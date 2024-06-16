Китай успешно интегрировал в свою энергетическую сеть самую большую солнечную электростанцию в мире, сообщает портал Electrek. Новый энергетический объект, расположенный недалеко от Урумчи — столицы Синьцзяна, занимает территорию в 13 354 гектара.
Эта солнечная электростанция способна производить приблизительно 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что достаточно для обеспечения энергией около двух миллионов электромобилей в течение года.
Данный объект является частью амбициозного проекта мегабазы, предусматривающего создание установок общей мощностью 455 ГВт ветровой и солнечной энергии. Эти мегабазы, располагаемые в малонаселенных районах, будут поставлять электроэнергию в крупные города, в частности на восточное побережье Китая.
Фото: commons.wikimedia.org/Eraevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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