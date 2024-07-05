Врач общей практики Иван Удалов в беседе с NewsInfo.Ru дал советы по выбору солнцезащитных очков и их безопасности для зрения. По его словам, не все солнцезащитные очки безопасны для глаз.

Важно обращать внимание на качество очков. Недорогие пластиковые модели, часто продающиеся на рынках или заправках, могут быть вредными. Врач выделил важность выбора очков с настоящими стеклянными линзами, чтобы избежать возможного вреда для глаз.

Он также подчеркнул, что необходимо учитывать индивидуальные особенности зрения при выборе солнцезащитных очков. Например, людям с астигматизмом или косоглазием лучше воздержаться от их использования, так как это может усилить нагрузку на глаза и ухудшить зрение.

Удалов посоветовал покупать очки в специализированных оптиках, где можно получить квалифицированную помощь. Он предостерег от покупки в местах, где консультации проводят неспециализированные продавцы, и порекомендовал обращаться к врачам, которые могут профессионально подобрать необходимые очки.

Врач поделился личным опытом использования очков с диоптриями, которые адаптируются к изменениям освещения, темнея в ярком свете и оставаясь чуть желтоватыми в обычных условиях для правильного преломления света. Это, по его словам, наиболее удобный и безопасный вариант.

"Лучше всего покупать очки в местах, где вас обслужит настоящий врач, а не просто консультант. Это гарантирует, что очки будут подобраны правильно и не навредят вашему зрению," — заключил специалист.

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