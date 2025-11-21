Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина бежит в купальнике
Женщина бежит в купальнике
© flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 2:10

Смешала солнцезащитный крем с обычным увлажняющим — результат удивил всех

Спортсмены чаще получают ожоги осенью и весной — врачи-дерматологи

Когда летний сезон подходит к концу, большинство людей отправляют солнцезащитный крем в дальний ящик. Кажется, что вместе с жарой исчезает и опасность ультрафиолета. Но осенние пробежки, велосипедные заезды и тренировки под открытым небом всё так же подвергают кожу риску. Чтобы спорт приносил пользу, а не солнечные ожоги, стоит пересмотреть привычки, связанные с уходом за кожей.

Почему солнцезащита нужна круглый год

Даже когда солнце скрывается за облаками, до 80% ультрафиолетового излучения продолжает достигать поверхности кожи. Снег и вода усиливают отражение лучей, а значит, зимой и осенью риск повреждений не меньше, чем летом. Современные дерматологи утверждают: защита от солнца должна стать ежедневной привычкой, как чистка зубов.

"Ультрафиолет активен круглый год, и кожа запоминает каждый ожог", — отметил дерматолог Майкл Роджерс.

1. Ошибка: использовать крем только летом

Главная проблема в том, что люди наносят SPF исключительно в жаркие дни. Осенью и весной ультрафиолетовое излучение остаётся сильным, особенно в полуденные часы. Лучше выбирать кремы с защитой не ниже SPF 30 и наносить их перед каждой прогулкой или пробежкой.

2. Ошибка: забывать про повторное нанесение

Многие спортсмены наносят солнцезащитный крем утром и считают, что этого достаточно. Пот, трение одежды и полотенец снижают эффективность средства уже через 2 часа. Повторное нанесение — обязательная часть защиты, особенно при активных тренировках.

3. Ошибка: пропускать отдельные зоны

Шея, уши, губы и кисти рук часто остаются без защиты. Но именно там кожа наиболее чувствительная. Используйте специальные бальзамы для губ с SPF и лёгкие спреи для труднодоступных участков.

4. Ошибка: полагаться на макияж с SPF

Многие думают, что тональный крем или пудра с SPF заменяют полноценную защиту. На деле концентрации фильтров в декоративной косметике недостаточно. Макияж может быть дополнением, но не основой.

5. Ошибка: использовать просроченный крем

Срок годности солнцезащитных средств — не более трёх лет. После этого фильтры разрушаются, и средство перестаёт работать. Проверяйте дату на упаковке и не используйте крем, который пролежал несколько сезонов.

Советы шаг за шагом

  1. Перед выходом на улицу очищайте кожу и наносите увлажняющий крем.

  2. Через 5-10 минут распределите солнцезащитное средство, подходящее по типу кожи.

  3. При активных тренировках выбирайте водостойкие формулы.

  4. Повторяйте нанесение каждые 2 часа.

  5. После возвращения домой тщательно смойте крем и используйте успокаивающую сыворотку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать детский SPF для взрослых.
    Последствие: недостаточная защита при активном потоотделении.
    Альтернатива: профессиональные спортивные кремы с пометкой "sweat-resistant".

  • Ошибка: наносить средство на влажную кожу.
    Последствие: крем ложится неравномерно, появляются пятна.
    Альтернатива: наносите на сухую кожу после полного впитывания влаги.

  • Ошибка: выбирать масла с эффектом загара.
    Последствие: притягивание солнечных лучей и ожоги.
    Альтернатива: лёгкие флюиды с UVA/UVB-защитой.

А что если тренироваться рано утром или вечером

Даже утренние лучи могут быть активными. Лучше наносить SPF независимо от времени суток, если вы проводите на улице более 20 минут. В вечернее время достаточно лёгких формул с SPF 15-20.

Плюсы и минусы солнцезащиты

Плюсы:

  • предотвращает фотостарение;

  • снижает риск рака кожи;

  • поддерживает ровный тон и эластичность.

Минусы:

  • требует регулярного обновления;

  • может вызывать раздражение у чувствительной кожи;

  • некоторые формулы оставляют белый след.

FAQ

Как выбрать солнцезащитный крем для спорта?
Выбирайте водостойкие формулы с SPF от 30, которые не стекают при поте.

Сколько стоит качественный SPF?
Средства среднего сегмента — от 800 до 1500 рублей за 50 мл.

Что лучше — крем или спрей?
Крем надёжнее защищает, но спрей удобен для повторного нанесения.

