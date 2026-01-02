Устала от серого неба — и нашла направления, где в январе настоящее лето

Середина зимы не обязательно должна проходить под серым небом и в толстых куртках. Иногда достаточно пары часов в самолёте — и вместо ледяного ветра вас встречают тёплые вечера, пальмы и кофе на террасе. Для тех, кто мечтает о настоящем солнце в январе, есть направления, где температура держится на уровне 25°C и выше. Об этом сообщает Daily Express.

Карибский вариант для максимального релакса

Одним из самых "летних" вариантов остаётся Барбадос. В январе на острове обычно сухой сезон, а воздух прогревается до 28-30°C. Здесь легко совместить ленивый пляжный отдых с активностями: можно отправиться на прогулку по побережью на лодке, поплавать с морскими черепахами или просто провести день в одном из курортных районов с хорошей кухней. Барбадос ценят за атмосферу спокойствия и неизменно тёплое море.

Тропическая Азия для тех, кто любит природу

Если хочется не только пляжей, но и зелёных ландшафтов, стоит присмотреться к Шри-Ланке. Январь считается стартом сухого сезона, поэтому путешественники часто выбирают именно этот месяц ради наиболее комфортной погоды. Температура в среднем поднимается до 32°C, а выбор впечатлений широкий: от прогулок по тропическим лесам и чайным плантациям до отдыха на побережье, где можно чередовать экскурсии и спокойные дни у воды.

Африка и курортная классика

Для тех, кто предпочитает городскую динамику и яркие виды, отличной альтернативой называют Кейптаун. В январе здесь настоящее лето, около 27°C, а природные пейзажи выглядят как открытка: можно поужинать на свежем воздухе у подножия Столовой горы или подняться на неё по канатной дороге. Город сочетает пляжи с белым песком, красивую гавань и множество мест, где приятно проводить вечера.

В списке также выделяют Пунта-Кану в Доминиканской Республике — курорт, который часто выбирают за "картинную" атмосферу: белый песок, бирюзовая вода и температура около 28°C. Это направление скорее про расслабление и комфорт, когда хочется просто забыть о зиме и никуда не спешить.

Ближе к Европе — тоже возможно

Не всем обязательно лететь через полмира, чтобы почувствовать смену сезона. Тенерифе на Канарских островах остаётся популярным вариантом благодаря удобным перелётам и мягкому климату: зимой здесь в среднем 20-22°C. Это не тропическая жара, но достаточно тепло для прогулок, поездок по острову и отдыха у океана. Тенерифе любят за вулканические ландшафты, чёрные песчаные пляжи и уютные старые кварталы.

В качестве более прохладного, но атмосферного направления упоминают Валетту на Мальте. Температура обычно держится на уровне 17-18°C, зато город отлично подходит для неспешных прогулок, кафе, баров и красивых видов. Такой вариант может понравиться тем, кто больше ценит солнце и комфорт без экстремальной жары.

В итоге выбор зависит от того, какой формат отдыха ближе: карибская безмятежность, тропические приключения, африканская природа или мягкое европейское солнце. Главное — зима перестаёт казаться бесконечной, когда знаешь, куда можно сбежать за теплом.