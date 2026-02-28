Столкновение солнца и жирной кожи: выбираем идеальные SPF-средства без риска для здоровья

Плотные солнцезащитные кремы способны провоцировать высыпания у владельцев жирной и проблемной кожи, особенно в жару. Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова рекомендует тщательно выбирать SPF-средства, учитывая тип эпидермиса и текстуру продуктов. Биохимия кожи подчеркивает: избыток себума в комбинации с окклюзивными формулами усиливает комедогенность пор. Об этом сообщает MosTimes.

Солнцезащитные средства не всегда вредны, но при склонности к акне и высокой плотности текстуры они усугубляют состояние на фоне тепла. Эксперт советует отдавать предпочтение легким гелям, эмульсиям или спреям с высоким уровнем защиты. По словам Сафоновой, SPF 50+ обязателен на ярком солнце для надежного барьера от УФ-излучения.

"Если средства достаточно плотные и кожа склонна к высыпаниям, если кожа жирная и на ней уже есть минимальные проявления акне, тогда на фоне жары и использования солнцезащитных кремов высыпания могут усиливаться", — отметила Лариса Сафонова.

Специалист настаивает на предварительном определении типа кожи и консультации с дерматологом. Покупать SPF-продукты лучше у проверенных брендов в аптеках или клиниках. Антропология ухода за кожей эволюционировала: от природных масел к научным фильтрам, минимизирующим риски.