Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летняя защита кожи
Летняя защита кожи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 22:26

Ошибаются даже те, кто пользуется SPF: вот как наносить крем, чтобы он действительно работал

Дерматолог Мона Гохара напомнила о необходимости SPF круглый год

Солнце воздействует на кожу круглый год, даже когда кажется, что его нет. Ультрафиолет проходит сквозь облака и окна, ускоряет старение и повышает риск рака кожи. Поэтому защита от солнца должна быть ежедневной привычкой, независимо от погоды.

"Солнцезащитный крем — это необходимое средство для всех типов и оттенков кожи", — отметила дерматолог и доцент Йельской школы медицины Мона Гохара.

Как солнцезащитные средства работают

Существует два основных типа солнцезащитных средств — минеральные (физические) и химические. Оба защищают кожу от вредного воздействия лучей UVA (отвечают за преждевременное старение) и UVB (вызывают ожоги и повышают риск рака кожи). Разница заключается в активных веществах и способе действия.

"Минеральные солнцезащитные средства обычно содержат оксид цинка или диоксид титана, которые физически блокируют солнечные лучи, не давая им проникнуть в кожу", — пояснила дерматолог и профессор Медицинского колледжа Университета штата Огайо Сьюзан Мэссик.

Химические фильтры, напротив, поглощают энергию ультрафиолета и превращают её в тепло, тем самым нейтрализуя воздействие. Представьте: минеральная формула работает как щит, а химическая — как губка, впитывающая энергию.

Таблица "Сравнение"

Критерий Минеральный фильтр Химический фильтр
Активные вещества Оксид цинка, диоксид титана Авобензон, октокрилен, октisalate и др.
Принцип действия Отражает и рассеивает УФ-лучи Поглощает УФ и превращает в безопасное тепло
Для чувствительной кожи Подходит Возможны раздражения
Внешний эффект Может оставлять белый след Прозрачная текстура
Удобство нанесения Более плотный слой Легко распределяется
Защита начинается Сразу после нанесения Через 15-30 минут

Что такое SPF и как он работает

SPF — это показатель Sun Protection Factor, или "фактор защиты от солнца". Он показывает, во сколько раз средство снижает воздействие UVB-лучей, вызывающих ожог.

Если без защиты кожа начинает краснеть через 10 минут, SPF 30 теоретически продлевает это время до 300 минут. Однако это работает только при достаточном количестве и регулярном обновлении.

Примерно 7% солнечных лучей достигают кожи при SPF 15 и лишь 2% - при SPF 50. Чем выше цифра, тем лучше защита, но даже самые сильные фильтры не дают стопроцентного результата.

"Даже если вы большую часть дня проводите в помещении, используйте как минимум SPF 30, — советует Мона Гохара. — Ультрафиолет проникает сквозь стекло и усиливает пигментацию, а также влияет синий свет от экранов".

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте широкоспектральную защиту. На упаковке должно быть указано "Broad Spectrum" — значит, средство защищает и от UVA, и от UVB.

  2. Подберите подходящую текстуру. Минеральные — для чувствительной кожи; химические — если важно лёгкое нанесение и отсутствие белого налёта.

  3. Используйте правильный объём. Для лица — порция размером с монету, для тела — около 30 мл (примерно объём рюмки).

  4. Наносите за 15-30 минут до выхода на солнце. Так средство успеет распределиться и начать действовать.

  5. Обновляйте каждые 2-3 часа. При купании и потоотделении выбирайте формулы с пометкой "water-resistant" и наносите повторно через 40-80 минут.

  6. Не забывайте труднодоступные участки: уши, шею, губы, тыльные стороны кистей, зону за коленями.

"Действие большинства солнцезащитных средств временное — обычно два-три часа", — отметила Сьюзан Мэссик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Наносить слишком мало крема.
    Последствие: Снижается фактический SPF и кожа сгорает быстрее.
    Альтернатива: Измеряйте порцию — лицо ≈ никелевая монета, тело ≈ рюмка.

  • Ошибка: Использовать только на пляже.
    Последствие: Копится фотостарение, пигментация.
    Альтернатива: SPF круглый год, даже в пасмурные дни.

  • Ошибка: Заменять защиту "лосьоном для загара".
    Последствие: Получаете ожог и микроповреждения.
    Альтернатива: Полноценный SPF 30-50+ и автозагар для лёгкого тона.

А что если…

  • Если кожа тёмная: выбирайте прозрачные или тонированные минеральные формулы с "non-nano" цинком — они не оставляют белый след.

  • Если кожа жирная: подойдут гели и флюиды без масел, с пометкой "non-comedogenic".

  • Если кожа склонна к раздражениям: используйте физические фильтры и увлажняющие компоненты — ниацинамид, алоэ, пантенол.

Таблица "Плюсы и минусы"

Средство Плюсы Минусы
Минеральный крем Безопасен, подходит детям и аллергикам Может выбеливать кожу
Химический флюид Лёгкий, не виден на лице Может вызывать чувствительность
Спрей Удобен для тела Есть риск пропустить участки
Стик Компактен, удобно для носа и губ Сложно нанести равномерно
Пудра с SPF Подходит для обновления макияжа Не заменяет основной слой

FAQ

Как часто нужно обновлять солнцезащиту?
Каждые 2-3 часа на улице и после контакта с водой.

