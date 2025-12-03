Мозг сдаётся ближе к вечеру: синдром сумерек раскрывает ранние признаки деменции

Люди, сталкивающиеся с деменцией, нередко замечают, что некоторые симптомы особенно усиливаются в определённое время суток. Наиболее характерным считается состояние, известное как "закат", когда поведение пациентов резко меняется ближе к вечеру. Это явление может проявляться не только на поздних стадиях болезни, но и служить ранним тревожным сигналом. Об этом сообщает The Sun.

Почему симптомы усиливаются к вечеру

Специалисты отмечают, что многие признаки деменции наиболее заметны в сумерках. Организм человека реагирует на снижение света, изменение режима активности и усталость, и эти факторы могут усиливать нарушения поведения. По данным Dementia UK, вечернее обострение особенно характерно для людей на средней и поздней стадиях заболевания, но иногда встречается и у тех, кто сталкивается с первыми проявлениями когнитивного снижения.

Хильда Хайо, старшая медсестра и генеральный директор Dementia UK, объяснила в интервью Sun Health, что симптомы нередко проявляются ближе к 15:00-16:00, когда дневной свет постепенно тускнеет. Она подчёркивает, что состояние зависит от индивидуальных особенностей, типа деменции и стадии заболевания.

"Сейчас, когда наступила зима и темнеет раньше, вы можете заметить, что человек становится более беспокойным и подавленным около 15:00-16:00", — говорит Хильда Хайо.

Специалисты отмечают: хотя точные механизмы "заката" до конца не изучены, известно, что нарушение естественных биоритмов и недостаток солнечного света влияют на работу мозга. Дополнительное воздействие могут оказывать усталость, режим питания, бессонница и побочные эффекты лекарств, которые принимают пациенты.

Как меняется поведение при закате

Цифры показывают, что до 20 % людей с деменцией испытывают вечернее усиление симптомов. Почему это происходит, пока неясно, однако исследования указывают на важную роль циркадных ритмов — внутренних часов, регулирующих активность и отдых. Повреждения нервных клеток при деменции могут привести к тому, что эти биологические ритмы нарушаются.

По словам специалистов, уличное освещение, наступление темноты и подготовка окружающих ко сну могут усиливать тревогу. Пациенту может казаться, что он забыл выполнить важное действие или оказался в незнакомой ситуации. В результате возникает спутанность сознания, раздражительность или эмоциональные всплески.

"С наступлением темноты включаются уличные фонари, и эти изменения могут вызывать беспокойство, если человек думает, что что-то забыл", — объясняет Хильда Хайо.

В течение дня человек с деменцией постепенно устаёт, и к вечеру это усиливает проявления болезни. Дополнительными факторами становятся голод, жажда и физический дискомфорт.

Пять признаков вечернего обострения

Специалисты предупреждают, что ближе к вечеру или в конце дня поведение человека может резко измениться. Наиболее типичные признаки:

сильное беспокойство; тревожность; возбуждение; галлюцинации или бредовые идеи; крик, спор или повышение голоса.

По данным организации, в Великобритании около 900 000 человек живут с деменцией. Ожидается, что к 2040 году эта цифра возрастёт до 1,6 миллиона. Повреждение или гибель нервных клеток нарушает связи между отделами мозга, что приводит к снижению памяти, мышления и поведения. Диагностика осложняется тем, что симптомы могут проявляться не сразу, а доступные тесты требуют времени и точности. Позднее выявление заболевания уменьшает возможности лечения и лишает пациентов времени для принятия важных решений.

Как помочь человеку, испытывающему вечернее ухудшение

Эксперты советуют в первую очередь убедиться, что основные потребности человека полностью удовлетворены. Многие вспышки беспокойства на самом деле являются попытками сообщить о неудобстве — боли, голоде, жажде или необходимости посетить туалет.

Если человек выглядит взволнованным, важно говорить спокойным тоном, мягко отвлекать его и предлагать действия, которые вызывают положительные эмоции. Нередко помогает обсуждение приятных воспоминаний или предложение любимой еды. Подобные приёмы уменьшают тревогу и помогают пациенту почувствовать себя в безопасности.

"Голод, жажда и физическая боль могут усиливать симптомы, поэтому важно следить за состоянием человека в течение дня", — отмечает Хильда Хайо.

Иногда признаки, похожие на "закат", связаны не с деменцией, а с усталостью или стрессом. Поэтому важно наблюдать за динамикой и при необходимости консультироваться с врачом.

Другие распространённые симптомы деменции

Деменция влияет на мыслительные способности, память и поведение. Проявления могут быть разнообразными, но чаще всего включают:

трудности с задачами, требующими концентрации и планирования; депрессию или снижение интереса к привычным занятиям; изменение характера, настроения или отношения к близким; периоды спутанности сознания; трудности с подбором слов и построением предложений.

Понимание ранних признаков помогает быстрее обратиться к специалисту и начать подбор терапии, направленной на улучшение качества жизни.

Популярные вопросы о симптомах деменции и вечернем ухудшении

Почему симптомы усиливаются к вечеру?

Чаще всего это связано с усталостью, нарушением циркадных ритмов и снижением уровня света. Мозг хуже справляется с нагрузкой, что усиливает тревогу и спутанность сознания.

Можно ли полностью предотвратить "закат"?

Полностью исключить симптомы невозможно, но можно значительно облегчить их проявления за счёт грамотного режима, питания, отдыха и спокойной обстановки.

Когда обращаться к врачу?

Если эпизоды становятся чаще, сопровождаются галлюцинациями, агрессией или нарушением сна, важно обсудить ситуацию со специалистом для корректировки лечения.