаление.
-
Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда) - могут повышать уровни печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), создавая ложные данные о проблемах с печенью.
Риски избыточного приема витаминов
Ольга Чистик также предупредила, что избыточное потребление витаминов и БАДов может быть вредным для здоровья. Например, высокие дозы витамина D могут увеличить риск образования камней в почках, а чрезмерное потребление витамина A — вызвать сухость кожи и ломкость волос.
"Высокие дозы витамина D повышают уровень кальция и увеличивают риск образования камней в почках. Витамин A при чрезмерном употреблении вызывает сухость кожи, ломкость волос и боли в костях", — отметила Ольга Чистик.
Людям с заболеваниями почек, щитовидной железы, органов пищеварения и желчнокаменной болезнью следует быть особенно осторожными при приеме добавок. Беременные и пожилые люди также чувствительнее к избыточному потреблению витаминов и их взаимодействию.
Таблица: Витамины и добавки, влияющие на результаты анализов
|Продукт
|Как влияет на анализы
|Рекомендации
|Железо
|Повышает уровень железа, создавая ложное впечатление о высоких запасах
|Не принимать за сутки до обследования.
|Биотин
|Мешает тестам на гормоны щитовидной железы и сердечные ферменты
|Прекратить прием за 8-72 часа до анализа.
|Омега-3, куркумин, витамин C
|Снижают уровень С-реактивного белка, скрывая воспаление
|Прекратить прием за 1-2 дня до анализа.
|Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда)
|Повышают уровни печеночных ферментов (АЛТ, АСТ)
|Отменить за 1-2 недели до обследования.
|Витамин D
|Повышает уровень кальция, увеличивая риск камней в почках
|Умеренность в дозах, следить за уровнем кальция.
|Витамин A
|При избыточном потреблении вызывает сухость кожи и ломкость волос
|Не превышать рекомендованные дозы.
|Йод
|Нарушает работу щитовидной железы при избыточном потреблении
|Следить за дозировкой, особенно при заболеваниях щитовидной железы.
Вывод
Для точности анализов важно учитывать влияние добавок и витаминов на результаты. Если вы принимаете какие-либо добавки, всегда сообщайте об этом врачу и следуйте его рекомендациям по приему перед сдачей анализов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru