Ошибаются даже те, кто пользуется SPF: вот как наносить крем, чтобы он действительно работал
Солнце воздействует на кожу круглый год, даже когда кажется, что его нет. Ультрафиолет проходит сквозь облака и окна, ускоряет старение и повышает риск рака кожи. Поэтому защита от солнца должна быть ежедневной привычкой, независимо от погоды.
"Солнцезащитный крем — это необходимое средство для всех типов и оттенков кожи", — отметила дерматолог и доцент Йельской школы медицины Мона Гохара.
Как солнцезащитные средства работают
Существует два основных типа солнцезащитных средств — минеральные (физические) и химические. Оба защищают кожу от вредного воздействия лучей UVA (отвечают за преждевременное старение) и UVB (вызывают ожоги и повышают риск рака кожи). Разница заключается в активных веществах и способе действия.
"Минеральные солнцезащитные средства обычно содержат оксид цинка или диоксид титана, которые физически блокируют солнечные лучи, не давая им проникнуть в кожу", — пояснила дерматолог и профессор Медицинского колледжа Университета штата Огайо Сьюзан Мэссик.
Химические фильтры, напротив, поглощают энергию ультрафиолета и превращают её в тепло, тем самым нейтрализуя воздействие. Представьте: минеральная формула работает как щит, а химическая — как губка, впитывающая энергию.
Таблица "Сравнение"
|Критерий
|Минеральный фильтр
|Химический фильтр
|Активные вещества
|Оксид цинка, диоксид титана
|Авобензон, октокрилен, октisalate и др.
|Принцип действия
|Отражает и рассеивает УФ-лучи
|Поглощает УФ и превращает в безопасное тепло
|Для чувствительной кожи
|Подходит
|Возможны раздражения
|Внешний эффект
|Может оставлять белый след
|Прозрачная текстура
|Удобство нанесения
|Более плотный слой
|Легко распределяется
|Защита начинается
|Сразу после нанесения
|Через 15-30 минут
Что такое SPF и как он работает
SPF — это показатель Sun Protection Factor, или "фактор защиты от солнца". Он показывает, во сколько раз средство снижает воздействие UVB-лучей, вызывающих ожог.
Если без защиты кожа начинает краснеть через 10 минут, SPF 30 теоретически продлевает это время до 300 минут. Однако это работает только при достаточном количестве и регулярном обновлении.
Примерно 7% солнечных лучей достигают кожи при SPF 15 и лишь 2% - при SPF 50. Чем выше цифра, тем лучше защита, но даже самые сильные фильтры не дают стопроцентного результата.
"Даже если вы большую часть дня проводите в помещении, используйте как минимум SPF 30, — советует Мона Гохара. — Ультрафиолет проникает сквозь стекло и усиливает пигментацию, а также влияет синий свет от экранов".
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте широкоспектральную защиту. На упаковке должно быть указано "Broad Spectrum" — значит, средство защищает и от UVA, и от UVB.
-
Подберите подходящую текстуру. Минеральные — для чувствительной кожи; химические — если важно лёгкое нанесение и отсутствие белого налёта.
-
Используйте правильный объём. Для лица — порция размером с монету, для тела — около 30 мл (примерно объём рюмки).
-
Наносите за 15-30 минут до выхода на солнце. Так средство успеет распределиться и начать действовать.
-
Обновляйте каждые 2-3 часа. При купании и потоотделении выбирайте формулы с пометкой "water-resistant" и наносите повторно через 40-80 минут.
-
Не забывайте труднодоступные участки: уши, шею, губы, тыльные стороны кистей, зону за коленями.
"Действие большинства солнцезащитных средств временное — обычно два-три часа", — отметила Сьюзан Мэссик.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Наносить слишком мало крема.
Последствие: Снижается фактический SPF и кожа сгорает быстрее.
Альтернатива: Измеряйте порцию — лицо ≈ никелевая монета, тело ≈ рюмка.
-
Ошибка: Использовать только на пляже.
Последствие: Копится фотостарение, пигментация.
Альтернатива: SPF круглый год, даже в пасмурные дни.
-
Ошибка: Заменять защиту "лосьоном для загара".
Последствие: Получаете ожог и микроповреждения.
Альтернатива: Полноценный SPF 30-50+ и автозагар для лёгкого тона.
А что если…
-
Если кожа тёмная: выбирайте прозрачные или тонированные минеральные формулы с "non-nano" цинком — они не оставляют белый след.
-
Если кожа жирная: подойдут гели и флюиды без масел, с пометкой "non-comedogenic".
-
Если кожа склонна к раздражениям: используйте физические фильтры и увлажняющие компоненты — ниацинамид, алоэ, пантенол.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Минеральный крем
|Безопасен, подходит детям и аллергикам
|Может выбеливать кожу
|Химический флюид
|Лёгкий, не виден на лице
|Может вызывать чувствительность
|Спрей
|Удобен для тела
|Есть риск пропустить участки
|Стик
|Компактен, удобно для носа и губ
|Сложно нанести равномерно
|Пудра с SPF
|Подходит для обновления макияжа
|Не заменяет основной слой
FAQ
Как часто нужно обновлять солнцезащиту?
Каждые 2-3 часа на улице и после контакта с водой.
Можно ли обойтись без SPF зимой?
Нет. УФ-лучи активны круглый год и отражаются от снега, усиливая воздействие.
Что значит "water-resistant”?
Средство сохраняет защиту в воде до 40-80 минут, после этого требует повторного нанесения.
Как понять, что крем испортился?
Если изменился цвет, запах или консистенция — средство утратило эффективность.
Мифы и правда
-
Миф: Если кожа не горит, SPF не нужен.
Правда: Ультрафиолет A проникает глубоко и вызывает старение, даже без ожогов.
-
Миф: SPF 100 защищает вдвое сильнее, чем SPF 50.
Правда: Разница минимальна, важно не число, а количество и частота нанесения.
-
Миф: Загар с "базовым тоном" безопасен.
Правда: Любое потемнение кожи — уже реакция на повреждение ДНК клеток.
3 интересных факта
• До 80 % признаков старения кожи связаны именно с солнцем.
• Даже через облака доходит около 70 % УФ-излучения.
• Светлая одежда пропускает больше ультрафиолета, чем тёмная — выбирайте плотные ткани.
Исторический контекст
Первые солнцезащитные формулы появились в 1930-х годах. В 1970-х был введён стандарт SPF и началось тестирование эффективности фильтров. Сегодня индустрия предлагает сотни текстур — от классических кремов до спреев и пудр — но принцип остался прежним: защита должна быть ежедневной, регулярной и достаточной по количеству.
