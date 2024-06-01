На Солнце 1 июня произошла мощная солнечная вспышка класса Х1.1, которая длилась 17 минут. Это событие было зафиксировано Институтом прикладной геофизики.
Недавно, 29 мая, была зафиксирована другая вспышка класса Х1.4/2B продолжительностью 87 минут, после чего ученые предсказали возможность магнитной бури на Земле, которая, однако, не достигла даже самого низкого уровня G1.
Ранее в мае серия мощных вспышек вызвала на Земле сильную магнитную бурю, впервые с 2005 года достигнувшую экстремального уровня.
Вспышки солнечной активности могут повлиять на информационные системы и спутники, в частности на Starlink. Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения от A до X, каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/AnoshNadeemButt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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