Дерматолог Наталия Жовтан рассказала о пользе солнечных ванн при псориазе и атопическом дерматите. Она уточнила, что такие процедуры следует проводить утром до 11:00 или после 16:00 и использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30.
Гелиотерапия, включающая 25-30 коротких сессий на солнце, эффективна при различных кожных заболеваниях.
Жовтан также развеяла миф о пользе солнца для кожи при акне, объяснив, что изначальное улучшение может привести к обострению из-за увеличения выработки кожного сала и закупорки пор.
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