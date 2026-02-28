Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка использует SPF-крем
Девушка использует SPF-крем
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 14:50

Столкновение солнца и жирной кожи: выбираем идеальные SPF-средства без риска для здоровья

Плотные солнцезащитные кремы способны провоцировать высыпания у владельцев жирной и проблемной кожи, особенно в жару. Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова рекомендует тщательно выбирать SPF-средства, учитывая тип эпидермиса и текстуру продуктов. Биохимия кожи подчеркивает: избыток себума в комбинации с окклюзивными формулами усиливает комедогенность пор. Об этом сообщает MosTimes.

Солнцезащитные средства не всегда вредны, но при склонности к акне и высокой плотности текстуры они усугубляют состояние на фоне тепла. Эксперт советует отдавать предпочтение легким гелям, эмульсиям или спреям с высоким уровнем защиты. По словам Сафоновой, SPF 50+ обязателен на ярком солнце для надежного барьера от УФ-излучения.

"Если средства достаточно плотные и кожа склонна к высыпаниям, если кожа жирная и на ней уже есть минимальные проявления акне, тогда на фоне жары и использования солнцезащитных кремов высыпания могут усиливаться", — отметила Лариса Сафонова.

Специалист настаивает на предварительном определении типа кожи и консультации с дерматологом. Покупать SPF-продукты лучше у проверенных брендов в аптеках или клиниках. Антропология ухода за кожей эволюционировала: от природных масел к научным фильтрам, минимизирующим риски.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Человек меняет шерсть, как звери: сезонная потеря волос оказалась обычным эхом эволюции вчера в 16:16

Учёные обнаружили связь между густотой причёски и древними инстинктами выживания. Узнайте, почему осенний пик выпадения волос неизбежен для каждого.

Читать полностью » Конец эпохи узких штанов: миндалевидные балетки уравновесили тяжелый объем широких джинсов вчера в 14:28

Мешковатые джинсы стали главным манифестом свободы в 2026 году, но их коварный объем требует особого подхода к выбору туфель для сохранения изящных пропорций.

Читать полностью » Морозный бергамот сплетается с сандалом: зимние ароматы держатся двенадцать часов без приторности вчера в 12:03

Зимой ароматы замедляют диффузию, требуя баланса свежести и плотной базы. От Prada до Armani: семь символов сезона, которые держатся 12 часов и снижают стресс, плюс советы экспертов по нанесению.

Читать полностью » Вертикаль и мягкость: секретный парфюмерный гардероб Скарлетт Йоханссон управляет её настроением вчера в 10:10

Скарлетт Йоханссон не меняет фаворитов годами: Terre d’Hermès с кремнием и грейпфрутом заземляет, а мускус Narciso Rodriguez обволакивает теплом. Эксперты раскрывают, как эти ароматы регулируют эмоции в эпоху удалёнки и burnout.

Читать полностью » Внутренние батарейки на нуле: дефицит витаминов превращает весеннее ожидание в борьбу вчера в 7:22

Хотя смена сезонов не меняет гормоны напрямую, дефицит солнечного света запускает цепочку реакций, которые лишают нас бодрости именно к марту.

Читать полностью » Циркадные ритмы: первые шаги к восстановлению — как простые изменения рутины меняют качество сна вчера в 2:24

Ученые обнаружили, что у людей с хронической бессонницей мозг работает с опозданием на 6 часов, из-за чего фаза глубокого отдыха наступает лишь под утро.

Читать полностью » Шоколадный мед: как забытые отходы какао стали здоровым источником антиоксидантов и стиля жизни вчера в 0:17

Бразильские ученые превратили скорлупу какао-бобов в целебный шоколадный мед. Узнайте, как отходы производства стали мощным средством для красоты кожи и сосудов.

Читать полностью » Инфекции зубов крадут вашу молодость: секреты долголетия и здоровья скрыты в полости рта 26.02.2026 в 19:48

Ученые обнаружили связь между состоянием корней зубов и чистотой сосудов. Узнайте, как один больной зуб может стать причиной диабета и ранних морщин.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Комфорт под обманчивым вкусом: как лапша быстрого приготовления угрожает внутреннему здоровью
Красота и здоровье
Жирный рацион против старения: правильная еда превращает дряблые мышцы в мощный двигатель
Спорт и фитнес
Приседания бьют точнее скручиваний: простые базовые движения разгоняют метаболизм на 20 процентов
Недвижимость
Зеркало забудет про туман и разводы: простая паста из перекиси создает эффект чистого стекла
Недвижимость
Плоский блин вместо куртки: коварная ошибка при сушке, которая заставляет пуховик греть хуже ветровки
Авто и мото
Запах резины и инфляции: весенний скачок цен превращает покупку машины в сложный квест
Недвижимость
Бомба замедленного действия в ванной: забитый дренаж манжеты губит технику и здоровье
Авто и мото
Ловушка на пустой дороге: забытые знаки заставляют водителей платить за несуществующий ремонт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet