Солнце бьёт в боковое стекло? Не щурьтесь — у вашего авто уже есть скрытая защита

Солнцезащитный козырёк в автомобиле многие воспринимают как простую "шторку" от ярких лучей. На деле этот элемент салона способен выручить в самых разных ситуациях — от дискомфорта в дороге до организации мелочей в кабине. Несколько функций козырька остаются незаметными, пока о них не напомнит специалист. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Не только тень: что в козырьке заложено изначально

Классическая задача козырька очевидна — прикрыть верхнюю часть лобового стекла, когда солнце бьёт в глаза на рассвете или закате. Но в современных машинах этот аксессуар нередко дополняют полезными деталями. Самые распространённые — косметическое зеркало и небольшой карман или фиксатор для бумаг.

При этом оснащение зависит от класса и происхождения автомобиля. На части отечественных моделей встречается максимально простая версия без зеркала и держателя для документов. В иномарках зеркало зачастую идёт с подсветкой, что помогает в тёмное время суток — например, если нужно быстро проверить внешний вид или что-то найти в сумке, не включая яркий потолочный плафон.

Защита от солнца сбоку: функция, которой пользуются не все

Один из самых практичных сценариев — когда солнце светит не прямо, а через боковое стекло. В этом случае многие продолжают щуриться или пытаются "пересесть пониже", хотя решение уже встроено в салон.

Достаточно отстегнуть козырёк от одного крепления, развернуть его к боковому окну — и он начнёт перекрывать лучи, которые попадают в лицо сбоку. Это особенно полезно на трассе, когда направление движения меняется, а солнце то справа, то слева. В премиальном сегменте иногда встречается вариант с двумя козырьками — чтобы можно было одновременно прикрыть и лобовое стекло, и боковую зону, не переставляя аксессуар туда-сюда.

Козырёк как "щит" от холодного потока из окна

Разворот козырька к боковому стеклу может пригодиться не только летом. Есть и менее очевидная, но популярная у опытных водителей функция: защита от холодного воздуха при приоткрытом окне.

Когда стекло опущено, поток может бить прямо в область шеи и плеч, а это одна из самых уязвимых зон в дороге — достаточно недолгой поездки, чтобы получить дискомфорт или простудить мышцы. Если направить козырёк так, чтобы он частично "ломал" поток, становится заметно комфортнее. Это не заменяет правильную настройку климат-контроля или печки, но в качестве быстрого приёма работает.

Крепления козырька и дополнительные шторки

Летом многие задумываются о дополнительной защите от яркого света и перегрева салона. Особенно актуально это для водителей, которые часто оставляют машину на солнце: нагреваются пластик, руль, сиденья, а воздух в салоне быстро становится тяжёлым.

На этот случай используют разные аксессуары: шторки на боковые стекла, экраны, лёгкие солнцезащитные накидки. По словам источника, крепления козырька можно задействовать как точку фиксации для таких шторок, если они подходят по размеру и не мешают закрытию элементов салона. Но здесь важно помнить про безопасность: любые дополнительные экраны не должны ограничивать обзор, особенно в зоне зеркал и боковых окон, где водитель отслеживает обстановку при перестроениях и поворотах.

Ещё один вариант использования — компактный видеорегистратор

Вопрос размещения видеорегистратора всегда упирается в две вещи: чтобы устройство было доступно и при этом не закрывало обзор. Обычно его крепят на лобовое стекло, но не всем нравится провода и "пятачок" в поле зрения.

Один из вариантов — закрепить компактный регистратор на козырьке. В этом случае устройство оказывается ближе к водителю, его проще снять или поправить, а перед глазами меньше лишних предметов. Такой способ подходит не для всех моделей и не для каждого крепления, но как идея для аккуратной установки — вполне рабочий сценарий, особенно если речь о лёгких устройствах.

Документы под козырьком: удобно, но не всегда разумно

Многие автомобилисты годами используют козырёк как место для хранения — туда кладут страховой полис, парковочные талоны, чеки с заправки, пропуск на парковку, карты и прочие мелочи. Это удобно: всё под рукой, не нужно открывать бардачок.

Однако у такого привычного решения есть очевидный минус. Козырёк — одно из первых мест, куда заглядывают злоумышленники, если попадают в салон. Поэтому хранить там важные документы постоянно — не лучшая идея. Более безопасный вариант — убирать бумаги в бардачок или отдельный органайзер, а под козырьком держать только то, что не представляет ценности.

Сравнение способов защиты от солнца в салоне

Солнцезащитный козырёк — самый быстрый и штатный вариант, который всегда под рукой и не требует покупки аксессуаров. Он хорошо справляется с бликами в лобовой и боковой зоне, но не защищает весь салон от перегрева и не перекрывает свет полностью.

Тонировка и атермальные плёнки помогают снижать нагрев и яркость, но требуют правильного подбора и соблюдения норм, а также стоят денег. Дополнительные шторки и экраны эффективны на стоянке и в жару, но могут мешать обзору в движении, если установлены неудачно. В итоге козырёк остаётся базовым решением, а остальные способы выступают дополнением — как шины по сезону или выбор страховки: всё зависит от условий эксплуатации и привычек водителя.

Популярные вопросы о солнцезащитном козырьке в авто

Можно ли постоянно ездить с развернутым козырьком к боковому стеклу?

Можно, если он не мешает обзору и не ограничивает движение головы при контроле "слепых зон". При манёврах лучше возвращать его в исходное положение.

Что лучше для защиты от солнца: козырёк или боковые шторки?

Козырёк удобнее в движении и не требует установки. Шторки полезнее в жару и на стоянке, но важно следить, чтобы они не ухудшали видимость.

Можно ли крепить видеорегистратор на козырёк?

Иногда да, если устройство лёгкое и крепление надёжное. Главное — чтобы оно не перекрывало обзор и не мешало пользоваться козырьком по назначению.

Куда безопаснее класть документы в машине?

Лучше убирать их в бардачок, закрывающийся отсек или отдельный органайзер. Под козырьком удобно, но это слишком заметное место.