Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Огненное кольцо затмения
© Pravda.Ru by Алёна Малова is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 11:13

Невидимый дирижер солнечных штормов: найден слой, управляющий погодой во всей нашей системе

Когда астрономы говорят о "солнечной погоде", они имеют в виду не просто приятный загар, а вполне реальные риски для наших электросетей, навигационных систем и спутников связи. Представьте, что в один момент мощный поток заряженных частиц, выброшенный со звезды, может буквально "выключить" привычный интернет или создать помехи в работе авиации. Долгое время мы наблюдали лишь внешнюю сторону этих процессов — пятна на поверхности, похожие на капризы природы, за которыми стоит скрытый механизм. Сейчас же исследователи наконец добрались до сути, совершив прорыв, сопоставимый по значимости с изучением недр нашей собственной планеты.

"Солнечные пятна служат лишь индикаторами более глубоких процессов, скрытых от глаз наблюдателя. До настоящего момента мы не располагали достаточным объемом данных, чтобы выстроить точную модель магнитной активности звезды. Новые исследования в области гелиосейсмологии позволяют нам буквально заглянуть под поверхность, где скрывается настоящая мастерская космической погоды".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Магнитный двигатель в глубине недр

Каждые одиннадцать лет звезда переживает цикл, в ходе которого магнитное поле меняет свою полярность. Это зрелище напоминает танец бабочек, где темные области мигрируют от средних широт к экватору. Раньше астрономы лишь констатировали факт, подобно тому, как метеорологи фиксируют невидимые процессы во фьордах, определяющие глобальное состояние ледников.

Специалисты Технологического института Нью-Джерси смогли доказать: этот "двигатель" расположен примерно в двухстах тысячах километров под поверхностью. Это расстояние сопоставимо с шестнадцатью Землями, выстроенными в одну линию, что делает структуру крайне труднодоступной для прямого наблюдения.

Изучение этого слоя — ключ к пониманию того, что запускает магнитное поле. Полученные выводы уже сравнивают с анализом биографии планет, где каждый слой породы или газа несет информацию о прошлом и будущем всей системы.

Что скрывает звуковая карта звезды

Чтобы составить карту недр, исследователи задействовали методы, схожие с изучением структуры Земли через эхо землетрясений. Только вместо сейсмических волн здесь используют звуковые колебания, вызванные турбулентностью плазмы. Данные собирали тридцать лет, наблюдая за "пульсом" светила с помощью мощных космических и наземных приборов.

Каждые сорок пять секунд звезда испускает свои сигналы, создавая массив данных, который сравним по сложности с аналитикой современных нейросетей. Миллиарды таких замеров помогли ученым увидеть мигрирующие полосы вращения плазмы, которые в точности повторяют узор появления солнечных пятен.

Эта точность наблюдений в очередной раз подтверждает, что природа циклична и упорядочена даже там, где, казалось бы, царит хаос. Понимание этих циклов помогает нам лучше осознать, какие именно факторы влияют на поведение звезд, похожих на наше Солнце, в масштабах всей галактики.

Роль тахоклина в жизни Солнца

Ключевым открытием стал тахоклин — пограничный слой, где резко меняется скорость вращения внутренних областей звезды. Это критическая зона, расположенная между турбулентной конвективной оболочкой и более спокойной зоной излучения. Именно здесь создаются сдвиговые потоки, "заводящие" магнитную машину Солнца.

Наличие такого слоя объясняет, почему магнитная активность проявляется на поверхности не линейно, а через четкие временные интервалы. Учет тахоклина в моделях позволит сделать прогнозы космических штормов более надежными, что для техники на Земле так же важно, как понимание биологических ритмов для продуктивности человека.

Теперь перед учеными стоит новая задача: научиться использовать эту модель для предсказания вспышек в реальном времени. В будущем это может защитить энергосети от крупных аварий, вызванных геомагнитными бурями, которые до сих пор воспринимались как досадные, но неизбежные сбои.

"Наука о звездах вышла на уровень, когда случайные догадки сменяются строгим математическим анализом. Исследование показывает, что природа любой звезды закладывается в тонких пограничных слоях недр. Изучение тахоклина — это не просто теоретический интерес, а база для защиты наших технологий от капризов космической погоды в ближайшие десятилетия".

Научный комментатор Дмитрий Грачёв

FAQ

Влияет ли расстояние до тахоклина на точность прогнозов?
Да, теперь стало очевидно, что многие старые модели были неточны, так как они учитывали только поверхностные процессы, игнорируя глубинный механизм на глубине 200 000 километров.

Проверено экспертом: Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet