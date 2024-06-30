Немецкий стартап Synhelion анонсировал запуск первого в мире завода по производству синтетического топлива с использованием солнечного тепла. Новый завод DAWN, расположенный в 50 км к западу от Кёльна, представляет собой инновационную инфраструктуру, оснащенную 20-метровой башней с солнечным приемником и полем из зеркал для концентрации солнечных лучей. Эта технология позволяет использовать солнечное тепло в термохимическом реакторе для производства синтетического газа.
DAWN также включает систему, позволяющую производить топливо даже в условиях ночи, обеспечивая непрерывную работу завода.
Полноценный запуск завода запланирован на вторую половину 2024 года, а его производственные мощности позволят генерировать значительные объемы синтетического топлива ежегодно. Это топливо затем будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы для производства солнечного керосина, бензина и дизельного топлива, что поспособствует снижению зависимости от ископаемых ресурсов, сообщает 4pda.
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