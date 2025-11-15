Ошибаются даже те, кто пользуется SPF: вот как наносить крем, чтобы он действительно работал

Солнце воздействует на кожу круглый год, даже когда кажется, что его нет. Ультрафиолет проходит сквозь облака и окна, ускоряет старение и повышает риск рака кожи. Поэтому защита от солнца должна быть ежедневной привычкой, независимо от погоды.

"Солнцезащитный крем — это необходимое средство для всех типов и оттенков кожи", — отметила дерматолог и доцент Йельской школы медицины Мона Гохара.

Как солнцезащитные средства работают

Существует два основных типа солнцезащитных средств — минеральные (физические) и химические. Оба защищают кожу от вредного воздействия лучей UVA (отвечают за преждевременное старение) и UVB (вызывают ожоги и повышают риск рака кожи). Разница заключается в активных веществах и способе действия.

"Минеральные солнцезащитные средства обычно содержат оксид цинка или диоксид титана, которые физически блокируют солнечные лучи, не давая им проникнуть в кожу", — пояснила дерматолог и профессор Медицинского колледжа Университета штата Огайо Сьюзан Мэссик.

Химические фильтры, напротив, поглощают энергию ультрафиолета и превращают её в тепло, тем самым нейтрализуя воздействие. Представьте: минеральная формула работает как щит, а химическая — как губка, впитывающая энергию.

Таблица "Сравнение"

Критерий Минеральный фильтр Химический фильтр Активные вещества Оксид цинка, диоксид титана Авобензон, октокрилен, октisalate и др. Принцип действия Отражает и рассеивает УФ-лучи Поглощает УФ и превращает в безопасное тепло Для чувствительной кожи Подходит Возможны раздражения Внешний эффект Может оставлять белый след Прозрачная текстура Удобство нанесения Более плотный слой Легко распределяется Защита начинается Сразу после нанесения Через 15-30 минут

Что такое SPF и как он работает

SPF — это показатель Sun Protection Factor, или "фактор защиты от солнца". Он показывает, во сколько раз средство снижает воздействие UVB-лучей, вызывающих ожог.

Если без защиты кожа начинает краснеть через 10 минут, SPF 30 теоретически продлевает это время до 300 минут. Однако это работает только при достаточном количестве и регулярном обновлении.

Примерно 7% солнечных лучей достигают кожи при SPF 15 и лишь 2% - при SPF 50. Чем выше цифра, тем лучше защита, но даже самые сильные фильтры не дают стопроцентного результата.

"Даже если вы большую часть дня проводите в помещении, используйте как минимум SPF 30, — советует Мона Гохара. — Ультрафиолет проникает сквозь стекло и усиливает пигментацию, а также влияет синий свет от экранов".

Советы шаг за шагом

Выбирайте широкоспектральную защиту. На упаковке должно быть указано "Broad Spectrum" — значит, средство защищает и от UVA, и от UVB. Подберите подходящую текстуру. Минеральные — для чувствительной кожи; химические — если важно лёгкое нанесение и отсутствие белого налёта. Используйте правильный объём. Для лица — порция размером с монету, для тела — около 30 мл (примерно объём рюмки). Наносите за 15-30 минут до выхода на солнце. Так средство успеет распределиться и начать действовать. Обновляйте каждые 2-3 часа. При купании и потоотделении выбирайте формулы с пометкой "water-resistant" и наносите повторно через 40-80 минут. Не забывайте труднодоступные участки: уши, шею, губы, тыльные стороны кистей, зону за коленями.

"Действие большинства солнцезащитных средств временное — обычно два-три часа", — отметила Сьюзан Мэссик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Наносить слишком мало крема.

Последствие: Снижается фактический SPF и кожа сгорает быстрее.

Альтернатива: Измеряйте порцию — лицо ≈ никелевая монета, тело ≈ рюмка.

Ошибка: Использовать только на пляже.

Последствие: Копится фотостарение, пигментация.

Альтернатива: SPF круглый год, даже в пасмурные дни.

Ошибка: Заменять защиту "лосьоном для загара".

Последствие: Получаете ожог и микроповреждения.

Альтернатива: Полноценный SPF 30-50+ и автозагар для лёгкого тона.

А что если…

Если кожа тёмная: выбирайте прозрачные или тонированные минеральные формулы с "non-nano" цинком — они не оставляют белый след.

Если кожа жирная: подойдут гели и флюиды без масел, с пометкой "non-comedogenic".

Если кожа склонна к раздражениям: используйте физические фильтры и увлажняющие компоненты — ниацинамид, алоэ, пантенол.

Таблица "Плюсы и минусы"

Средство Плюсы Минусы Минеральный крем Безопасен, подходит детям и аллергикам Может выбеливать кожу Химический флюид Лёгкий, не виден на лице Может вызывать чувствительность Спрей Удобен для тела Есть риск пропустить участки Стик Компактен, удобно для носа и губ Сложно нанести равномерно Пудра с SPF Подходит для обновления макияжа Не заменяет основной слой

FAQ

Как часто нужно обновлять солнцезащиту?

Каждые 2-3 часа на улице и после контакта с водой.

Можно ли обойтись без SPF зимой?

Нет. УФ-лучи активны круглый год и отражаются от снега, усиливая воздействие.

Что значит "water-resistant”?

Средство сохраняет защиту в воде до 40-80 минут, после этого требует повторного нанесения.

Как понять, что крем испортился?

Если изменился цвет, запах или консистенция — средство утратило эффективность.

Мифы и правда

Миф: Если кожа не горит, SPF не нужен.

Правда: Ультрафиолет A проникает глубоко и вызывает старение, даже без ожогов.

Миф: SPF 100 защищает вдвое сильнее, чем SPF 50.

Правда: Разница минимальна, важно не число, а количество и частота нанесения.

Миф: Загар с "базовым тоном" безопасен.

Правда: Любое потемнение кожи — уже реакция на повреждение ДНК клеток.

3 интересных факта

• До 80 % признаков старения кожи связаны именно с солнцем.

• Даже через облака доходит около 70 % УФ-излучения.

• Светлая одежда пропускает больше ультрафиолета, чем тёмная — выбирайте плотные ткани.

Исторический контекст

Первые солнцезащитные формулы появились в 1930-х годах. В 1970-х был введён стандарт SPF и началось тестирование эффективности фильтров. Сегодня индустрия предлагает сотни текстур — от классических кремов до спреев и пудр — но принцип остался прежним: защита должна быть ежедневной, регулярной и достаточной по количеству.