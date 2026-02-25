Пыльные завесы исчезли: как JWST открыл ведущую звезду, затмевшую свою собственную смерть

Представьте спиральную галактику NGC 1637, раскинувшуюся на небе как изящный вихрь из миллионов звезд, где в одном из рукавов, всего в 40 миллионах световых лет от нас, сорок миллионов лет назад грянул космический взрыв. Свет этого катаклизма, неся следы распада массивной звезды, добрался до Земли лишь в июне 2025 года, зажглась сверхновая SN 2025pht. Автоматическая система All-Sky Automated Survey for Supernovae уловила вспышку первой, и астрономы ринулись к телескопам, но настоящая интрига раскрылась в архивах — там, где James Webb Space Telescope уже заглядывал заранее.

Холодный февральский воздух Космического центра Годдарда пропитан ароматом свежезаваренного кофе в комнатах ученых, когда команда Northwestern University выровняла снимки Hubble и Webb. То, что выглядело пустотой на старых кадрах Hubble, ожило красным сверхгигантом на инфракрасных панелях Webb. Эта пыльная громадина, окутанная плотным коконом, наконец предстала во всей красе — первое прямое фото предшественника сверхновой от JWST, опубликованное в Astrophysical Journal Letters.

"Мы годами ждали момента, когда сверхновая озарит галактику, уже изученную Webb. Сочетая данные Hubble и JWST, мы не просто нашли звезду-прародителя, а раскрыли ее пыльный секрет, который маскировал ее от обычных телескопов, подобно тому, как гравитационные аномалии скрывают мантийные потоки под Антарктидой". эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Предшественник сверхновой: взгляд сквозь пыль

Красный сверхгигант в спиральном рукаве NGC 1637 сиял исключительно в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне NIRCam и MIRI телескопа Webb, сделанных в 2024 году. Hubble, мастер видимого и ультрафиолетового света, просто не пробивался сквозь пылевой покров — звезда казалась невидимкой. Это как пытаться разглядеть огонь сквозь густой туман: инфракрасные лучи Webb прорезают завесу, раскрывая жар внутри. Команда Чарльза Килпатрика выявила точное совпадение позиции, подтвердив: именно эта звезда взорвалась, оставив синий шлейф на свежих снимках Hubble 2025 года.

Открытие не просто красивая картинка — оно калибрует модели звездной эволюции. Массивные звезды, чья масса превышает 8 солнечных, должны заканчивать жизнь сверхновой II типа, но предшественники ускользали.

Загадка пропавших красных сверхгигантов

Астрономия десятилетиями билась над "случаем отсутствия": ожидалось, что самые яркие кандидаты на сверхновые — красные сверхгиганты — будут сиять на небе, как маяки. Но их следы редки. SN 2025pht предлагает разгадку: экстремальная пыльность. Эта звезда — рекордсмен по "красности", ее свет поглощался пылью, блокирующей короткие волны. Пыль работает как космический фильтр, приглушая блеск, и Webb это доказал.

"Эта сверхновая — крайний пример пыльного гиганта. Мы спорили о такой гипотезе, но не думали, что она проявится так ярко. Пыль объясняет молчание массивных звезд: они прячутся, как сенсоры в нашем теле, скрытые от сознания". эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Будущие миссии вроде телескопа Нэнси Грейс Роман усилят поиск, отслеживая мерцание таких звезд перед взрывом.

Углеродные "отрыжки" перед апокалипсисом

Компьютерные симуляции спектра Webb выявили сюрприз: пыль богата углеродом, а не силикатами, как ожидалось. Это "отрыжка" из недр звезды, вырвавшаяся перед коллапсом. Средний ИК-диапазон MIRI стал ключом, ограничив состав. Подобно алхимии в чипах, где свет меняет цвет, звезда перерабатывала элементы в свой последний вздох.

Такие открытия вдохновляют: Webb не только смотрит назад во времени, но и прогнозирует будущие вспышки, меняя наше понимание галактической эволюции.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему звезда не была видна Hubble? Пылевой кокон поглощал видимый свет, пропуская только инфракрасный.

Пылевой кокон поглощал видимый свет, пропуская только инфракрасный. Что значит "красный сверхгигант"? Массивная звезда на финальной стадии, окруженная расширяющейся оболочкой, как умирающий гигант в газовом плаще.

Массивная звезда на финальной стадии, окруженная расширяющейся оболочкой, как умирающий гигант в газовом плаще. Как это меняет астрономию? Решает загадку "missing supergiants", подтверждая роль пыли в маскировке.

Решает загадку "missing supergiants", подтверждая роль пыли в маскировке. Что дальше? Роман и будущие наблюдения JWST выследят аналоги до взрыва.

