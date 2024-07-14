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На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек 14 июля
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На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек 14 июля

14 июля на Солнце произошло пять мощных вспышек, включая одну вспышку высочайшего класса X (X1.3), продолжительностью 29 минут. Остальные четыре вспышки классифицировались как М5.0, М2.7, М1.7 и М3.0.

В результате вспышек уровень влияния на ионосферу Земли достиг уровня R3, что означает сильное воздействие.

Солнечные вспышки различаются по мощности излучения и подразделяются на пять классов от A до X, где класс X является самым мощным, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Thomas Hirsch (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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