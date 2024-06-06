Великобритания разрешила Киеву наносить удары по территории РФ западным вооружением.

После телефонного общения с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Британия разрешила украинскому государству осуществлять атаки на военные объекты на территории России с использованием предоставленного из Лондона вооружения.

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