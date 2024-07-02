Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров. Это точка афелия, когда планета находится на наибольшем расстоянии от звезды в рамках своей эллиптической орбиты.
Кошман также уточнила, что в этот день Солнце будет казаться с Земли наименьшим по размеру, хотя на глаз изменения размера солнечного диска будут незаметны, так как они происходят постепенно в течение шести месяцев.
Дополнительно она подчеркнула, что это астрономическое явление не окажет влияния на метеорологические и геомагнитные условия нашей планеты.
Фото: commons.wikimedia.org/Balloon_over_Luxor_-_Egypt.jpg: Marcosleal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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