Китай успешно интегрировал в свою энергетическую сеть самую большую солнечную электростанцию в мире, сообщает портал Electrek. Новый энергетический объект, расположенный недалеко от Урумчи — столицы Синьцзяна, занимает территорию в 13 354 гектара.

Эта солнечная электростанция способна производить приблизительно 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что достаточно для обеспечения энергией около двух миллионов электромобилей в течение года.

Данный объект является частью амбициозного проекта мегабазы, предусматривающего создание установок общей мощностью 455 ГВт ветровой и солнечной энергии. Эти мегабазы, располагаемые в малонаселенных районах, будут поставлять электроэнергию в крупные города, в частности на восточное побережье Китая.

Фото: commons.wikimedia.org/Eraevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)