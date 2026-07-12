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Сапборд
Сапборд
© unsplash.com by Holly Mandarich is licensed under CC0
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:47

Неудачный выбор снаряжения для летнего сезона: почему покупка сапборда без учета условий стала ошибкой

Сап-серфинг давно перестал быть забавой для узкого круга. На доске выходят и те, кто только встал на воду, и спортсмены, которые уже ездят на старты. Но одна и та же доска в жаркий день на тихом озере и на ветру у моря ведет себя по-разному, и именно здесь чаще всего ошибаются при покупке. Берут первый понравившийся вариант, а потом удивляются, почему его крутит, заливает водой или просто неудобно стоять после получаса прогулки. Поэтому выбор сапборда лучше строить не по картинке в каталоге, а по своим задачам, весу и условиям, где доска будет жить.

"Перед покупкой сапборда смотрите не только на длину и ширину, но и на то, как доска будет стоять под вашим весом и под нагрузкой с вещами. Для прогулок и отдыха нужна одна геометрия, для туринга и гонок — совсем другая. Если перепутать эти вещи, доска быстро начнет раздражать вместо того, чтобы катать".

специалист по функциональному тренингу Виктория Парамонова

Как смотреть на параметры сапборда

У сапборда есть четыре вещи, которые нельзя игнорировать: длина, ширина, толщина и грузоподъемность. Еще важны число слоев, способ сборки и тип конструкции. Если доска собрана из одного или двух слоев, а по бокам усилена кантом или углеродными стрингерами, служить она будет дольше.

Надувную доску удобно нести в рюкзаке, хранить дома и возить без крышного багажника. Жесткая модель требует больше места и отдельной перевозки на машине. Отдельная история — вес райдера и заявленная нагрузка. Общая грузоподъемность показывает распределенную нагрузку, а рекомендованный вес — это масса человека в центре доски.

Если человек весит 70 килограммов, но берет с собой ребенка, вещи и туристический рюкзак, считать нужно все вместе. В примере из исходника 60 килограммов пассажира и 5-10 килограммов багажа требуют доску с общей грузоподъемностью примерно 140 килограммов, а по центру она может быть рассчитана "до 100 килограммов". Рослым райдерам советуют смотреть на модели длиной 380-457 сантиметров и шириной 81-86 сантиметров. В обозначениях тоже легко запутаться: футы умножают на 30,48, а дюймы — на 2,54.

Как выбрать доску под свою задачу

Для прогулок чаще берут универсальную доску. Она подходит и для тихого озера, и для моря с легкой волной. У таких моделей средняя длина и ширина — от 300 до 365 и от 75 до 86 сантиметров. Они держат курс ровно, но без лишней резвости, а плавные нос и хвост помогают новичкам, тем, кто катается с ребенком, и тем, кто берет с собой питомца.

Если речь о туризме, нужна туринговая доска. Она длиннее и уже универсальной, лучше идет по прямой и быстрее набирает ход. У нее зауженная палуба длиной от 342 до 385 сантиметров и шириной от 70 до 82 сантиметров. На носу и корме ставят сетки-карго, чтобы крепить груз. Новичкам не советуют сразу лезть в сильный ветер или на крупную волну: управлять такой доской там сложнее.

Для гонок используют доски формата 14'0 и 12'6. Первые быстрее и встречаются чаще. Ширину подбирают по опыту: 25 дюймов и меньше — для подготовленных спортсменов, 27 дюймов — для новичков. Виндсерфинг требует крепления для паруса и дополнительного центрального плавника, а у продвинутых моделей есть еще и шверт.

Детские доски обычно идут в серии Kids. Это надувные модели длиной от 244 до 335 сантиметров и шириной от 61 до 86 сантиметров. На них катаются и подростки младшего и среднего возраста, если вес не выходит за рамки модели. Для йоги ищут широкую и устойчивую палубу — от 81 до 86 сантиметров по ширине, с нескользящим покрытием, ручками и держателями весел.

Надувная или жесткая доска

Надувные сапборды делают из прочного ПВХ с сердечником drop stitch, который держит форму и нагрузку. В комплект обычно входят насос, весло, плавник, лиш, сумка и ремкомплект. Такая доска компактна, мягче ведет себя при падении и лучше гасит удары о камни, пороги и прочие сюрпризы на воде.

Именно поэтому надувные модели часто берут для сплавов, йоги и обычного отдыха. Их проще чинить, а стоимость обычно ниже, чем у жестких аналогов. Для сплавов это особенно удобно: доска прощает контакт с препятствиями и не так болезненно реагирует на удары.

Жесткие SUP-борды делают из углеродного волокна или из пенополистирольного сердечника, обернутого стекловолокном и эпоксидной смолой. Они быстрее скользят и лучше слушаются на ходу, поэтому их чаще выбирают опытные райдеры. Но за это приходится платить местом в квартире, отдельной перевозкой и более сложным ремонтом, если доска все-таки пострадала.

"Для рыбалки и сплава лучше брать доску, где запас устойчивости заметно выше, чем желание быстро идти вперед. На воде это сразу чувствуется: можно спокойно работать с грузом, держать равновесие и не думать каждую секунду о том, что доска сейчас уйдет из-под ног. А вот для гонок и туринга уже важна другая логика — там доска должна слушаться движения и хорошо держать линию".

фитнес-тренер Артём Кравцов

Ответы на популярные вопросы

Какую доску брать новичку? Для начала чаще всего подходит универсальная или прогулочная надувная модель. Она проще в хранении, спокойнее ведет себя на воде и не требует отдельной перевозки на машине.

Что важнее — длина или ширина? Для устойчивости чаще смотрят на ширину, для скорости и хода — на длину. Но эти параметры нужно оценивать вместе с весом райдера и задачей, иначе выбор получится кривым.

Подходит ли одна доска для семьи и соло-катания? Если речь о семейных выходах, лучше смотреть на большие модели Tandem, Dragon или Big. Для одиночных прогулок они будут тяжеловаты и не слишком проворны.

Что удобнее хранить дома? Надувная доска занимает меньше места и легко помещается в сумку. Жесткой модели нужен отдельный угол, а иногда и полка или стойка.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Артём Кравцов

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Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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