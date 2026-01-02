Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Барбадос
Барбадос
© commons.wikimedia.org by Pontificalibus is licensed under CC0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 4:47

Устала от серого неба — и нашла направления, где в январе настоящее лето

Барбадос в январе попадает в сухой сезон и подходит для пляжного отдыха — Daily Express

Середина зимы не обязательно должна проходить под серым небом и в толстых куртках. Иногда достаточно пары часов в самолёте — и вместо ледяного ветра вас встречают тёплые вечера, пальмы и кофе на террасе. Для тех, кто мечтает о настоящем солнце в январе, есть направления, где температура держится на уровне 25°C и выше. Об этом сообщает Daily Express.

Карибский вариант для максимального релакса

Одним из самых "летних" вариантов остаётся Барбадос. В январе на острове обычно сухой сезон, а воздух прогревается до 28-30°C. Здесь легко совместить ленивый пляжный отдых с активностями: можно отправиться на прогулку по побережью на лодке, поплавать с морскими черепахами или просто провести день в одном из курортных районов с хорошей кухней. Барбадос ценят за атмосферу спокойствия и неизменно тёплое море.

Тропическая Азия для тех, кто любит природу

Если хочется не только пляжей, но и зелёных ландшафтов, стоит присмотреться к Шри-Ланке. Январь считается стартом сухого сезона, поэтому путешественники часто выбирают именно этот месяц ради наиболее комфортной погоды. Температура в среднем поднимается до 32°C, а выбор впечатлений широкий: от прогулок по тропическим лесам и чайным плантациям до отдыха на побережье, где можно чередовать экскурсии и спокойные дни у воды.

Африка и курортная классика

Для тех, кто предпочитает городскую динамику и яркие виды, отличной альтернативой называют Кейптаун. В январе здесь настоящее лето, около 27°C, а природные пейзажи выглядят как открытка: можно поужинать на свежем воздухе у подножия Столовой горы или подняться на неё по канатной дороге. Город сочетает пляжи с белым песком, красивую гавань и множество мест, где приятно проводить вечера.

В списке также выделяют Пунта-Кану в Доминиканской Республике — курорт, который часто выбирают за "картинную" атмосферу: белый песок, бирюзовая вода и температура около 28°C. Это направление скорее про расслабление и комфорт, когда хочется просто забыть о зиме и никуда не спешить.

Ближе к Европе — тоже возможно

Не всем обязательно лететь через полмира, чтобы почувствовать смену сезона. Тенерифе на Канарских островах остаётся популярным вариантом благодаря удобным перелётам и мягкому климату: зимой здесь в среднем 20-22°C. Это не тропическая жара, но достаточно тепло для прогулок, поездок по острову и отдыха у океана. Тенерифе любят за вулканические ландшафты, чёрные песчаные пляжи и уютные старые кварталы.

В качестве более прохладного, но атмосферного направления упоминают Валетту на Мальте. Температура обычно держится на уровне 17-18°C, зато город отлично подходит для неспешных прогулок, кафе, баров и красивых видов. Такой вариант может понравиться тем, кто больше ценит солнце и комфорт без экстремальной жары.

В итоге выбор зависит от того, какой формат отдыха ближе: карибская безмятежность, тропические приключения, африканская природа или мягкое европейское солнце. Главное — зима перестаёт казаться бесконечной, когда знаешь, куда можно сбежать за теплом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инцидент с разрушением статуи Вишну в Таиланде не повлиял на российских туристов — ТурПром 31.12.2025 в 22:18
Вишну разрушен, но отдыхать в Таиланд всё равно едут: почему россияне не переживают из-за скандала

Скандал в Таиланде из-за разрушения индуистской статуи вызвал волну возмущения, но для российских туристов ситуация не имеет серьезных последствий. Почему для них это не столь важно.

Читать полностью » Lonely Planet советует базироваться в Старом городе при короткой поездке в Корфу 31.12.2025 в 18:29
Прилетела на Корфу на пару дней — и понял, почему Старый город затягивает сильнее пляжей

Корфу удивляет: от старинной архитектуры до местной кухни – откройте для себя все секреты этого потрясающего острова в Греции.

Читать полностью » Консервы для походов в разных странах отражают климат и традиции — 31.12.2025 в 14:15
Открой рюкзак — и станет ясно, откуда ты: что туристы разных стран берут в поход

Что кладут в рюкзак туристы в разных странах и почему походные консервы отражают культуру, климат и привычки не хуже путеводителей.

Читать полностью » Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд туроператоров на 15 апреля 2026 года 31.12.2025 в 10:32
Мистика финансового мира: что стоит за неожиданным переносом сроков для туроператоров

Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений для туроператоров с 15 января на 15 апреля 2026 года, что поможет стабилизировать ситуацию в отрасли.

Читать полностью » В Турции и Египте туристы могут сэкономить до 35% при раннем бронировании — Турпром 31.12.2025 в 10:18
Без лишних трат на отдыхе: советы, как сделать отпуск доступным и не лишиться удовольствий

Как сэкономить на отдыхе в 2026 году: Турпром собрал лучшие способы для экономных туристов — от бронирования туров до выбора мест для еды.

Читать полностью » CNN тестирует маршруты ChatGPT в Атланте, Гонконге и Нью-Йорке — CNN 31.12.2025 в 6:26
Попросил ИИ спланировать путешествие — и он уверенно повёл меня туда, куда без парома не попасть

Как ChatGPT справился с задачами планирования поездок в разных городах? Намерены узнать об ошибках и лучших советах для туристов.

Читать полностью » Традиционные блюда и новогодняя атмосфера в ресторанах Калуги, Костромы и Твери — ТурПром 31.12.2025 в 4:10
Прогулка по замерзшему озеру и встреча с мифами: как Переславль-Залесский превращает зиму в сказку

Устали от городской суеты? Турпром подготовил 7 оригинальных маршрутов по Подмосковью. Перезагрузитесь в сказочных местах!

Читать полностью » Зимой в Эйлате держится комфортная температура около +20 °C — турагенты 31.12.2025 в 2:51
Пляжи есть, толп нет, виза не нужна: направление для отдыха, которое тихо обходит конкурентов

Эйлат — израильский курорт на Красном море без визы и языкового барьера. Как добраться, где жить, чем заняться и что привезти из поездки.

Читать полностью »

Новости
Общество
Учёба во время каникул допустима не чаще трёх раз в неделю — ТАСС
Общество
Зарплаты с окладом в январе выплатят в полном объёме — РИА Новости
Красота и здоровье
Грипп может вызывать временные нарушения слуха, зрения и вкуса — Лента.ру
Общество
Работающим пенсионерам после увольнения вернут все пропущенные индексации — ТАСС
Красота и здоровье
Повышенное давление может исчезнуть после отказа от вредных привычек — врач
Еда
Рецепт чизкейка без выпечки без сахара и муки подходит для безглютенового рациона — кулинары
Наука
Кавалерия была основой византийской армии — Стамули
Авто и мото
Коррозия кузова ускоряется из-за реагентов и влаги — автоспециалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet