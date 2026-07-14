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сапборд
сапборд
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Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:12

Отдых на сапборде закончился в списках МЧС: внезапная смена погоды лишила людей шансов вернуться назад

Сапборд у многих давно стал чем-то вроде летней игрушки "вышел к воде — и погреб". Теплый ветер, гладкая поверхность, десятки досок у берега, кто-то сидит, кто-то стоит, а кто-то уже лежит в воде рядом с доской и делает вид, что так и задумано. Но за этой картинкой с отпуска легко не заметить простую вещь: сап — не безобидная плита с веслом, а вещь, которая требует головы. Иначе прогулка быстро превращается в поиски берега, спасжилета и, в худшем случае, человека. Именно поэтому выбор сапборда под условия воды и элементарная подготовка решают больше, чем кажется на старте.

"Сапбординг кажется простым только до первого сильного порыва ветра. На воде человек быстро теряет запас сил, если у него нет жилета, троса и привычки держать дистанцию от берега. Ошибка здесь одна и та же: вышел покататься на час, а оказался в ситуации, где уже надо думать не про отдых, а про возврат назад. Поэтому к сапу нельзя относиться как к пляжной забаве без правил".

Специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Почему сап уносит от берега

Чаще всего беда начинается с обычной беспечности. Человек вышел на воду, не посмотрел на ветер, а через несколько минут доска уже уходит туда, куда ему совсем не надо. На морских побережьях и крупных озерах это особенно заметно: Байкал, Онежское, Ладожское и другие большие водоемы ошибок не прощают. Ветер, отливное течение и резкая смена погоды быстро отрезают путь назад.

Спасатели каждый год вытаскивают с воды десятки таких отдыхающих, а часть людей так и не находят. В 2025 году за летний сезон спасли 26 человек, которых унесло в море на сапах, двоих спасти не удалось, еще двое пропали без вести. В июне 2026 года в Челябинской области во время группового сплава на сапах по реке пропала женщина, и до сих пор ее не нашли. Таблички о запрете купания и штормовые предупреждения здесь не для красоты, а для тех, кто не хочет потом объяснять близким, почему решил проверить удачу на воде.

Отдельная история — люди, которые выходят на сапе в погоду с дождем и грозой. В такой момент доска становится не отдыхом, а лишним предметом, который легко уносит дальше от берега. С берега это выглядит как обычная прогулка, но на воде все меняется за считаные минуты. Именно поэтому погода и нагрузка должны проверяться до выхода, а не после.

Чем опасны падения и ныряние

Вторая частая проблема — падения с доски. Неудачное приземление в воду, срыв баланса, нырок на скорости — и вот уже речь идет не о синяке, а о травме рук, ног или шеи. Самый неприятный вариант — перелом ныряльщика, после которого о самостоятельном возврате к берегу можно забыть. Если человек отплыл далеко, задача резко усложняется даже для тех, кто чувствует себя уверенно.

Ныряние в незнакомых местах тоже не из тех идей, за которые потом хочется благодарить себя. Под водой могут быть камни, коряги, ямы и другие препятствия, которые с поверхности не видны. Удар может лишить сознания, а в воде это уже прямая дорога к тяжелым последствиям. Поэтому лезть в чужой водоем "на ощупь" — плохая затея, без вариантов.

Есть еще одна мелочь, о которой часто забывают: после падения человек может уйти в панику и начать тратить силы куда быстрее, чем думает. На суше это кажется ерундой, а на воде счет идет на минуты. Поэтому любая тренировка на сапе должна начинаться не с красоты, а с понимания, как вы будете возвращаться, если доска уйдет из-под ног.

Почему вода и время работают против человека

Сапбординг часто воспринимают как летнее развлечение, но вода даже в теплый день остается водой. В идеале на человеке должен быть гидрокостюм, а его толщина зависит от температуры и погоды. Даже в воде около 24 градусов без специальной защиты можно провести ограниченное время. По исходным данным, это 6-7 часов, после чего начинаются судороги и другие неприятные последствия.

В более холодной воде запас времени сокращается до 2-3 часов. Для человека, которого унесло от берега в открытое море, это уже совсем мало. Там вода обычно холоднее, чем у кромки берега, а значит, риск растет еще быстрее. Гидрокостюм здесь не выглядит лишней перестраховкой — это нормальная защита, если человек действительно собирается выходить на воду, а не просто позировать у пирса.

Именно поэтому не стоит ориентироваться только на воздух. На берегу может быть жарко, а вода при этом бодрит так, что тело быстро теряет контроль. Если к этому добавить усталость, ветер и расстояние до берега, ситуация становится куда жестче, чем кажется вначале.

Что дает встреча с катерами и гидроциклами

Еще одна серьезная опасность связана со столкновением с водными судами, прежде всего с катерами и гидроциклами. Сапборды до сих пор не относят к полноценному водному транспорту, но это не мешает людям заплывать на маршруты активного движения. Там, где идут прокатные лодки и моторная техника, сап выглядит слишком уязвимо.

При столкновении чаще всего достается именно сапбордисту. Удар, падение, повреждения и паника — набор получается очень неприятный. Многие думают об этом только после того, как увидят судно рядом в полуметре, но тогда уже поздно что-то менять. Правильно подобранная доска не отменяет правил движения на воде, но хотя бы не добавляет лишних проблем.

Шум мотора, высокая волна и резкие маневры вокруг тоже портят картину. Иногда человек даже не успевает понять, что оказался в опасной зоне. Поэтому держаться подальше от судоходных участков — не каприз, а нормальное правило для тех, кто хочет вернуться домой без приключений.

"Если человек выходит на сап без жилета и страховочного троса, он сам себе сокращает время на спасение. На воде важна не смелость, а привычка считать расстояние до берега и смотреть на прогноз до выхода. Еще одна частая ошибка — лезть в зону катеров и гидроциклов, где доска просто теряется на фоне техники. Там у сапбордиста почти нет запаса на маневр".

Эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Как кататься без лишнего риска

Первое правило простое: брать сап в прокат лучше в лицензированной точке, где есть люди, которые понимают, что происходит на воде. Еще лучше, если до выхода на доску человек прошел пару уроков гребли. Тогда хотя бы понятно, как держать равновесие и что делать при падении. Без этого даже короткий выход может закончиться лишней нервотрепкой.

Второе правило — всегда смотреть прогноз. Если обещаны дождь, гроза или сильный ветер, от покатушек лучше отказаться. Третье — жилет и страховочный трос должны быть на человеке всегда, без оговорок и без "да я и так умею". Четвертое — не лезть в активное судоходство, где ходят лодки, катера и гидроциклы.

Если все это соблюдать, сапбординг остается тем, чем и должен быть, — спокойной прогулкой по воде, а не игрой в угадайку. Доска, весло и летний день сами по себе не опасны. Опасность начинается там, где человек решает, что правила ему не нужны.

FAQ

Нужен ли спасательный жилет на сапе?
Да, он нужен всегда, даже если человек уверенно держится на воде. При падении жилет дает время собраться и не тратить силы зря.

Можно ли выходить на сапе при сильном ветре?
Нет. Ветер быстро уносит доску от берега, а вернуться назад потом становится тяжело или невозможно.

Зачем нужен гидрокостюм?
Он защищает от переохлаждения и дает больше времени, если человек окажется в воде не по своей воле. Особенно это важно вдали от берега.

Почему нельзя кататься рядом с катерами и гидроциклами?
Там высокий риск столкновения и сильной волны. Для сапбордиста это зона, где любая ошибка может закончиться травмой.

Проверено экспертом: специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

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Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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