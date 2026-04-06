Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ребенок помогает родителям на кухне (месит тесто)
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:15

Корона сияет ярче седины: секреты волгоградских бабушек, которые заставили зал ахнуть от восторга

В Волгограде завершился финал ежегодного конкурса красоты и талантов "Супер бабушка Волгограда 2026". За главный титул боролись 16 претенденток, продемонстрировавших не только внешнюю привлекательность, но и навыки в кулинарном мастерстве, а также актерские способности. Мероприятие, состоявшееся в Доме офицеров, сопровождалось творческими номерами с участием внуков. По итогам совещания жюри победу одержала Татьяна Тимонина. Вице-мисс конкурса стали Наталья Страхова и Елена Лиманская.

Эволюция образа современной бабушки

Представления о бабушках в XXI веке претерпели радикальные изменения. Современные женщины элегантного возраста активно осваивают цифровые технологии, пользуются социальными сетями для самовыражения и даже успешно превращают личные хобби в источники дополнительного дохода. Для многих из них фитнес, путешествия и изучение иностранных языков стали привычной частью повседневной рутины.

Участницы конкурса 2026 года наглядно доказали, что возраст — это лишь цифра. Подготовка к мероприятию включала работу над физической формой и визиты в салоны красоты, что позволило дамам предстать перед зрителями в безупречном виде. Подобные активности способствуют расширению круга общения, обеспечивая участницам новые социальные связи и возможность поддерживать активный образ жизни.

Для многих конкурсанток этот опыт стал толчком к внутренним переменам. Общение внутри сообщества участниц расширяет горизонты, позволяя находить единомышленников и поддерживать дружеские отношения даже после закрытия проекта. Этот феномен подтверждают и призеры прошлых лет, отмечая качественное улучшение своего досуга.

Творческие этапы и кулинарный дебют

Программа состязаний включала два ключевых блока: кулинарный поединок и театрализованное выступление. В первом туре участницы представили изысканные блюда, которые вызвали ажиотаж среди зрителей и членов жюри. Конкуренция оказалась настолько высокой, что угощения были раскуплены гостями практически мгновенно.

Кульминацией вечера стало задание "По щучьему велению", где бабушки выступали вместе с внуками. Костюмированные представления потребовали масштабной подготовительной работы и творческого подхода. Ведущий шоу отметил высокое качество подготовки реквизита, что вызвало искреннее восхищение публики в зале.

"Подобные городские инициативы выполняют важную роль, объединяя поколения и создавая точки роста для социальной активности местных жителей. Конкурсы, направленные на раскрытие потенциала старшего возраста, помогают формировать позитивный облик города и укреплять межличностные связи. Очень важно, что участницы получают возможность реализоваться в творчестве, получая поддержку со стороны сверстников и семьи. Такие мероприятия задают правильный вектор развития городской среды, делая упор на человеческий капитал."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Социальный эффект и преемственность поколений

Общая численность внуков у 16 финалисток составила 30 человек, что подчеркивает значимость семьи в жизни конкурсанток. Проект реализовал задачу преемственности, вовлекая в процесс воспитания и совместного творчества представителей разных возрастов. Демонстрация "сказочных" историй жизни позволила участницам выразить благодарность своим близким супругам, детям и внукам со сцены.

Целью мероприятия организаторы видели не только вручение корон с кристаллами от мастеров из Новосибирска, но и популяризацию почитания старшего поколения. По завершении программы жюри распределило титулы, наградив победительницу Татьяну Тимонину и вице-мисс подарками и ювелирными изделиями. Каждый участник сертификатной программы был отмечен призами.

Мероприятие завершилось в атмосфере всеобщего признания того, что каждая из участниц достойна высшей оценки. Идея конкурса, заключающаяся в укреплении уважения к элегантному возрасту, оказалась востребованной аудиторией. Организаторы подчеркнули, что подобные проекты помогают раскрыть скрытые ресурсы современных женщин в возрасте 45+.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet