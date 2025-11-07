Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
офтальмолог
офтальмолог
© U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero is licensed under Public Domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:24

Решилась на лазерную коррекцию — и теперь вижу лучше, чем с очками: разница в 20 тысяч оказалась судьбоносной

Пациенты отмечают: Super Femto Lasik обеспечивает более чёткое зрение, чем Femto Lasik

В тридцать один год Олеся Макарова наконец решилась на то, о чём думала с юности, — лазерную коррекцию зрения. Диагноз был типичным: миопия -2,5 и -2,25. После обследования офтальмолог одобрил метод Femto Lasik, но уже на ресепшене девушка узнала о его "продвинутой версии" — Super Femto Lasik.

Разница оказалась не просто в названии: персонализированный метод учитывает индивидуальные искажения световых волн — так называемые высшие аберрации. Для этого проводится волновой анализ (wavefront), создаётся уникальная карта глаза, по которой лазер корректирует роговицу с учётом особенностей прохождения света.

Результат — не просто "единица", а зрение до 130%, с чётким контрастом, цветопередачей и сумеречным видением. Разница в цене составляла 20 тысяч рублей, но Олеся Макарова решила: лучше сразу добиться максимального эффекта.

Подготовка: тело, разум и информация

Морально к операции она шла несколько лет: сначала был страх, потом — интерес и вдохновение от примеров друзей, которые уже видят без очков. Физически подготовка включала отказ от кофе и сахара, расслабляющие ванны с магниевой солью и травяные чаи.

"Хотелось, чтобы тело и разум шли в унисон. Настроение — позитивное, настрой — спокойный", — пишет Олеся Макарова.

Она изучала всё: от отзывов до схем проведения операции. Сомнения остались лишь в одном — действительно ли "Super" оправдывает приставку. Интернет отзывами не помог: часть людей называла технологию "маркетингом", но интуиция победила скепсис.

Как всё происходило

В день операции, назначенной на 9 утра, уже к 10 муж ждал её у выхода из клиники. Всё прошло настолько быстро, что времени на панику просто не осталось.

Перед началом сделали повторное сканирование глаз, затем — дезинфекция, обезболивающие капли и несколько минут ожидания.

"Не больно, но местами неприятно. Главное — смотреть в зелёную точку и не двигаться", — вспоминает Олеся Макарова.

Через несколько минут — готово. Но уже в такси появились боль и светобоязнь. Ближе к трём часам дня неприятные ощущения исчезли, а на следующее утро жизнь разделилась на "до" и "после".

Результат: ясность без компромиссов

На третий день после операции супруги вышли на вечернюю прогулку, чтобы проверить ту самую "маркетинговую" разницу.

Результаты впечатлили: сумеречное зрение осталось таким же чётким, исчез эффект гало от фар и фонарей. В темноте глаза воспринимают свет так же, как у её мужа — обладателя идеального естественного зрения.

Её знакомые, делавшие обычный Femto Lasik, наоборот, жаловались на ореолы вокруг источников света и слабое ночное зрение. Поэтому Олеся уверена, что успех — не случайность, а результат высокой квалификации хирурга и точности оборудования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать клинику только по цене.
    Последствие: Риск не получить обещанный результат и столкнуться с осложнениями.
    Альтернатива: Проверяйте лицензии, оборудование и квалификацию хирургов.
  • Ошибка: Игнорировать подготовку.
    Последствие: Повышенная тревожность и напряжение во время операции.
    Альтернатива: Успокойте тело — отдых, травы, расслабляющие ванны помогают.
  • Ошибка: Верить, что зрение восстановится моментально.
    Последствие: Разочарование и тревога.
    Альтернатива: Дайте глазам время адаптироваться — первые сутки самые важные.

Плюсы и минусы метода Super Femto Lasik

Плюсы

Минусы

Индивидуальная коррекция с учётом оптической карты глаза

Более высокая стоимость

Улучшенное сумеречное зрение, отсутствие гало-эффекта

Не во всех клиниках одинаковый уровень оборудования

Быстрое восстановление и минимальная травматичность

Возможны светобоязнь и сухость в первые часы

FAQ

Больно ли во время операции?
Нет, глаза обрабатываются каплями-анестетиками. Ощущения могут быть неприятными, но терпимыми.

Сколько длится процедура?
Всего 10-15 минут на оба глаза.

Когда можно вернуться к работе?
У большинства пациентов зрение стабилизируется через 1-2 дня.

А что если зрение всё равно ухудшится?

Риск регрессии после Super Femto Lasik минимален. Главное — соблюдать рекомендации офтальмолога: не тереть глаза, использовать капли, избегать экранов и яркого света первые сутки. Через полгода допускаются плавание и активный спорт.

2 факта о Super Femto Lasik

  1. Это не просто лазерная коррекция, а персонализированная технология на основе wavefront-анализа.
  2. Методика направлена на уменьшение вероятности ночных бликов, ореолов и других световых искажений за счёт устранения аберраций высшего порядка

