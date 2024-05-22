3 июня ожидается "парад планет", когда все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от Солнца. Однако это событие не будет видно с Земли, так как планеты окажутся на дневном небе и потеряются в ярких лучах Солнца.
Сатурн станет единственной заметной планетой, видимой недолго перед восходом Солнца.
Обычно "парад планет" занимает узкий сектор примерно 20-30 градусов, но в этот раз он будет шире — около 90 градусов. Также 3 июня рядом с Марсом появится тонкий серп убывающей Луны, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/JJ Harrison (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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