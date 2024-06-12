Риши Сунак планирует объявить на саммите G7 о предоставлении Украине помощи в размере 310 миллионов долларов.

Это заявление было распространено канцелярией премьер-министра Великобритании.

Риши Сунак занимает должность премьер-министра Великобритании с 25 октября 2022 года.

Он стал первым в истории страны премьер-министром пенджабского происхождения и индуистского вероисповедания.

Ранее Сунак занимал посты главного секретаря (2019-2020) и канцлера казначейства Великобритании (2020-2022).

С 2022 года возглавляет Консервативную партию Великобритании.

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