Мифы и правда

  • Миф: тёмная кожа не нуждается в защите.
    Правда: меланин не блокирует все ультрафиолетовые лучи, ожоги возможны.

  • Миф: если облачно, SPF не нужен.
    Правда: до 80% лучей проходят сквозь облака.

  • Миф: солнцезащита мешает выработке витамина D.
    Правда: крем снижает поглощение лишь на 10-15%, а витамин можно получать с пищей.

Три интересных факта

  • Первые солнцезащитные кремы появились в 1930-х годах и содержали вазелин и коричневый краситель.

  • Современные фильтры защищают от двух типов излучения — UVA и UVB.

  • Даже стекло автомобиля пропускает до 50% UVA-лучей.

Исторический контекст

В начале XX века загар считался символом здоровья и активности. Но к 1970-м дерматологи начали связывать чрезмерное пребывание на солнце с преждевременным старением и раком кожи. Именно тогда появились первые массовые средства защиты. Сегодня индустрия солнцезащиты оценивается в миллиарды долларов, а использование SPF стало частью ежедневного ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашняя тренировка укрепила мышцы ног и корпуса — заявил спортивный врач вчера в 19:10
Взяла лёгкие гантели и повторила один приём — фигура меняется на глазах

Интенсивный комплекс силовых и балансовых упражнений помогает проработать ноги, ягодицы и корпус с гантелями и стулом, создавая рельеф и повышая выносливость.

Читать полностью » Комплекс домашних тренировок улучшил тонус груди — тренер Марло Фискен вчера в 18:10
Делаю всего 8 простых движений — грудь стала выше без операций и кремов

Простые и эффективные движения, которые помогут вернуть тонус и упругость груди без пластики и сложных тренажёров и упражнений.

Читать полностью » Гребной тренажёр развивает силу — представитель Cirque du Soleil Жан-Люк Мартен вчера в 17:10
Сел на гребной тренажёр ради эксперимента — теперь не узнаю своё тело

Современные тренировки в зале становятся всё разнообразнее — от гребли до танцевальных программ. Как вернуть интерес к спорту и получить максимум пользы.

Читать полностью » Игры на детской площадке помогают сжечь до 250 калорий — врачи вчера в 16:10
Подтянула тело без спортзала: всего одна вещь с детской площадки творит чудеса

Займитесь активными играми из детства, чтобы сжечь калории и улучшить форму — даже качели и фрисби помогут стать сильнее и бодрее.

Читать полностью » Россияне внедрили новую технику скольжения — фигурист Ежлов вчера в 16:02
Российский дуэт перепрошил катание: новая техника Шевченко и Ежлова меняет их скорость и почерк на льду

Софья Шевченко и Андрей Ежлов рассказали, как работа с Алексеем Горшковым помогла им освоить новую технику скольжения и повлияла на выступления на этапах Гран-при.

Читать полностью » Ходьба по утрам помогает контролировать уровень сахара — эндокринологи вчера в 15:10
Всего 4 километра в день — и тело меняется на глазах: жаль, что не знала раньше

Начать заниматься спортом проще, чем кажется: достаточно пары кроссовок, желания и нескольких минут в день, чтобы запустить перемены.

Читать полностью » Спортзалы расширили правила поведения для посетителей в часы пик — тренеры вчера в 9:10
Заняла тренажёр за подругу — и пожалела сразу: никто не предупреждал об этом

Утренние тренировки часто проходят в переполненных залах, и желание помочь другу найти место понятно. Но как это выглядит с точки зрения спортивного этикета?

Читать полностью » Марафонцы восстановили форму после неудачных забегов — тренер Нил Кук вчера в 8:10
После марафона еле стояла на ногах — теперь восстанавливаюсь за день

Неудачный забег может выбить из колеи, но именно такие моменты помогают понять, зачем ты бежишь и как вернуться на дистанцию сильнее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Исследования показали эффективность альтернатив планке для кора — фитнес-эксперты
УрФО
В Югре начнется строительство трассы Урай — Тюменская и Свердловская области
Авто и мото
Падение объема автокредитов на автомобили с пробегом составило 57% — глава "Автостата" Целиков
Садоводство
Не пересаживайте больные растения — это усилит стресс — эксперт Марина Волкова
Садоводство
Алюминиевая фольга снижает риск морозных трещин на стволах, сообщают садоводы
Питомцы
Кошки спят до 16 часов в сутки по инстинкту хищников — ветеринары
Туризм
Температура воздуха в Пуэрто-де-Моган не опускается ниже 22°C зимой — туристы
Красота и здоровье
Дикорастущие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов — диетолог Елена Игнатикова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet