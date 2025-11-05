Космос вспыхнул, как миллионы солнц: зафиксировано самое яркое поглощение звезды

Когда ученые говорят о "чудовищных" явлениях космоса, они часто имеют в виду сверхмассивные черные дыры — объекты, чья гравитация настолько сильна, что поглощает даже свет. Недавно исследователи зафиксировали вспышку, вызванную активностью такой дыры, и она стала самой мощной из всех, что когда-либо наблюдали во Вселенной.

Событие зафиксировали специалисты из Калифорнийского технологического института (Caltech). Оно оказалось в 30 раз энергичнее любого известного ранее выброса, происходившего в активных галактических ядрах.

"Очень немногие физические события во Вселенной могут высвободить такое количество электромагнитной энергии", — пишут исследователи в работе, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

По предварительным данным, черная дыра буквально "съела" огромную звезду, которая оказалась слишком близко к гравитационной воронке.

Как произошла космическая катастрофа

Большинство звезд в конце своего существования взрываются, превращаясь в сверхновые, а затем — в черные дыры. Однако в этом случае массивная звезда не успела дожить до собственной гибели: она была разорвана мощными приливными силами до того, как взорвалась.

Первое наблюдение объекта произошло еще в 2018 году в рамках обзора переходных процессов Цвикки (Zwicky Transient Facility) в Паломарской обсерватории. Позднее данные подтвердили астрономы проекта Catalina Real-Time Transient Survey.

Яркость вспышки увеличилась в 40 раз всего за несколько месяцев и достигла пика, сравнимого с излучением десяти триллионов солнц.

Черная дыра J2245+3743

Объект, получивший обозначение J2245+3743, представляет собой активное галактическое ядро, где сверхмассивная черная дыра поглощает вещество, высвобождая при этом колоссальную энергию.

По оценкам, масса черной дыры составляет около 500 миллионов солнечных масс. Она расположена примерно в десяти миллиардах световых лет от Земли. Это значит, что событие произошло, когда Вселенная была еще молодой.

"Энергетика показывает, что этот объект находится очень далеко и очень яркий", — заявил ведущий автор исследования Мэтью Грэм, профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте.

"Это не похоже ни на одно активное ядро галактики, которое мы когда-либо видели", — добавил ученый.

Что делает вспышку уникальной

Свет от J2245+3743 шел к нам миллиарды лет, и именно поэтому астрономы могут наблюдать за событиями, произошедшими задолго до появления Солнечной системы. Сейчас вспышка постепенно затухает, но изучение ее динамики продолжается.

Грэм отмечает, что в месте, где произошел выброс, время течет иначе из-за космологического эффекта растяжения пространства.

"Это явление называется космологическим замедлением времени. По мере того как свет движется через расширяющееся пространство, его длина волны растягивается, как и само время", — пояснил он.

Фактически, "семь лет здесь — это два года там": наблюдая за этим событием, астрономы словно видят происходящее в обратном порядке, замедленно и фрагментарно.

По словам исследователя, процесс еще не завершен. Звезда, вероятно, не полностью поглощена, а находится, как выразился ученый, "на полпути в глотке кита".

Сравнение: новая вспышка против прежних рекордсменов

Параметр J2245+3743 Барби ("Страшная") Тип события Поглощение звезды черной дырой (TDE) Приливное разрушение звезды Масштаб вспышки В 30 раз мощнее предыдущей Предыдущий рекорд Масса звезды ≈ несколько десятков солнечных масс 3-10 солнечных масс Расстояние от Земли около 10 млрд световых лет около 4 млрд световых лет Яркость 10 трлн солнц Около 300 млрд солнц

Советы шаг за шагом: как астрономы фиксируют такие явления

Обзор неба. Используются системы автоматического наблюдения, такие как ZTF и Catalina Survey. Спектроскопия. Позволяет определить состав вещества, испускающего свет. Радио- и рентген-наблюдения. С их помощью оценивается мощность излучения и плотность материи. Моделирование. Компьютерные программы помогают понять, как именно звезда разрушается под воздействием гравитации. Сравнение с архивными данными. Астрономы ищут сходные вспышки, чтобы выстроить цепочку закономерностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать малые изменения яркости на периферии галактик.

Последствие: Пропуск ранних стадий активности черных дыр.

Альтернатива: Применение алгоритмов машинного обучения, анализирующих миллиарды снимков.

Ошибка: Оценивать расстояние только по оптическому спектру.

Последствие: Искажение расчетов из-за эффекта красного смещения.

Альтернатива: Использовать комбинацию данных — радиоволн, инфракрасного и рентгеновского диапазонов.

А что если такие вспышки случаются чаще?

Если подобные события происходят регулярно, значит, черные дыры могут играть гораздо более активную роль в эволюции галактик. Каждое поглощение звезды сопровождается выбросом вещества и энергии, которые влияют на формирование новых звезд и планет.

Некоторые астрофизики предполагают, что именно такие катастрофы могли способствовать распространению тяжелых элементов по Вселенной.

Плюсы и минусы наблюдений TDE

Плюсы Минусы Позволяют изучать структуру черных дыр Требуют многолетнего мониторинга Дают данные о ранней Вселенной Высокая стоимость оборудования Помогают уточнить модели эволюции галактик Сложность интерпретации спектров

FAQ

Как астрономы узнают о таких вспышках?

Используются автоматические телескопы, отслеживающие изменение яркости объектов на небе.

Сколько длится вспышка?

От нескольких месяцев до нескольких лет по земным меркам. В реальном времени — значительно меньше.

Что происходит со звездой после столкновения с черной дырой?

Она разрушается, часть вещества падает внутрь, а часть выбрасывается наружу в виде мощного потока плазмы.

Мифы и правда

Миф: Черные дыры "засасывают" все подряд.

Правда: Их гравитация действует лишь вблизи горизонта событий. На большом расстоянии она не сильнее, чем у обычной звезды такой же массы.

Миф: После поглощения звезды черная дыра становится заметнее.

Правда: Она ярче лишь на короткое время из-за излучения аккрецирующего вещества.

Миф: Такие явления опасны для Земли.

Правда: Они происходят на миллиарды световых лет от нас и не несут угрозы.

Интересные факты

Свет от J2245+3743 путешествовал к нам почти 10 миллиардов лет. Мощность вспышки была в 100 триллионов раз больше энергии, выделяемой Солнцем за секунду. Если бы она произошла в центре Млечного Пути, её свет сделал бы ночь на Земле ярче дня.

Исторический контекст

Первые подобные приливные разрушения звезд (TDE) были обнаружены в 1990-х, когда космические обсерватории начали фиксировать резкие всплески рентгеновского излучения. С тех пор учёные выявили десятки подобных явлений, но ни одно не приближалось по масштабу к J2245+3743.