Можно ли обойтись без SPF зимой?
Нет. УФ-лучи активны круглый год и отражаются от снега, усиливая воздействие.

Что значит "water-resistant”?
Средство сохраняет защиту в воде до 40-80 минут, после этого требует повторного нанесения.

Как понять, что крем испортился?
Если изменился цвет, запах или консистенция — средство утратило эффективность.

Мифы и правда

  • Миф: Если кожа не горит, SPF не нужен.
    Правда: Ультрафиолет A проникает глубоко и вызывает старение, даже без ожогов.

  • Миф: SPF 100 защищает вдвое сильнее, чем SPF 50.
    Правда: Разница минимальна, важно не число, а количество и частота нанесения.

  • Миф: Загар с "базовым тоном" безопасен.
    Правда: Любое потемнение кожи — уже реакция на повреждение ДНК клеток.

3 интересных факта

• До 80 % признаков старения кожи связаны именно с солнцем.
• Даже через облака доходит около 70 % УФ-излучения.
• Светлая одежда пропускает больше ультрафиолета, чем тёмная — выбирайте плотные ткани.

Исторический контекст

Первые солнцезащитные формулы появились в 1930-х годах. В 1970-х был введён стандарт SPF и началось тестирование эффективности фильтров. Сегодня индустрия предлагает сотни текстур — от классических кремов до спреев и пудр — но принцип остался прежним: защита должна быть ежедневной, регулярной и достаточной по количеству.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Джессика Паркер: сыворотка, крем и бальзам — всё, что нужно для вечернего ухода сегодня в 22:24
Сара Джессика Паркер показала свой вечерний ритуал — три средства и подкаст вместо косметолога

Сара Джессика Паркер рассказала, почему отказалась от сложных бьюти-ритуалов и как три простых шага и немного подкастов помогают ей сохранять молодость и спокойствие.

Читать полностью » Предпочтение поп-музыки связано с более высоким благополучием у людей, показали исследования сегодня в 22:16
Плейлист вроде обычный, но настроение меняется странно резко — исследования объяснили, почему так происходит

Удивительные факты о связи музыкальных предпочтений и уровня благополучия: новое исследование на близнецах развенчивает мифы.

Читать полностью » Дефицит клетчатки ухудшил состояние кожи у взрослых, отмечают диетологи сегодня в 21:11
Сменила питание, и кожа за неделю стала другой — не ожидала такого эффекта

Эксперт по уходу за кожей объясняет, почему сияние начинается в кишечнике, и делится тремя привычками, которые помогают коже выглядеть лучше изнутри.

Читать полностью » Недостаток омега-3 усилил симптомы СДВГ у подростков, показали исследования сегодня в 20:57
Диета бедна омега-3 — а поведение становится беспокойным: данные из Палестины удивили исследователей

Новое исследование показывает, что дефицит омега-3 усиливает симптомы СДВГ у подростков, а доступность правильных продуктов зависит от социально-экономических условий.

Читать полностью » Жёсткая диета замедлила метаболизм у участников наблюдения, подметили исследователи сегодня в 19:52
Похудение идёт быстро — а силы пропадают: тело подаёт тревожный сигнал, который многие игнорируют

Похудение может обернуться потерей мышечной массы, что подрывает здоровье и метаболизм. Узнайте, как этого избежать и сохранить своё тело.

Читать полностью » Переход Лиама Галлахера к трезвости для тура Oasis Live ’25 стабилизировал его голос музыкант сегодня в 18:43
Реюнион Oasis стал поворотным моментом: Лиам признался, что остановило его от срывов

Лиам Галлахер рассказывает, как реюнион Oasis вдохновил его изменить привычки и здоровье. Узнайте его секреты успеха и дисциплины на пути к новому старту.

Читать полностью » УФ-лампы для маникюра усиливают сухость кожи и пигментацию — эксперты по косметологии сегодня в 17:50
Сняла гель-лак и испугалась — ногти стали мягкими как бумага: один трюк вернул им прочность за 2 недели

Причины повреждения ногтей после гель-лака и системный план восстановления: уход, масла, питание, ванночки и правила, которые возвращают ногтям силу и эластичность.

Читать полностью » Макияж нарушил стабильность слёзной плёнки у женщин, считают офтальмологи сегодня в 17:38
Макияж глаз выглядел идеальным, но утром появились сухость и резь — причина оказалась в одной привычке

Макияж глаз не так безобиден, как кажется: обнаруженные офтальмологами факторы, способные вызывать дискомфорт и сухость, удивят. Обязательно обратите внимание на эти советы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ирина Пакалова: морковная заправка делает блюда с пшеном ароматными даже без масла
Туризм
Овербукинг не регулируется законом, компенсации пассажирам не положены — Роман Гусаров
Дом
Пластиковые элементы москитных сеток становятся хрупкими на морозе — мастера по установке
Еда
Анна Гребнева: мини-пиццы, канапе и торты без выпечки подойдут для детского праздника
Садоводство
Зонирование ограничило строительство гостиниц на дачах
Наука
Ген SOX9 активнее работал у неандертальцев формируя крупные челюсти — Лонг
Еда
Тёплый лосось в салате формирует нежную ароматную основу — шеф-повара
Туризм
Захоронения, которые становятся туристическими жемчужинами: куда иностранцы едут в Россию за историей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet