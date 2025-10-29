Что стоит знать о добавках перед сдачей анализов? Как витамины могут повлиять на диагностику

Постоянный прием витаминов и БАДов может повлиять на достоверность медицинских анализов, а иногда даже привести к ложным результатам. По словам Ольги Чистик, терапевта Скандинавского Центра Здоровья, неправильная интерпретация показателей может затруднить диагностику заболеваний и ухудшить процесс лечения.

Как добавки могут изменить результаты анализов?

Ольга Чистик объяснила, что витамины и добавки могут существенно исказить результаты анализов. Например, прием железа, витамина D или биотина может временно повысить определенные показатели крови, создавая ложные результаты.

"Показатели чаще всего меняются у тех, кто регулярно принимает железо, витамин D или биотин. Если выпить таблетку железа за день до обследования, уровень железа в крови временно повышается, хотя запасы могут быть низкими. Биотин, известный как витамин красоты, мешает тестам, создавая ложное впечатление, что гормоны щитовидной железы работают неправильно", — предупредила Ольга Чистик.

Кроме того, определенные добавки могут влиять на тесты, показывающие воспалительные процессы в организме или показатели работы печени, что затрудняет диагностику.

Продукты, мешающие точности анализов

Железо - повышает уровень железа в крови, что может создать ложное впечатление о высоких запасах. Биотин - мешает анализам на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), создавая ложные диагнозы. Омега-3, куркумин и витамин C - снижают уровень С-реактивного белка (CRP), что может скрыть воспаление. Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда) - могут повышать уровни печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), создавая ложные данные о проблемах с печенью.

Риски избыточного приема витаминов

Ольга Чистик также предупредила, что избыточное потребление витаминов и БАДов может быть вредным для здоровья. Например, высокие дозы витамина D могут увеличить риск образования камней в почках, а чрезмерное потребление витамина A — вызвать сухость кожи и ломкость волос.

"Высокие дозы витамина D повышают уровень кальция и увеличивают риск образования камней в почках. Витамин A при чрезмерном употреблении вызывает сухость кожи, ломкость волос и боли в костях", — отметила Ольга Чистик.

Людям с заболеваниями почек, щитовидной железы, органов пищеварения и желчнокаменной болезнью следует быть особенно осторожными при приеме добавок. Беременные и пожилые люди также чувствительнее к избыточному потреблению витаминов и их взаимодействию.

Таблица: Витамины и добавки, влияющие на результаты анализов

Продукт Как влияет на анализы Рекомендации Железо Повышает уровень железа, создавая ложное впечатление о высоких запасах Не принимать за сутки до обследования. Биотин Мешает тестам на гормоны щитовидной железы и сердечные ферменты Прекратить прием за 8-72 часа до анализа. Омега-3, куркумин, витамин C Снижают уровень С-реактивного белка, скрывая воспаление Прекратить прием за 1-2 дня до анализа. Экстракты растений (зеленый чай, ашваганда) Повышают уровни печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) Отменить за 1-2 недели до обследования. Витамин D Повышает уровень кальция, увеличивая риск камней в почках Умеренность в дозах, следить за уровнем кальция. Витамин A При избыточном потреблении вызывает сухость кожи и ломкость волос Не превышать рекомендованные дозы. Йод Нарушает работу щитовидной железы при избыточном потреблении Следить за дозировкой, особенно при заболеваниях щитовидной железы.

Вывод

Для точности анализов важно учитывать влияние добавок и витаминов на результаты. Если вы принимаете какие-либо добавки, всегда сообщайте об этом врачу и следуйте его рекомендациям по приему перед сдачей анализов.