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Риши Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:41

Риши Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7

Риши Сунак планирует объявить на саммите G7 о предоставлении Украине помощи в размере 310 миллионов долларов.

Это заявление было распространено канцелярией премьер-министра Великобритании.

Риши Сунак занимает должность премьер-министра Великобритании с 25 октября 2022 года.

Он стал первым в истории страны премьер-министром пенджабского происхождения и индуистского вероисповедания.

Ранее Сунак занимал посты главного секретаря (2019-2020) и канцлера казначейства Великобритании (2020-2022).

С 2022 года возглавляет Консервативную партию Великобритании.

Фото:flickr.com/Number 10(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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