Великобритания разрешила Киеву наносить удары по территории РФ западным вооружением.
После телефонного общения с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Британия разрешила украинскому государству осуществлять атаки на военные объекты на территории России с использованием предоставленного из Лондона вооружения.
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