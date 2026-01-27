Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Золотосодержащая порода
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 12:25

Земля дала трещину — и отдала золото: под Китаем вскрыли жилу, от которой зашатаются рынки

Сверхкрупные запасы высокосортного золота выявлены в Китае — геологи

Глубоко под землёй, в центральной части Китая, геологи сделали открытие, которое уже называют одним из самых значимых за последние десятилетия. Речь идёт о золоторудном объекте исключительного масштаба и редкого качества, способном заметно повлиять на мировой рынок драгоценных металлов. По предварительным оценкам, стоимость ресурсов исчисляется десятками миллиардов долларов. Об этом сообщают китайские государственные СМИ со ссылкой на Геологическое бюро провинции Хунань.

Подтверждённые запасы и качество руды

Месторождение Вангу находится в уезде Пинцзян и, по официальным данным, содержит более 1000 метрических тонн золота. Уже разведанная часть включает около 300 тонн, сосредоточенных в 40 отдельных жилах на глубине порядка 2000 метров. Такие объёмы позволяют отнести объект к категории "супергигантов", которые встречаются крайне редко.

Особое внимание специалистов привлекает качество руды. В отдельных зонах содержание золота достигает 138 граммов на тонну, тогда как на большинстве действующих рудников мира промышленно значимыми считаются показатели ниже 10 граммов. Высокая концентрация снижает затраты на переработку и повышает экономическую устойчивость будущей добычи.

Разведка и государственный контроль

Геологоразведка на участке продолжается и включает более 65 километров бурения. Анализ кернов показал наличие минерализации в нескольких зонах, а дополнительные скважины по периметру указывают на возможное расширение рудного поля. Это означает, что текущие оценки могут быть пересмотрены.

Работы курирует Hunan Mineral Resources Group — государственная компания, созданная в 2024 году для стратегического управления недрами региона. Подобная модель отражает глобальный тренд на усиление контроля над сырьём, что заметно и в других странах на фоне поисков альтернативных ресурсов, включая крупные запасы лития. Централизация позволяет ускорить сертификацию запасов и подготовку к возможной добыче.

Геология и механизм формирования

Научный интерес к Вангу связан с его геологией. В исследовании Nature Geoscience описан механизм, при котором тектоническая деформация кварцевых пород создаёт пьезоэлектрические заряды, ускоряющие осаждение золота из гидротермальных флюидов. Хотя само месторождение напрямую не анализировалось, его параметры хорошо соответствуют этой модели.

Похожие тектонические процессы ранее рассматривались и при изучении других стратегических объектов, включая древние месторождения ниобия, что усиливает интерес к региону с точки зрения фундаментальной геологии.

Потенциальные последствия

Если данные подтвердятся независимой экспертизой, Вангу может превзойти по запасам южноафриканский рудник South Deep, который сейчас считается крупнейшим в мире. При этом более высокая концентрация руды делает китайский объект экономически выгоднее и экологически менее затратным.

По данным Всемирного совета по золоту, в 2024 году Китай добыл более 370 тонн металла и сохранил лидерство среди производителей. Новое месторождение способно укрепить позиции страны, снизить зависимость от импорта и усилить влияние на глобальные цепочки поставок. При этом сроки начала промышленной добычи и экологические оценки пока не раскрываются, что оставляет пространство для дальнейших обсуждений.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

