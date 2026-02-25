Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
NGC 1637
NGC 1637
© commons.wikimedia.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker is licensed under Public domain
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 0:05

Пыльные завесы исчезли: как JWST открыл ведущую звезду, затмевшую свою собственную смерть

Представьте спиральную галактику NGC 1637, раскинувшуюся на небе как изящный вихрь из миллионов звезд, где в одном из рукавов, всего в 40 миллионах световых лет от нас, сорок миллионов лет назад грянул космический взрыв. Свет этого катаклизма, неся следы распада массивной звезды, добрался до Земли лишь в июне 2025 года, зажглась сверхновая SN 2025pht. Автоматическая система All-Sky Automated Survey for Supernovae уловила вспышку первой, и астрономы ринулись к телескопам, но настоящая интрига раскрылась в архивах — там, где James Webb Space Telescope уже заглядывал заранее.

Холодный февральский воздух Космического центра Годдарда пропитан ароматом свежезаваренного кофе в комнатах ученых, когда команда Northwestern University выровняла снимки Hubble и Webb. То, что выглядело пустотой на старых кадрах Hubble, ожило красным сверхгигантом на инфракрасных панелях Webb. Эта пыльная громадина, окутанная плотным коконом, наконец предстала во всей красе — первое прямое фото предшественника сверхновой от JWST, опубликованное в Astrophysical Journal Letters.

"Мы годами ждали момента, когда сверхновая озарит галактику, уже изученную Webb. Сочетая данные Hubble и JWST, мы не просто нашли звезду-прародителя, а раскрыли ее пыльный секрет, который маскировал ее от обычных телескопов, подобно тому, как гравитационные аномалии скрывают мантийные потоки под Антарктидой".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Предшественник сверхновой: взгляд сквозь пыль

Красный сверхгигант в спиральном рукаве NGC 1637 сиял исключительно в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне NIRCam и MIRI телескопа Webb, сделанных в 2024 году. Hubble, мастер видимого и ультрафиолетового света, просто не пробивался сквозь пылевой покров — звезда казалась невидимкой. Это как пытаться разглядеть огонь сквозь густой туман: инфракрасные лучи Webb прорезают завесу, раскрывая жар внутри. Команда Чарльза Килпатрика выявила точное совпадение позиции, подтвердив: именно эта звезда взорвалась, оставив синий шлейф на свежих снимках Hubble 2025 года.

Открытие не просто красивая картинка — оно калибрует модели звездной эволюции. Массивные звезды, чья масса превышает 8 солнечных, должны заканчивать жизнь сверхновой II типа, но предшественники ускользали.

Загадка пропавших красных сверхгигантов

Астрономия десятилетиями билась над "случаем отсутствия": ожидалось, что самые яркие кандидаты на сверхновые — красные сверхгиганты — будут сиять на небе, как маяки. Но их следы редки. SN 2025pht предлагает разгадку: экстремальная пыльность. Эта звезда — рекордсмен по "красности", ее свет поглощался пылью, блокирующей короткие волны. Пыль работает как космический фильтр, приглушая блеск, и Webb это доказал.

"Эта сверхновая — крайний пример пыльного гиганта. Мы спорили о такой гипотезе, но не думали, что она проявится так ярко. Пыль объясняет молчание массивных звезд: они прячутся, как сенсоры в нашем теле, скрытые от сознания".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Будущие миссии вроде телескопа Нэнси Грейс Роман усилят поиск, отслеживая мерцание таких звезд перед взрывом.

Углеродные "отрыжки" перед апокалипсисом

Компьютерные симуляции спектра Webb выявили сюрприз: пыль богата углеродом, а не силикатами, как ожидалось. Это "отрыжка" из недр звезды, вырвавшаяся перед коллапсом. Средний ИК-диапазон MIRI стал ключом, ограничив состав. Подобно алхимии в чипах, где свет меняет цвет, звезда перерабатывала элементы в свой последний вздох.

Такие открытия вдохновляют: Webb не только смотрит назад во времени, но и прогнозирует будущие вспышки, меняя наше понимание галактической эволюции.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему звезда не была видна Hubble? Пылевой кокон поглощал видимый свет, пропуская только инфракрасный.
  • Что значит "красный сверхгигант"? Массивная звезда на финальной стадии, окруженная расширяющейся оболочкой, как умирающий гигант в газовом плаще.
  • Как это меняет астрономию? Решает загадку "missing supergiants", подтверждая роль пыли в маскировке.
  • Что дальше? Роман и будущие наблюдения JWST выследят аналоги до взрыва.
Проверено экспертом: астрономия, астрофизика Наталья Орлова

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

