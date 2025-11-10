Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брендан Фрейзер
© commons.wikimedia.org by Montclair Film is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:02

Реальный Супермен среди нас: оскароносный актёр готовит фильм о необычном герое

Брендан Фрейзер стал продюсером документального фильма о мужчине с аутизмом в образе Супермена — Variety

Брендан Фрейзер, обладатель премии "Оскар", стал исполнительным продюсером нового документального фильма "Спасение Супермена". Лента рассказывает удивительную историю Джонатана, 57-летнего жителя пригородной зоны Чикаго, который на протяжении почти трёх десятилетий принимает участие в городском параде в честь Дня независимости в образе Супермена.

История Джонатана не ограничивается красочными костюмами и праздничными шествиями. Мужчина живёт с расстройством аутистического спектра, что накладывает свои особенности на его повседневную жизнь. Одно из испытаний настигло его, когда новый владелец его дома начал угрожать Джонатану и его привычному образу жизни. Это событие стало отправной точкой для местных жителей, которые решили организовать кампанию по защите и поддержке Джонатана. В этой инициативе ключевую роль сыграла его давняя подруга Джули, ставшая лидером движения за сохранение дома и привычного ритма жизни Джонатана.

Фильм сняли режиссёры Адам Оппенгейм и Сэмюэль-Али Мирпурян, а его распространением занялся Switchboard Magazine. Продюсерами ленты стали сами режиссёры совместно с Джули Спиллер. В список исполнительных продюсеров вошли Селия Анискович, Дункан Линдси, Джон Хоффман, Райан Мэйзи, Марджон Джавади, Майк Тудин, Марселла Тудин, Стивен Шайя и Гэри Беркарт.

Герой в плаще

Джонатан стал символом стойкости и веры в собственные силы. Его парадные выступления не просто радость для зрителей — они демонстрируют способность человека преодолевать внутренние трудности и сохранять индивидуальность несмотря на ограничения.

"Джонатан — герой, о котором стоит мечтать. И он тот, кто нам нужен. Говорят, что не все носят плащи. Но этот носит. И с достоинством, стоя на своем, он воплощает решимость в багряно-голубом. Он не только спасает свой дом от апатии, но и спасает всех нас во имя истины и справедливости. Не грубой силой, а единственной настоящей суперспособностью — сочувствием", — отметил Брендан Фрейзер.

Мифы и правда

Миф: герои существуют только на экране.
Правда: реальные люди способны проявлять качества, которые вдохновляют и меняют общество.

Миф: аутизм ограничивает возможности.
Правда: индивидуальные особенности могут проявляться как сила, особенно при поддержке окружающих.

Миф: маленькие действия ничего не меняют.
Правда: именно они создают фундамент для больших побед и изменений.

Исторический контекст

  1. Парады на День независимости США — традиция, уходящая корнями в XVIII век.

  2. Использование супергеройских образов в общественных мероприятиях стало популярным с середины XX века.

  3. Документальные фильмы о локальных героях показывают, что подвиги могут быть ближе, чем кажется.

